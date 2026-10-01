So kè vẻ ngoài, tài năng của 2 quý tử của 2 sao nam đình đám Vbiz

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan và ca sĩ Quang Dũng đều là những ngôi sao được khán giả yêu mến với những tác phẩm nghệ thuật nổi bật.

Sau cuộc hôn nhân dang dở, cả hai giờ đã có những cậu con trai trong tuổi trưởng thành. Con trai của Quách Ngọc Ngoan và Quang Dũng đều sở hữu chiều cao ấn tượng và ngoại hình nổi bật khi trưởng thành.

Quách Thiên Quân, tên ở nhà là Cà Pháo, là con trai của diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương. Sinh năm 2012, cậu bé hiện 14 tuổi và gây chú ý với chiều cao hơn 1,8 m, vóc dáng phổng phao cùng ngoại hình ngày càng chững chạc.

Quách Thiên Quân - con trai nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan cùng mẹ và cha dượng.

Dù có bố là diễn viên được nhiều khán giả biết đến, Thiên Quân không bộc lộ nhiều thiên hướng nghệ thuật. Cậu chủ yếu dành thời gian cho việc học và cuộc sống tuổi thiếu niên, được mẹ Lê Phương và cha dượng Trung Kiên đồng hành, chăm sóc.

Sau khi bố mẹ chia tay, Thiên Quân sống cùng mẹ và cha dượng tại TP.HCM. Lê Phương nhiều lần chia sẻ những hình ảnh đời thường của con, cho thấy cậu bé có cuộc sống khá giản dị và được gia đình quan tâm sát sao.

Cậu bé sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng không dự định sẽ nối nghiệp bố.

Ở tuổi thiếu niên, Thiên Quân được nhận xét là ngoan ngoãn, điềm tĩnh và có ý thức trong học tập. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, cậu không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trước truyền thông mà chủ yếu tập trung vào việc học và sinh hoạt cùng gia đình.

Quách Ngọc Ngoan cũng từng chia sẻ thẳng thắn về định hướng tương lai của con trai. Nam diễn viên cho biết Cà Pháo hiện học lớp 9, lịch học khá bận nên hai bố con không có nhiều cơ hội gặp nhau trực tiếp.

Quách Ngọc Ngoan luôn theo sát quá trình trưởng thành của con, không tạo áp lực con phải theo nghiệp bố.

Dù vậy, anh vẫn thường xuyên gọi điện, trò chuyện và theo dõi quá trình trưởng thành của con. Quách Ngọc Ngoan vui khi thấy con trai phát triển tốt về thể chất, thậm chí hiện đã cao hơn bố.

Về chuyện nghề nghiệp, Quách Ngọc Ngoan cho rằng Cà Pháo có lẽ sẽ không đi theo con đường diễn xuất của mình. Nam diễn viên khẳng định anh không muốn định hướng hay tạo áp lực để các con phải nối nghiệp bố.

Theo anh, điều quan trọng là các con được tự do lựa chọn lĩnh vực phù hợp với sở thích, khả năng và mong muốn của bản thân. Vì vậy, thay vì kỳ vọng Cà Pháo trở thành diễn viên, Quách Ngọc Ngoan chọn cách đồng hành, tôn trọng quyết định của con và để cậu tự xây dựng tương lai theo con đường riêng.

Thái Bảo Nam, sinh năm 2008, là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Ở tuổi 18, Bảo Nam gây chú ý với chiều cao khoảng 1,9 m cùng ngoại hình nổi bật.

Không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ, chàng trai sinh sống và học tập tại Mỹ từ nhỏ, đồng thời bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với vật lý, khoa học tự nhiên và công nghệ.

Bảo Nam được định hướng theo đuổi lĩnh vực vật lý và có mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường nghiên cứu khoa học.

Bảo Nam - con trai ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jenifer Phạm sở hữu ngoại hình nổi bật ở tuổi trưởng thành.

Bảo Nam cũng được biết đến với thành tích học tập nổi bật. Cậu từng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở tại Mỹ với thành tích thủ khoa và duy trì kết quả học tập ấn tượng trong nhiều năm.

Ca sĩ Quang Dũng, Hoa hậu Jenifer Phạm chúc mừng con trai tốt nghiệp THPT.

Tháng 6/2026, Bảo Nam tiếp tục tốt nghiệp một trường THPT danh tiếng tại Mỹ với thành tích tốt. Trong ngày quan trọng này, cả Quang Dũng và Jennifer Phạm đều có mặt để chúc mừng con trai, cho thấy dù đã chia tay và có cuộc sống riêng, hai người vẫn giữ sự đồng hành trong những cột mốc quan trọng của con.

Bảo Nam được mẹ tặng một chiếc Tesla để thuận tiện đi học.

Bên cạnh việc học, Bảo Nam còn có sở thích chơi piano. Quang Dũng từng nhận xét con trai có tính cách hiền lành, trầm tính, sâu sắc và khá giống mình. Dù bố mẹ đã chia tay, Bảo Nam vẫn nhận được sự quan tâm từ bố mẹ.

Quang Dũng thường xuyên thu xếp thời gian sang Mỹ thăm con, trong khi Jennifer Phạm luôn đồng hành với con trong học tập và cuộc sống. Khi Bảo Nam 16 tuổi, cô từng tặng con một chiếc Tesla để thuận tiện đi học và chủ động hơn trong sinh hoạt.