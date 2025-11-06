Sinh viên Mỹ thuật nổi hứng vẽ chân dung idol, netizen xem xong: Vẽ rất đỉnh, đề nghị lần sau đừng vẽ nữa!
Idol nhìn tranh chắc cũng tự hỏi: "Đây là... ai vậy trời?".
Học sinh, sinh viên ngành Mỹ thuật luôn là một "giống loài" đặc biệt trong mắt thiên hạ. Nhiều người ngoài cuộc hay ghen tị, bảo rằng họ chẳng cần cày cuốc văn hóa nhiều, điểm chuẩn thi đại học cũng "dễ thở" hơn hẳn thí sinh thường.
Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Để chen chân vào ngôi trường mơ ước, họ phải nỗ lực gấp bội khi vừa phải học đều các môn văn hóa để đủ điểm sàn xét tuyển, vừa phải dành hàng đống thời gian luyện vẽ - môn thi chính quyết định số phận. Nói cho cùng, mỹ thuật ở một góc độ nào đó đúng là môn học "khá nhàm chán". Bạn sẽ phải ngồi ì trên ghế cả ngày, vẽ đi vẽ lại, xóa đi xóa lại vô số lần mới đủ kiên nhẫn để theo đuổi con đường mà người ta hay tưởng là "dễ như ăn kẹo" này.
Tuy nhiên, trên đời luôn tồn tại hai kiểu người và sinh viên Mỹ thuật cũng không ngoại lệ. Kiểu một là những thiên tài bẩm sinh, chỉ cần cầm cọ lên là ra ngay tác phẩm đẹp lung linh. Kiểu hai chính là những người cũng bút màu, cũng bảng vẽ như chúng bạn nhưng sản phẩm họ sáng tác ra lại rơi vào phạm trù "khó mà miêu tả nổi".
Không tin ư? Xem ngay loạt "tác phẩm khó đỡ" vẽ idol của các bạn sinh viên Mỹ thuật đến từ Trung Quốc vẽ dưới đây, bạn sẽ hiểu ngay tại sao netizen vừa khen "đỉnh cao" vừa phải van nài: "Lần sau đừng vẽ nữa nhé!"
Tổng hợp