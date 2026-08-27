Thông tin được Sở GD&ĐT TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 27/8.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định của Chính phủ. TP.HCM xác định năm học 2026 - 2027 triển khai miễn phí sách giáo khoa theo nhu cầu mượn thực tế của phụ huynh học sinh, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.

Trước đó, ngày 14/7 Sở này đã triển khai khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa. Các cơ sở giáo dục căn cứ kết quả khảo sát, rà soát nguồn sách hiện có tại thư viện, xác định danh mục, số lượng cần trang bị mới hoặc bổ sung và tổ chức thực hiện theo quy định.

Theo thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 24/8, tại TP.HCM đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu là 25,1 triệu bản; đồng thời khẳng định “về tổng sản lượng, hoàn toàn không có sự thiếu hụt nguồn cung sách giáo khoa”.

Từ năm học 2026-2027, học sinh tại TP.HCM được mượn sách miễn phí. (Ảnh minh hoạ)

Với số liệu nêu trên, Sở GD&ĐT nhận thấy, vấn đề cần tập trung hiện nay là cơ cấu từng đầu sách, việc điều phối và tổ chức phân phối để nguồn sách đã được chuẩn bị đến đúng nơi, đúng thời điểm có nhu cầu, nhất là trong những ngày trước năm học mới.

Đồng thời, chính sách miễn phí sách giáo khoa không làm thay đổi nhu cầu sách giáo khoa phục vụ học tập của học sinh. Dù sách giáo khoa được ngân sách mua để tổ chức cho học sinh mượn hay do phụ huynh tự trang bị thì học sinh vẫn cần sách giáo khoa theo chương trình. Sự thay đổi chủ yếu là phương thức tổ chức thực hiện và nguồn chi trả, không phải nhu cầu về số lượng sách giáo khoa cần được chuẩn bị.

Qua rà soát danh sách các cơ sở giáo dục được thống kê chưa đặt hàng, đến nay đa số đã thực hiện đặt hàng hoặc có phương án bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh; một số đơn vị trong danh sách đã được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập và không còn tồn tại độc lập.

Đối với số còn lại, thực tế có nhiều trường hợp khác nhau như: phụ huynh đã tự trang bị; cơ sở giáo dục đang chốt nhu cầu thực tế; sử dụng nguồn sách hiện có tại thư viện; mua bổ sung các đầu sách còn thiếu hoặc đang hoàn tất thủ tục đặt hàng.

Vì vậy, số liệu “chưa đặt hàng” tại một thời điểm chủ yếu phản ánh trạng thái giao dịch với đơn vị cung ứng, chưa phản ánh đầy đủ tình hình chuẩn bị sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục và không đồng nghĩa với việc học sinh đang thiếu sách giáo khoa.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung điều phối, bổ sung kịp thời những đầu sách còn thiếu tại từng địa bàn; tăng cường cung ứng trực tiếp thông qua phối hợp với cơ sở giáo dục và hệ thống phát hành; bảo đảm đáp ứng cả nhu cầu thực hiện chính sách tại trường và nhu cầu tự mua của phụ huynh, học sinh.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về chủ động điều phối nguồn sách, chuyển sách từ nơi còn nguồn đến nơi có nhu cầu và bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục trước ngày 30/8/2026.