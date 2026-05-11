Sốc với clip nữ diễn viên đình đám lộ đôi chân gầy trơ xương, biến dạng đến mức lõm sâu

Mới đây, từ khóa "Tống Tổ Nhi gầy đến mức chân cũng bị lõm vào" đã leo thẳng lên Top 3 Hot Search Weibo bảng giải trí. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video hậu trường ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên bước ra từ khu vực ghi hình.

Trong clip, dù được nhân viên che chắn bằng ô đen lớn, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn lọt vào ống kính cam thường của người qua đường. Cô xuất hiện với kiểu tóc búi cao cầu kỳ theo tạo hình cổ trang, kết hợp cùng trang phục đời thường gồm áo hoodie đỏ và chân váy ngắn.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng đổ dồn sự chú ý không phải là nhan sắc xinh đẹp của Tống Tổ Nhi, mà là đôi chân gầy gò đến mức đáng báo động của cô. Đôi chân của nữ diễn viên nhỏ đến mức ngỡ ngàng, hoàn toàn lọt thỏm và tương phản rõ rệt với vóc dáng của nhân viên nam đi bên cạnh.

Tống Tổ Nhi gây sốc với đôi chân siêu gầy

Ở góc chụp cận khi đang bước đi, phần cơ đùi và đầu gối của Tống Tổ Nhi lộ rõ những vết hóp sâu do tỷ lệ mỡ cơ thể quá thấp, khiến đôi chân trông thiếu sức sống và có phần biến dạng nhẹ.

Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền, nhiều blogger giải trí nổi tiếng xứ Trung đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự xót xa. Một blogger nhận xét: "Các nữ diễn viên vì để lên hình đẹp hơn mà quả thực đã phải nỗ lực đến mức cực đoan rồi. Ống kính máy quay luôn có xu hướng khiến người ta trông béo hơn khoảng 10% ngoài đời thực. Do đó, để có được những thước phim thanh thoát, 'tiên khí' trên màn ảnh, ngoài đời họ bắt buộc phải ép cân đến mức da bọc xương".

Nhiều người trong ngành cũng thừa nhận, áp lực giữ gìn vóc dáng đối với các tiểu hoa đán thế hệ mới như Tống Tổ Nhi là vô cùng khủng khiếp. Một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt kết hợp với lịch trình làm việc dày đặc là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt cân mất kiểm soát của nhiều ngôi sao.

Trạng thái Tống Tổ Nhi trong sự kiện gần đây

Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã chia làm hai luồng ý kiến trái chiều trước tình trạng của Tống Tổ Nhi.

Phần lớn người hâm mộ đều tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của nữ diễn viên. Nhiều bình luận viết: "Nhìn đôi chân của cô ấy mà tôi thấy xót xa thực sự, gầy thế này thì lấy đâu ra sức lực để đóng phim?", "Tiêu chuẩn cái đẹp bây giờ đáng sợ quá, gầy đến mức này không còn thấy đẹp nữa mà chỉ thấy lo cho sức khỏe thôi."

Một bộ phận khán giả lại lên án gay gắt xu hướng "lấy gầy làm chuẩn" đang thống trị showbiz C-biz. Họ cho rằng việc các ngôi sao liên tục phơi bày vóc dáng siêu gầy lên mạng xã hội sẽ vô hình trung tạo ra áp lực giảm cân tiêu cực và lệch lạc cho giới trẻ.

Việc duy trì hình ảnh hoàn hảo trước công chúng là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi nghệ sĩ. Thế nhưng, hình ảnh đôi chân gầy rộc và lộ vết lõm của Tống Tổ Nhi một lần nữa là lời cảnh tỉnh thực tế về ranh giới mong manh giữa "đẹp để lên hình" và sức khỏe thể chất ngoài đời thực.

Liệu đã đến lúc giới giải trí cần định nghĩa lại một tiêu chuẩn cái đẹp lành mạnh và nhân văn hơn?