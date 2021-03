Tại Nhật Bản, tình trạng ngược đãi trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Cảnh sát Nhật Bản đã cảnh báo, có hơn 106 nghìn trường hợp tình nghi bạo hành trẻ em, tăng hơn 8% chỉ sau 1 năm, trong đó 61 em đã tử vong.



Dịch bệnh cũng khiến các nhân viên an sinh xã hội - khó can thiệp hỗ trợ các em. Các tổ chức xã hội cảnh báo, vấn nạn ngược đãi trẻ em sẽ còn tồi tệ hơn, khi ngày càng nhiều gia đình phải đối mặt với những khó khăn tài chính do hệ quả của dịch COVID-19.