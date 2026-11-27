Trong 1 podcast cá nhân của Chương Trạch Thiên (nữ doanh nhân, nhà đầu tư người Trung Quốc), khách mời là Lưu Gia Linh, hai người trò chuyện về việc trẻ em sử dụng internet, trong đó có câu hỏi liệu có cho con dùng mạng xã hội hay không. Chương Trạch Thiên cho biết cô hoàn toàn không cho trẻ sử dụng mạng xã hội, mong con tiếp xúc càng muộn càng tốt, đồng thời cho rằng cần có sự phối hợp của xã hội và nhà trường.

Con cô thỉnh thoảng được xem phim tài liệu, phim hoạt hình. Nhưng những nền tảng yêu cầu đăng ký tài khoản, có thể tương tác và liên tục lướt nội dung thì đều không được sử dụng. Cách quản lý này khá phổ biến trong những gia đình giàu có.

Steve Jobs khi còn sống cũng không khuyến khích con mình sử dụng iPad. Bill Gates đặt quy định con không được dùng điện thoại trước 14 tuổi.

Evan Spiegel, nhà sáng lập Snapchat, giới hạn thời gian sử dụng màn hình của con riêng ở mức 1,5 giờ mỗi tuần. Tại Thung lũng Silicon, không ít lãnh đạo công nghệ còn chủ động gửi con đến những trường học ít sử dụng công nghệ, nơi trẻ làm đồ thủ công, vẽ tranh và chơi ngoài trời.

Nhìn những điều này, không khỏi khiến người ta giật mình: những người hiểu rõ nhất cách các sản phẩm công nghệ giữ chân người dùng chính là những người tạo ra chúng, nhưng họ lại không muốn con mình tiếp xúc với những sản phẩm ấy. Trong khi đó, phần lớn gia đình không có điều kiện như vậy.

Trẻ nhà giàu không lướt điện thoại, cuối tuần có lớp cưỡi ngựa, đến bảo tàng mỹ thuật, nghe hòa nhạc, có người lớn đồng hành và bạn bè xung quanh cũng ít lên mạng. Với những gia đình bình thường, tình hình lại khác. Cha mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, khi về nhà mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, điện thoại trở thành “bảo mẫu” rẻ nhất.

Trẻ yên lặng, người lớn cũng có thể thở phào, nhưng thuật toán ở đầu bên kia màn hình chưa bao giờ nghỉ ngơi. Trước đây, người ta nói về khoảng cách số, tức là có hay không có internet.

Giờ đây, khoảng cách ấy đã chuyển thành khả năng thoát khỏi internet. Khoảng cách trước có thể giải quyết bằng việc kéo một đường dây mạng, còn khoảng cách sau cần thời gian, tiền bạc và sự đồng hành – đúng những thứ mà gia đình bình thường thiếu nhất.

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Nhiều quốc gia bắt đầu siết việc trẻ em sử dụng mạng xã hội

Trước những lo ngại về tác động của mạng xã hội, nhiều quốc gia đã bắt đầu đưa ra quy định giới hạn độ tuổi sử dụng. Australia triển khai lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ ngày 10/12/2025. Indonesia áp dụng quy định tương tự từ ngày 28/3, Malaysia cấm trẻ dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản từ ngày 1/6. Pháp cũng đã thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai các biện pháp hạn chế tương tự.

Theo nhà nghiên cứu kinh tế số Lưu Hưng Lượng (Trung Quốc), internet hiện không còn đơn thuần là công cụ giải trí hay tìm kiếm thông tin mà đã trở thành một phần trong môi trường học tập, giao tiếp và đời sống của trẻ. Video ngắn, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, chatbot AI cùng các thuật toán liên tục phân tích sở thích để đề xuất nội dung khiến trẻ ngày càng khó thoát khỏi màn hình.

Vì vậy, trách nhiệm bảo vệ trẻ không thể chỉ đặt lên vai cha mẹ. Các nền tảng và đơn vị thiết kế sản phẩm cũng cần tham gia, xây dựng cơ chế bảo vệ ngay từ khâu phát triển công nghệ, thay vì chỉ xử lý khi vấn đề đã xảy ra.

Cha mẹ biết không tốt nhưng vẫn khó từ chối khi con nói “các bạn đều có”

Với nhiều gia đình, việc cấm con sử dụng mạng xã hội không hề đơn giản. Khi trẻ nói bạn bè đều có tài khoản, cha mẹ dễ lo con bị cô lập nên cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. Chương Trạch Thiên cũng thừa nhận đây là một tình huống khó xử: nếu các bạn đều có mà con mình không có thì trẻ có thể cảm thấy lạc lõng.

Trẻ trong gia đình khá giả thường có thêm nhiều hoạt động và môi trường giao tiếp khác. Trong khi đó, trẻ ở những gia đình bình thường có thể ít lựa chọn hơn. Vì vậy, việc một số quốc gia áp dụng giới hạn độ tuổi thống nhất, không phụ thuộc vào sự đồng ý của cha mẹ, được xem là cách giảm bớt áp lực cho từng gia đình.

Lệnh cấm chưa thể giải quyết mọi vấn đề

Dù vậy, thực tế cho thấy việc thực thi các lệnh cấm vẫn còn nhiều khó khăn. Tại Australia, đến ngày 16/1, khoảng 4,7 triệu tài khoản được xác định thuộc về trẻ em đã bị thu hồi quyền truy cập. Tuy nhiên, khảo sát sau đó cho thấy nhiều trẻ vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội, thông qua việc mượn tài khoản hoặc khai gian tuổi.

Điều này cho thấy chỉ ban hành lệnh cấm là chưa đủ. Muốn bảo vệ trẻ hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, nền tảng công nghệ và cơ quan quản lý. Các biện pháp bảo vệ cũng cần được tích hợp ngay trong thiết bị, nền tảng và thuật toán, thay vì chỉ trông chờ cha mẹ giám sát.

Mục tiêu cuối cùng không phải là ngăn trẻ tiếp xúc với thế giới số, mà là tạo ra môi trường an toàn để các em từng bước học cách sử dụng internet. Việc được bảo vệ trước những tác động tiêu cực của công nghệ không nên là đặc quyền chỉ dành cho trẻ em sinh ra trong gia đình có điều kiện.