Số tiền 60 tỷ đồng liên quan đến Shin Min Ah

Vào ngày 1/9, 1 bài đăng có tiêu đề “3,7 tỷ won lặng lẽ biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của Shin Min Ah trong hơn 15 năm” đã lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc. Số tiền này tương đương với hơn 70 tỷ đồng. Thoạt nhìn, con số và tiêu đề có thể khiến nhiều khán giả giật mình.

Tuy nhiên, thực chất tác giả bài đăng này là người của 1 quỹ từ thiện. Chủ bài đăng cho biết đây chính là số tiền nữ diễn viên làm thiện nguyện cho quỹ từ thiện này: “Lúc đầu, tôi nghĩ số tiền đó được chuyển nhầm. Từ năm 2009, mỗi tháng đều có những khoản tiền lớn được chuyển vào, và sau đó tôi mới biết đó là tiền của Shin Min Ah”.

Người viết cho biết Shin Min Ah yêu cầu quỹ từ thiện không công khai khoản quyên góp, đồng thời đề nghị sử dụng số tiền đó để trả viện phí cho các nạn nhân bỏng và hỗ trợ phòng học cho trẻ em thuộc gia đình thu nhập thấp. Bài đăng không công khai danh tính quỹ từ thiện, mà chỉ ngợi ca lòng tốt của nữ diễn viên sinh năm 1984.

Shin Min Ah đã quyên góp số tiền lớn trong suốt 15 năm qua. Ảnh: X

Những hoạt động từ thiện lâu năm của Shin Min Ah đã được công chúng biết đến rộng rãi. Một số ước tính cho thấy tổng số tiền quyên góp của cô trong suốt sự nghiệp có thể đã vượt quá 4 tỷ won (76 tỷ đồng). Bà xã Kim Woo Bin luôn hỗ trợ các phòng học cho trẻ em thuộc gia đình thu nhập thấp, điều trị y tế cho nạn nhân bỏng, thanh toán chi phí sưởi ấm cho người già sống một mình... Cô cũng quyên góp cho các hoạt động cứu trợ sau những thảm họa lớn, bao gồm đại dịch COVID-19, cháy rừng, động đất và lũ lụt.

Đặc biệt, Shin Min Ah đã hỗ trợ các bệnh nhân bỏng công khai thông qua Quỹ Hallym Burn Foundation từ năm 2015. Tính đến tháng 1/2025, tổng số tiền quyên góp của cô cho quỹ đã đạt 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng), giúp 201 bệnh nhân bỏng nhận được hỗ trợ tài chính cho việc điều trị.

Shin Min Ah là "cô tiên từ thiện" của showbiz Hàn. Ảnh: tvN

Khi Shin Min Ah kết hôn với Kim Woo Bin vào năm ngoái, cặp đôi đã quyên góp tổng cộng 300 triệu won (5,6 tỷ đồng) cho một số tổ chức, bao gồm Quỹ Hallym Burn Foundation, Trung tâm Y tế Asan và Good Friends. Hành động này đã nhận được nhiều lời khâm phục, khen ngợi từ công chúng, cho thấy "tấm lòng vàng" của cặp đôi mới cưới.

Trong một cuộc phỏng vấn sau vào năm ngoái, Shin Min Ah đã giải thích triết lý của mình về việc làm từ thiện, nói rằng cô từng tin rằng “việc thiện nên được làm một cách thầm lặng”. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói thêm rằng khi những người có tầm ảnh hưởng quyên góp công khai, điều đó có thể khuyến khích nhiều người khác cùng tham gia.

Cô muốn từ thiện thầm lặng, nhưng đồng thời cũng cho rằng rằng khi những người có tầm ảnh hưởng quyên góp công khai, điều đó có thể khuyến khích nhiều người khác cùng tham gia. Ảnh: X

Shin Min Ah sinh năm 1984, được biết đến với hàng loạt phim hot như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Hometown Cha-Cha-Cha, Cô Dâu Nổi Loạn, Karma... và sắp tới là Hoàng Hậu Tái Giá. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô được biết đến với chuyện tình đẹp bên nam diễn viên Kim Woo Bin.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah kết hôn sau 10 năm bên nhau. Ảnh: X

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới. Sau đám cưới, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã có chuyến du lịch trăng mật ở Tây Ban Nha.

Cặp đôi là hình mẫu lý tưởng ở showbiz Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom