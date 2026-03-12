Sở Giáo dục TPHCM giải đáp về tuyển sinh đầu cấp

Học sinh tăng vọt gây áp lực tuyển sinh đầu cấp

Thống kê của ngành giáo dục cho thấy năm học tới TP.HCM có khoảng 170.621 trẻ hoàn thành chương trình mầm non, đủ điều kiện vào lớp 1. Tổng số trẻ 6 tuổi dự kiến tham gia tuyển sinh lớp 1 lên tới gần 197.000 em, trong đó hơn 51.000 trẻ không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

Ông Hồ Tấn Minh cung cấp thông tin tại cuộc họp báo chiều 12/3

Ở bậc trung học cơ sở, dự kiến có 184.430 học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 để vào lớp 6, trong đó hơn 47.000 em không có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Đối với bậc trung học phổ thông, khoảng 170.000 học sinh lớp 9 sẽ tham gia tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học tới.

Theo ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, số lượng học sinh lớn, đặc biệt tại các khu công nghiệp và khu chế xuất, tạo áp lực đáng kể đối với hệ thống trường lớp của thành phố.

Một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm nhất là việc phân tuyến học sinh có thể khiến con em phải học xa nhà. Trước băn khoăn này, ông Hồ Tấn Minh cho biết ngành giáo dục TP.HCM tiếp tục áp dụng bản đồ số để hỗ trợ phân tuyến tuyển sinh. Theo đó, việc xác định trường học cho học sinh sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ranh giới hành chính của phường, xã. Thay vào đó, hệ thống bản đồ số sẽ xác định vị trí nơi ở hiện tại của học sinh và phân bổ đến trường phù hợp, ưu tiên trường gần nơi cư trú nhất.

Đáng chú ý, dữ liệu tuyển sinh năm nay được xác định dựa trên nơi ở hiện tại của học sinh trong hệ thống dữ liệu dân cư, thay vì chỉ căn cứ vào nơi thường trú. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho con em công nhân và người lao động nhập cư đang sinh sống tại TP.HCM được học gần nơi ở thực tế.

Ông Minh cho biết việc xác định trường học cũng được tính toán dựa trên lộ trình di chuyển thực tế, không chỉ dựa trên khoảng cách địa lý. Các yếu tố như đường một chiều, tuyến giao thông nguy hiểm, sông suối hoặc các khu vực khó di chuyển đều được tính đến nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện cho học sinh.

Cam kết 100% học sinh có chỗ học

Theo ông Hồ Tấn Minh, hiện TP.HCM có tổng cộng 1.284 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập tại 168 phường, xã, trong đó có 818 trường tiểu học và 466 trường trung học cơ sở.

Qua rà soát, hệ thống trường tiểu học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn chưa bố trí được trường trung học cơ sở, buộc ngành giáo dục phải phân tuyến học sinh sang các phường lân cận để đảm bảo chỗ học.

Trước lo lắng của phụ huynh, ông Hồ Tấn Minh khẳng định: TP.HCM cam kết đảm bảo 100% học sinh lớp 1 và lớp 6 đều có chỗ học trong hệ thống trường công lập.

“Thành phố xác định nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo mọi học sinh trên địa bàn đều có cơ hội học tập. Do đó, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh” - ông Minh nói.

Dù đối mặt với nhiều áp lực khi số học sinh tăng vọt nhưng ngành giáo dục TP.HCM cam kết đáp ứng đủ chỗ cho học sinh

Trong trường hợp áp lực tuyển sinh tăng cao tại một số khu vực, các địa phương có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học hoặc tổ chức dạy học hai buổi để tiếp nhận toàn bộ học sinh trên địa bàn. Đối với tuyển sinh lớp 10, TP.HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển với ba môn gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2/6.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, với hệ thống trường công lập, ngoài công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, thành phố hiện có thể đáp ứng khoảng 80,7% nhu cầu học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.