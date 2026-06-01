Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trong buổi thi môn ngữ văn, có 603 thí sinh vắng mặt.

Sáng 1-6, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Nguyễn Văn Phong cũng trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi tại 2 điểm thi tại Trường THCS Lê Anh Xuân và Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Anh Xuân, có 1 học sinh nam bị gãy tay phải, trưởng điểm thi đã phân công 1 giám thị môn vật lý hỗ trợ viết bài, thí sinh dự thi tại phòng thi riêng. Ngoài ra, có thêm 2 giám thị khác làm giám thị theo quy định. Ân cần thăm hỏi sức khỏe thí sinh, ông Phong cho biết hiện sức khỏe em thí sinh tốt, tinh thần học sinh cũng phấn chấn vui vẻ. Ở năm lớp 9, em đạt học lực loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt.

Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cũng cho biết các lực lượng an ninh đầy đủ, trực đêm, trực cổng đúng quy định, tình hình điểm thi diễn ra bình thường.

Thí sinh trong ngày thi đầu tiên

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành, đây là điểm thi chuyên/tích hợp, có tổng cộng 38 phòng thi.

Ở điểm thi này có 1 học sinh nữ bị gãy chân trái. Hiện sức khỏe tốt và dự thi bình thường. Trưởng điểm thi đã phân công giám thị hỗ trợ em lên phòng thi tầng 2 (thi tại phòng thi theo phiếu dự thi).

Theo quy định của kỳ thi lớp 10, điểm xét tuyển đối với lớp 10 thường là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), tất cả các môn tính theo hệ số 1.

Trong đó, chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0.

Như vậy, với những thí sinh vắng thi môn ngữ văn, sẽ không được tính các môn thi còn lại.

Trước đó, để đảm bảo kỳ thi lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD-ĐT đề nghị lãnh đạo các điểm thi nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi này.

"Trưởng điểm thi và toàn bộ thành viên lãnh đạo điểm thi không được phép lơ là, dù ở bất kỳ vị trí nào" - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị toàn bộ điểm thi thực hiện nghiêm phương châm "4 đúng, 3 không". Trong đó, "4 đúng" là đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống, sự cố bất thường. "3 không" gồm: Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá và không tự xử lý tình huống, sự cố bất thường.