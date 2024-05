Sáng 26/5, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Hàn Quốc Jung Yoon Ha (Quật Mộ Trùng Ma) đã tái phát ung thư chỉ sau 1 năm thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1986 vừa xác nhận thông tin căn bệnh ung thư đã quay trở lại, đồng thời đăng tải hình ảnh tại bệnh viện. Dù đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi.



Mỹ nhân họ Jung tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của bản thân: "Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cách đây 1 năm 3 tháng và đã thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Nhưng chỉ hơn 1 năm sau đó, căn bệnh ung thư đã quay trở lại".



Jung Yoon Ha tái phát ung thư sau hơn 1 năm làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trên trang cá nhân, cô vừa đăng tải hình ảnh được chụp tại thời điểm chờ làm xét nghiệm sinh thiết

Bên cạnh đó, Jung Yoon Ha cũng bày tỏ những trăn trở của mình: "Sau khi hay tin, tôi đã tới 1 bệnh viện khác để làm thêm xét nghiệm sinh thiết. So với lần đầu được thông báo về khối u cách đây 1 năm, hiện tại tôi có nhiều điều trăn trở hơn. Thay vì đau khổ và chịu đựng nỗi đau một mình, tôi muốn làm chuyện gì đó có ý nghĩa.

Và đó là lý do khiến tôi quyết định chia sẻ thông tin này với các bạn. Tôi có thể sẽ giữ im lặng trong khoảng thời gian này vì thiếu dũng khí và nghị lực. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm. Tôi cũng chúc các bạn khỏe mạnh và bình an".

Cách đây hơn 1 năm, Jung Yoon Ha quyết định che giấu tình hình bệnh tật với công chúng. Tới nay khi ung thư tái phát, nữ diễn viên mới lần đầu chia sẻ tin tức về căn bệnh hiểm nghèo tới người hâm mộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt gửi tới mỹ nhân 8X những lời động viên chân thành, đồng thời hy vọng cô sẽ chiến thắng bệnh tật.

Người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên sẽ vượt qua căn bệnh ung thư

Jung Yoon Ha từng giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc khi Hoa hậu Hàn Quốc ở New York hồi năm 2007. Cùng năm, người đẹp ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo ở xứ sở cờ hoa. Sau đó, cô trở về quê nhà Hàn Quốc phát triển sự nghiệp, từng bước tạo dựng được chỗ đứng ở Kbiz.

Vào năm 2015, Jung Yoon Ha nhận được vai diễn đầu tiên trong tác phẩm truyền hình mang tên All About My Mom. Kể từ đó đến nay, cô liên tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Yongpal, Mine, Money Heist: Korea - Joint Economic Area, Ashfall, Confidential Assignment 2: International... Năm nay, tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ siêu phẩm điện ảnh Quật Mộ Trùng Ma hợp tác cùng Lee Do Hyun - Kim Go Eun.

Cô đã hoạt động nghệ thuật được khoảng 17 năm, từng góp mặt trong nhiều phim ăn khách

Nguồn: Kbizoom