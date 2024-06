Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về thông tin lộ đề Ngữ văn thi lớp 10 năm 2024?

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến sáng 9/6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đáng chú ý, câu hỏi nghị luận văn học của bài thi môn Ngữ văn năm nay rơi vào tác phẩm “Đồng chí” của nhà thơ Chính Hữu khiến nhiều học sinh bất ngờ. Bởi lẽ, bài thơ này đã có trong đề thi năm 2021.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng đề chính thức của bài thi môn Ngữ văn hỏi về bài thơ “Bếp lửa” của tác giả Bằng Việt, nhưng do "đề thi này đã bị lộ" trước khi kỳ thi diễn ra nên Sở đã dùng đề thi dự phòng để thay thế đề thi chính thức.

Đề chính thức của bài thi môn Ngữ văn.

Trả lời về vấn đề trên, chia sẻ trên Báo Dân trí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thông tin trên mạng xã hội hoàn toàn không chính xác. "Quy trình làm đề rất chặt chẽ, có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt với hội đồng ra đề, quy trình bảo mật càng được thắt chặt đúng theo quy định, "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Các đề thi sau khi biên soạn, được hội đồng đề nghiên cứu kĩ lưỡng sau khi công bố chính thức. Đề chính thức được in sao và lực lượng an ninh vận chuyển về các quận huyện chính thức một ngày. Tất cả những nơi bảo quản đề thi đều có lực lượng an ninh bảo vệ, có camera theo dõi.

Do vậy, thông tin đồn đoán trên mạng xã hội về việc lộ đề hoàn toàn không chính xác, gây hoang mang dư luận", lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định không có chuyện lộ đề môn Ngữ văn thi lớp 10 năm 2024. Ảnh: Báo Dân trí.

Đánh giá về đề Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, giáo viên cho rằng, cấu trúc đề thi quen thuộc, không bất ngờ với thí sinh. Nhiều em có thể đạt điểm 7-8, với học sinh chắc kiến thức và có kỹ năng lập luận nổi trội có thể đạt 9 điểm. Cô Nguyễn Thiên Hương, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Đống Đa nhìn nhận: Cũng như những năm trước, cấu trúc đề thi năm nay quen thuộc, các kiểu dạng câu hỏi không bất ngờ với thí sinh.

Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Trần Phú (Phú Xuyên) nhận xét đề Ngữ văn năm nay khá cơ bản, vừa sức với học sinh, mức độ phân hóa nhẹ nhàng. Cấu trúc đề tương tự mọi năm, gồm 2 phần là đọc hiểu, cảm thụ tác phẩm và nghị luận xã hội. Với đề này, nhiều thí sinh có thể đạt được điểm 7-8. Thậm chí, với những học sinh chắc kiến thức và có kỹ năng lập luận nổi trội có thể đạt 9 điểm.