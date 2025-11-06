Sinh viên Mỹ thuật nổi hứng vẽ chân dung idol, netizen xem xong: Vẽ rất đỉnh, đề nghị lần sau đừng vẽ nữa!

Học sinh, sinh viên ngành Mỹ thuật luôn là một "giống loài" đặc biệt trong mắt thiên hạ. Nhiều người ngoài cuộc hay ghen tị, bảo rằng họ chẳng cần cày cuốc văn hóa nhiều, điểm chuẩn thi đại học cũng "dễ thở" hơn hẳn thí sinh thường.

Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Để chen chân vào ngôi trường mơ ước, họ phải nỗ lực gấp bội khi vừa phải học đều các môn văn hóa để đủ điểm sàn xét tuyển, vừa phải dành hàng đống thời gian luyện vẽ - môn thi chính quyết định số phận. Nói cho cùng, mỹ thuật ở một góc độ nào đó đúng là môn học "khá nhàm chán". Bạn sẽ phải ngồi ì trên ghế cả ngày, vẽ đi vẽ lại, xóa đi xóa lại vô số lần mới đủ kiên nhẫn để theo đuổi con đường mà người ta hay tưởng là "dễ như ăn kẹo" này.

Tuy nhiên, trên đời luôn tồn tại hai kiểu người và sinh viên Mỹ thuật cũng không ngoại lệ. Kiểu một là những thiên tài bẩm sinh, chỉ cần cầm cọ lên là ra ngay tác phẩm đẹp lung linh. Kiểu hai chính là những người cũng bút màu, cũng bảng vẽ như chúng bạn nhưng sản phẩm họ sáng tác ra lại rơi vào phạm trù "khó mà miêu tả nổi".

Không tin ư? Xem ngay loạt "tác phẩm khó đỡ" vẽ idol của các bạn sinh viên Mỹ thuật đến từ Trung Quốc vẽ dưới đây, bạn sẽ hiểu ngay tại sao netizen vừa khen "đỉnh cao" vừa phải van nài: "Lần sau đừng vẽ nữa nhé!"

Tôn Lệ hẳn sẽ không vui mấy khi tạo hình Chân Hoàn của mình bị "họa" thành thế này. Ai vẽ thì cẩn thận "nương nương" nổi giận nhé!

Tách tất cả các nét thì đúng là Harry Potter rồi đấy, nhưng sao ghép lại nhìn nó cứ sai sai

Không có hình ảnh thật bên trái để so sánh thì cá là fan ruột chục năm của Angela Baby cũng không thể nhận ra đây chính là idol mình

Bức tranh này thậm chí còn có màu, nhưng có màu cũng không có nghĩa là nó được đánh giá cao hơn

Ừ thì Nhạc Vân Bằng là diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc, cơ mà lên tranh thì chắc không cần cũng phải hài như thế đâu

Bức tranh này không xấu, thậm chí rất nghệ thuật, tuy nhiên nam ca sĩ Lý Vinh Hạo có vui khi thấy nó hay không thì chưa biết nữa

Ai vẽ Tiêu Chiến thành ra thế này đứng ngay ra đây!!!

Tôi không còn thấy chút thư sinh nào của Tô Hữu Bằng trong bức tranh bên phải, thực sự đấy...

Tổng hợp