Sở Giáo dục Đắk Lắk báo cáo tỉnh lý do 'tắc' xét thăng hạng giáo viên cả chục năm

Ngày 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc chậm tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, trong đó xác định 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “tắc” này.

Trước hết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ GD&ĐT liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quy định thăng hạng viên chức thay đổi liên tục, buộc Sở GD&ĐT và các địa phương phải rà soát, điều chỉnh theo từng thời điểm.

Bên cạnh đó, thời gian qua Sở GD&ĐT và UBND các xã, phường phải tập trung xử lý nhiều nhiệm vụ cấp bách như sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng công việc lớn, trong khi đội ngũ công chức còn ít nên chưa thể tập trung tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk.

Để khắc phục, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2026 về phân cấp quản lý công chức, viên chức, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị rà soát vị trí việc làm, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện và xây dựng kế hoạch xét thăng hạng.

Theo phân cấp, Sở GD&ĐT và UBND cấp xã được giao tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, đồng thời phải xin ý kiến Sở Nội vụ về chỉ tiêu trước khi thực hiện.

Hiện Sở GD&ĐT đang phối hợp các địa phương tổng hợp nhu cầu, hoàn thiện đề án và trình Sở Nội vụ thẩm định chỉ tiêu. Ngành Giáo dục Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành việc xét thăng hạng trong tháng 6/2026, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ giáo viên theo quy định.

Như Tiền Phong đã thông tin, việc chậm tổ chức xét thăng hạng kéo dài gần 10 năm tại Đắk Lắk đã ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều giáo viên, trong đó có trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.