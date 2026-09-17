Số tiền 50 triệu đồng trong ngày đặc biệt của Hoa hậu Tiểu Vy

Ngày 16/9/2026 đánh dấu tròn 8 năm Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Đúng dịp đặc biệt này, người đẹp sinh năm 2000 dành tặng 50 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Hoạt động tại quê nhà cũng là cách Tiểu Vy đánh dấu cột mốc 8 năm kể từ ngày cô đội lên đầu chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Nhiều năm qua, cô thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, đến những vùng còn khó khăn và gặp gỡ những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Đúng dịp kỷ niệm 8 năm đăng quang, Tiểu Vy dành tặng 50 triệu đồng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Tiểu Vy cho biết từ một cô gái 18 tuổi bước lên sân khấu với nhiều bỡ ngỡ, 8 năm là khoảng thời gian đủ dài để cô trưởng thành, học hỏi và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Tiểu Vy quan niệm, dù ít hay nhiều, dù là vật chất hay tinh thần, cô vẫn luôn muốn giúp đỡ và lan toả tinh thần chia sẻ đến những người có hoàn cảnh đặc biệt.

8 năm từ chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc.

Những năm sau đăng quang, Tiểu Vy tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, xuất hiện tại nhiều chương trình, show diễn và đảm nhận các vị trí như first face, vedette. Cô cũng trở thành gương mặt xuất hiện trong nhiều chiến dịch, sự kiện giải trí và thời trang.

Tuy nhiên, hành trình 8 năm của Tiểu Vy không chỉ xoay quanh danh hiệu hoa hậu. Những năm gần đây, cô mở rộng hoạt động sang diễn xuất và từng bước thử sức với màn ảnh rộng.

Tiểu Vy từng góp mặt trong Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, sau đó xuất hiện trong Bộ tứ báo thủ và Mai. Ở những dự án này, cô có thêm cơ hội làm quen với môi trường điện ảnh và trải nghiệm những dạng vai khác nhau.

Ở tuổi 26, Tiểu Vy tiếp tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có thời trang và diễn xuất, đồng thời duy trì các hoạt động cộng đồng.

Với Ốc mượn hồn, Tiểu Vy tiếp tục thử sức với một nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý. Người đẹp từng chia sẻ cô phải trải qua nhiều vòng thử vai trước khi được lựa chọn. Sau những trải nghiệm này, điện ảnh dần trở thành một hướng đi mà cô muốn nghiêm túc theo đuổi.

Từ một hoa hậu 18 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ, Tiểu Vy ở tuổi 26 đã có thêm những lựa chọn khác trong công việc. Cô không chỉ duy trì hoạt động thời trang mà còn chủ động bước sang lĩnh vực diễn xuất, qua đó mở rộng hình ảnh của mình trong showbiz.

Tuổi 26 của Tiểu Vy

Tháng 8/2026, Tiểu Vy đón sinh nhật tuổi 26 bên gia đình. Ở độ tuổi này, cô cho biết đang tập trung nhiều hơn cho công việc và chưa đặt nặng chuyện tình cảm.

Sau 8 năm hoạt động, Tiểu Vy cũng có sự thay đổi trong cách nhìn về chiếc vương miện. Nếu thời điểm đăng quang, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam gần như là dấu mốc lớn nhất trong cuộc sống của một cô gái 18 tuổi, thì hiện tại, đó được cô nhìn như điểm khởi đầu cho nhiều trải nghiệm sau này.

Nhân kỷ niệm 8 năm đăng quang, Tiểu Vy viết rằng có một điều cô vẫn luôn giữ lại từ những ngày đầu, đó là mong muốn được sẻ chia và làm những điều có ích cho cộng đồng.

Suốt 8 năm, cô cho biết mình may mắn có cơ hội đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện. Từ những chuyến đi đến vùng khó khăn, gặp gỡ những hoàn cảnh cần giúp đỡ cho đến những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đây là một phần được Tiểu Vy nhắc đến khi nhìn lại chặng đường sau đăng quang.

Cũng từ những điều đó, dự án Vy Ơiii ra đời như một cách để cô tiếp tục hành trình sẻ chia của mình. Tiểu Vy bày tỏ sự biết ơn với chiếc vương miện năm 2018 vì đã mở ra một hành trình đặc biệt với nhiều niềm vui, thử thách, những lần đầu tiên và những tình cảm cô nhận được trong suốt 8 năm qua. "Cảm ơn tất cả những người đã luôn dõi theo, yêu thương và đồng hành cùng Vy suốt 8 năm qua", cô viết.

Từ cột mốc đăng quang năm 18 tuổi đến hiện tại, Tiểu Vy đã đi qua một chặng đường đủ dài để có thêm nhiều trải nghiệm trong công việc và cuộc sống. Ở tuổi 26, cô tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật, thử sức với những lĩnh vực mới và thực hiện các dự án hướng đến cộng đồng.

Hành trình ấy, theo chia sẻ của Tiểu Vy, vẫn chưa dừng lại. Cô hy vọng có thể tiếp tục dùng những gì mình có để mang thêm một chút điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: FBNV