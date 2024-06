Sở GD&ĐT Tiền Giang ra đề thi tiếng Anh vào lớp 10 gây bức xúc

Cụ thể, đề thi môn tiếng Anh năm nay có 6 trang với 56 câu dành cho chương trình hệ 7 năm và 10 năm. Nội dung được cho nằm ngoài nội dung ôn tập là từ câu 45 đến 52 dành cho học sinh hệ 10 năm. Đây là phần đọc hiểu, sử dụng bài viết về Chùa Hương trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9, trang 56. Thí sinh sẽ chọn một đáp án đúng trong dữ liệu 4 đáp án cho sẵn để điền vào chỗ trống. Câu này có 8 chỗ chừa trống, tương ứng 0,25 điểm.

Văn bản cung cấp thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc ra đề thi môn Tiếng Anh

Điều đáng nói là bài đọc trên không thuộc chủ đề ôn tập trong hướng dẫn ôn tuyển sinh?. Theo một giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 9 ở thành phố Mỹ Tho, câu 45 đến 52 mà phụ huynh, học sinh phản ứng thuộc bài 5 (Unit 5) trong sách giáo khoa lớp 9. Bài này không có trong tài liệu "Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10" ban hành kèm theo thông báo số 295 ngày 24-4-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, nội dung ôn thi dành cho học sinh học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm chỉ gồm các bài: City life (Unit 2), Life in the past (Unit 4), Viet Nam: Then and Now (Unit 6), Changing roles in society (Unit 11), My future career (Unit 12). Theo một số thầy cô dạy tiếng Anh lớp 9, học sinh giỏi có thể làm được vài ba câu trong số 8 câu trên. Còn học sinh khá và trung bình thì khả năng mất trắng 2 điểm rất cao. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm tổng các môn thi để xét trúng tuyển.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, động viên các thí sinh

Ngày 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang có văn bản trả lời báo chí, xác nhận đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh có nội dung nằm ngoài 6 chủ đề giới hạn dành riêng cho chương trình 10 năm. Đề thi môn tiếng Anh có 56 câu dành cho chương trình hệ 7 năm và 10 năm. Nội dung sai sót nằm từ câu 45 đến 52 dành cho chương trình hệ 10 năm, thuộc chủ đề Wonders of Viet Nam. Đây là chủ đề bắt buộc cho tất cả thí sinh của cấu trúc đề thi. Tuy nhiên bài đọc hiểu "Perfume Pagoda" (Chùa Hương) lại không nằm trong sáu chủ đề giới hạn ôn thi tuyển sinh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang công bố trước đó.

Các em học sinh Tiền Giang chuẩn bị vào phòng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Để đảm bảo công bằng cho thí sinh, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang sẽ hướng dẫn Hội đồng chấm thi xử lý kết quả chấm thi phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi phù hợp cho tất cả các thí sinh dự thi.