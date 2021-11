Sở hữu 7,3 tỷ đồng nhờ Bitcoin tăng giá cực mạnh, một phụ nữ khởi kiện luôn ngân hàng

Với các nhà đầu tư, có lẽ chưa bao giờ họ chứng kiến hiện tượng nào đáng sợ đến thế trong lịch sử tiền ảo, khi Bitcoin đã từng có thời gian chạm đến mốc kỷ lục 67.000 USD, nghĩa là hơn 1,5 tỷ đồng cho một đồng Bitcoin. Dù mức giá này có giảm đi trong các phiên giao dịch kế tiếp, nhưng vẫn có sức hút nhất định đến nhiều người.

Mới đây, một câu chuyện hy hữu đã xảy ra với người phụ nữ 69 tuổi có tên Esther Freeman, liên quan đến đồng Bitcoin do bà đầu tư mua vào năm 2013. Vào thời điểm đó, bà cho biết mình mua số Bitcoin với giá trị 10.000 NIS (khoảng 73 triệu đồng). Đến năm 2021, đồng Bitcoin bà mua 8 năm trước đã lãi hơn 100 lần so với mức đầu tư ban đầu của bà. Tuy nhiên phía ngân hàng từ chối cho bà Esther Freeman rút tiền với lý do không xác định được rõ nguồn gốc số tiền. Người phụ nữ này đang đối diện với nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền của mình vì không có cách nào rút ra.

Về phía ngân hàng Hapoalim, đây là một trong những ngân hàng lớn nhất nước Israel - phủ nhận việc phát sinh lợi nhuận đến từ Bitcoin vì cho rằng nguồn đầu tư ban đầu của bà Esther có thể có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp tại đất nước này.

Với những tranh chấp kéo dài suốt từ năm 2020 đến nay, bà Esther và gia đình đã quyết định thuê luật sư và khởi kiện ngân hàng này. Một loạt các dẫn chứng được bà đưa ra như bà hoàn toàn không có dấu hiệu và hành vi rửa tiền. Số tiền đầu tư ban đầu quá nhỏ, chỉ vọn vẹn 73 triệu đồng, không đủ để cấu thành hành vi rửa tiền. Đồng thời số tiền trong ví Bitcoin nhiều năm qua vẫn được lưu trữ và không có bất cứ giao dịch bất hợp pháp nào được diễn ra.

Ngoài ra, luật sư của bà Esther cũng cho rằng các giao dịch liên quan đến tiền điện tử hiện nay đã được hàng trăm triệu người trên khắp thế giới sử dụng, trong đó có nhiều tổ chức tài chính lớn. Đó là lý do khiến đồng Bitcoin tăng giá. Hành động của ngân hàng khi không giải quyết cho người dùng chính là lạm dụng các quy định để gây khó khăn cho khách hàng.



Về phía tòa án, họ đã ra phán quyết cho rằng các tổ chức tài chính không có quyền hạn chế tài khoản của khách hàng chỉ vì nó được liên kết với các loại tiền kỹ thuật số. Phía ngân hàng Hapoalim sau đó cho biết sẽ ghi nhận vụ việc và nghiên cứu cách xử lý trong tương lai.

Bên cạnh đó, vì những lo ngại khi tiền mã hóa bị lợi dụng trong các hoạt động phạm pháp, nhà chức trách Israel đã lên kế hoạch áp dụng các nguyên tắc mới cho lĩnh vực này. Theo Cryptopotato, khi chính sách này có hiệu lực, tất cả công ty liên quan đến tiền điện tử sẽ cần phải thực hiện báo cáo như ngân hàng truyền thống.

