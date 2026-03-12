Số phận 3 người vợ Bao Công và hậu duệ của ông

Bao Công (999 – 1062) tên thật là Bao Chửng, tự Hy Nhân, là vị quan nổi tiếng dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông triều Bắc Tống, Trung Quốc. Ông được dân gian tôn vinh là Bao Thanh Thiên nhờ sự liêm khiết, chính trực và cách xử án công minh, không sợ quyền quý.

Bao Công là nhân vật ưa thích của các nhà làm phim Trung Quốc. Có rất nhiều bộ phim khai thác tài xử án của ông. Trong các tác phẩm này, Bao Công thường hiện lên với hình ảnh một vị quan thanh liêm, cô độc, quên đi hạnh phúc riêng, tận trung với triều đình và hết lòng vì người dân.

Tuy nhiên, theo các tài liệu lịch sử để lại, cuộc sống riêng của ông rất trọn vẹn. Ông có ba người vợ và 4 người con, bao gồm hai con trai và hai con gái.

Các bộ phim thường khai thác tài xử án của Bao Công, ít đề cập tới cuộc sống riêng của ông.

Người vợ đầu tiên của Bao Công họ Trương. Hai người chỉ sống hạnh phúc bên nhau khoảng 1 năm vì Trương thị qua đời. Vợ kế của ông là Đổng thị, người vợ góp phần lớn vào thành công của vị quan thanh liêm này.

Đổng thị sinh ra trong một gia đình nề nếp, cha làm quan. Có tài liệu khẳng định, Đổng thị là là cháu của nguyên “Tể tướng 3 triều” Lữ Mông Chính. Từ nhỏ, bà đã được học chữ, đọc sách thánh hiền, thông tường đạo lý. Sau khi kết hôn, bà động viên Bao Chửng tập trung vào việc bút nghiên, lên kinh ứng thí. Nhà cửa và cha mẹ của ông đã có bà chăm sóc.

Nhờ có sự hỗ trợ của vợ, Bao Chửng đỗ tiến sỹ và được bổ nhiệm làm tri huyện. Tuy nhiên, vì cha mẹ tuổi cao sức yếu, ông ở lại quê nhà chăm sóc. 10 năm sau, khi cha mẹ đã qua đời, ông mới bước vào quan trường.

Khi ra làm quan, Bao Chửng nổi tiếng bởi sự thanh liêm, không sợ quyền uy. Để bảo vệ công lý, ông không ngại đụng chạm với những vị quan lớn trong triều, thậm chí là cả hoàng thân quốc thích. Đổng thị nói với chồng: "Chàng đang lo cho dân, cho nước. Nếu Hoàng thượng trách chàng sai, ta sẵn sàng chịu phạt cùng chàng".

Cuộc hôn nhân của Bao Chửng và Đổng thị rất trọn vẹn. Họ có với nhau một con trai và hai con gái. Con trai đầu là Bao Ý, kết hôn với Thôi thị và sinh được một con trai. Tuy nhiên, cả Bao Ý và con trai đều mất sớm.

Hai người con gái của Bao Chửng được gả vào những gia đình danh giá, một người lấy Chủ bạ ở Thiểm Châu là Vương Hướng, người kia gả cho Chủ bạ Quốc Tử Giám là Văn Hiệu.

Chuyện tình cảm của Bao Công ít được các nhà làm phim khai thác.

Bao Công may mắn vì không chỉ được vợ hết lòng ủng hộ mà còn được cha mẹ vợ quan tâm vun vén cho. Do đó, có thể nói, Đổng thị là người phụ nữ ảnh hưởng nhất tới cuộc đời ông. Tuy nhiên, bà cũng sớm qua đời vì bệnh nặng.

Sau đó, Bao Công lấy thêm một người vợ nữa là Tôn thị. Có tài liệu viết rằng, bà vốn là một gia nhân trong phủ, sau một thời gian ngắn làm vợ Bao Công thì mắc lỗi nên bị ông gửi về nhà mẹ đẻ.

Khi về nhà cha mẹ, Tôn thị mới phát hiện mình mang thai, sinh được con trai đặt tên là Bao Đình. Cậu bé này không sống với mẹ ruột mà được chị dâu là Thôi thị (con dâu của Bao Công và người vợ thứ hai) nuôi dưỡng. Sau này, Bao Đình được đổi tên thành Bao Thụ. Theo sử sách, khi Bao Thụ được 5 tuổi thì Bao Công qua đời.

Sau này, Bao Thụ cũng là vị quan thanh liêm như cha, yêu dân như con. Bao Thụ từng làm đến các chức quan như Thái tự thái chúc, Quốc tử giám thừa, Phán quan ở Hào Châu. Con trai của Bao Công từng được dân chúng dành tặng cho bốn chữ Liêm Khiết Cần Chính.

Bao Thụ xử lý công việc rành mạch, đâu đó rõ ràng, được hoàng gia và đại thần tín nhiệm. Tể tướng Văn Ngạn Bác viết tấu chương tiến cử Bao Thụ với vua Tống Triết Tông như sau: “Từ sau Bao Chửng mất chỉ còn một thân Bao Thụ, cô độc không chỗ nương tựa… Là người tiếp nối gia thanh, điềm tĩnh gắng sức, không cầu thăng tiến” .

Chức vụ lớn nhất mà Bao Công đảm nhận tương đương với Phó Thừa tướng.

Bao Thụ liên tục được thăng chức, từ Quốc tử giám thừa rồi lên Tuyên Đức lang, coi quản tất cả việc xây dựng và tu sửa thành quách, cung điện, cầu cống, thuyền xe trong cung. Năm 46 tuổi, Bao Thụ được bổ nhiệm làm Thông phán ở Đàm Châu nhưng lại qua đời trên đường đi nhậm chức.

Bao Thụ có hai vợ, bốn con trai, ba con gái. Theo các tài liệu ghi lại, hậu duệ chính thức của Bao Công ngày nay có khoảng 10 vạn người, sống chủ yếu ở các tỉnh An Huy, Triết Giang, Giang Tây, Vân Nam...