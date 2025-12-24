Sốc nặng với nhan sắc biến dạng, xuống cấp trầm trọng của "bạch mã hoàng tử đẹp nhất châu Á"

Tối 22/12, concert của nhóm F4 Vườn Sao Băng đình đám gồm Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào kết hợp với nam ca sĩ Ashin, đã diễn ra tại Trung Quốc. Trong thời gian sự kiện diễn ra, hình ảnh hiện tại của Châu Du Dân đã khiến tất cả khán giả bàng hoàng, sốc nặng.

Theo bức ảnh cam thường được fan ghi lại trong concert, gương mặt Châu Du Dân gầy gò hốc hác, làn da chảy xệ đến khó tin. Càng có tuổi, nam diễn viên được nhận xét càng thay đổi lớn, biến dạng khi môi ngày càng mỏng đi, mặt mũi không còn các đường nét điển trai như xưa. Anh mất đi hoàn toàn vẻ ngoài lãng tử đã làm nên tên tuổi. Trên mạng xã hội, các netizen đều tỏ ra tiếc nuối khi Châu Du Dân không còn giữ được phong độ ngoại hình. Một thời anh là "bạch mã hoàng tử" khiến mọi con tim thiếu nữ rung rinh.

Hình ảnh mới nhất của Châu Du Dân khiến khán giả sốc xỉu vì không còn nhận ra tài tử điển trai 1 thời của Cbiz. Ảnh: Sohu, Sina.

Khán giả không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhan sắc của Châu Du Dân. Vài năm trước, anh vẫn còn xuất hiện với ngoại hình phong độ, điển trai. Ảnh: Weibo.

Châu Du Dân sinh năm 1981, là mỹ nam nổi tiếng toàn châu Á của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Tên tuổi anh bùng nổ nhờ thủ vai Hoa Trạch Loại trong Vườn Sao Băng 2001. Trong F4 Vườn Sao Băng lừng danh, Châu Du Dân được đánh giá có ngoại hình hoàn mỹ nhất với mái tóc dài lãng tử, sống mũi cao, đôi mắt to ướt át, thần thái lạnh lùng. Không những vậy tính cách hiền lành nhút nhát của Châu Du Dân cũng giống hệt nhân vật Hoa Trạch Loại. Truyền thông và khán giả ví anh như chàng hoàng tử xé sách bước ra. Sau Vườn Sao Băng, anh còn có mối quan hệ "phim giả tình thật" với nữ chính Từ Hy Viên. Họ từng là cặp trai tài gái sắc quyền lực của Cbiz, nhưng đáng tiếc chuyện tình của họ sớm kết thúc.

Sau Vườn Sao Băng, Châu Du Dân tiếp tục ghi dấu ấn với vai Lục Dĩnh Phong trong Cơn Lốc Tình Yêu , cảnh sát Trần Tại Thiên trong Black & White (2009) và được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc của lễ trao giải Kim Chung. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, danh tiếng Châu Du Dân lao dốc, không có tác phẩm tạo tiếng vang. Về đời tư, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc, êm ấm với nữ diễn viên Dụ Hồng Uyên - người đã giúp tài tử này vượt qua căn bệnh tâm lý.

Châu Du Dân từng được xem là "bạch mã hoàng tử" xé truyện bước ra, nổi tiếng toàn châu Á sau tiếng vang của tác phẩm Vườn Sao Băng. Ảnh: Weibo, Sina.

Tài tử từng có mối quan hệ "phim giả tình thật" với Từ Hy Viên. Ảnh: Sina.

Châu Du Dân có hôn nhân viên mãn với nữ diễn viên Dụ Hồng Uyên. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina