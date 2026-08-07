Sinh viên một trường đại học giành Top 1 và loạt giải thưởng tại hackathon trí tuệ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á

Agentic AI Build Week 2026 là một trong những hackathon về Agentic AI lớn nhất Đông Nam Á, quy tụ hơn 3.000 AI Builders, hơn 400 dự án và hơn 70 chuyên gia, giám khảo quốc tế. Hướng tới kết nối trực tiếp nguồn nhân lực kỹ thuật cao với các bài toán thực tiễn từ thị trường, cung cấp hạ tầng công nghệ sẵn sàng cho việc triển khai thực tế, cuộc thi do quỹ GenAI Fund tổ chức, với sự đồng hành của các "ông lớn" công nghệ toàn cầu như: Amazon Web Services, OpenAI, NVIDIA, Tencent Cloud, Google.

Tại sân chơi này, sinh viên Trường Đại học FPT góp mặt trong 5 đội thi và cùng mang về nhiều thành tích đáng tự hào, trải rộng từ Top 1, Top 2, Top 6, Top 10 AWS Track đến giải thưởng do hội đồng giám khảo lựa chọn mang đến những giải pháp Agentic AI đa dạng, giải quyết các bài toán thực tế trong F&B, tài chính, vận hành và giao tiếp.

Vượt qua 3000 sinh viên đến từ 50 quốc gia tại Agentic AI Build Week 2026, đội OneTeam gồm 2 sinh viên FPTU - Bùi Minh Việt (K18, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) và Nguyễn Văn Anh Duy (K18, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) - cùng các thành viên khác đã tạo nên dấu ấn lớn khi giành Top 1 hạng mục Built with AWS và Top 5 hạng mục F&B Track.

Hai sinh viên FPTU cùng các đồng đội tại Agentic AI Build Week 2026.

Đội OneTeam đã tạo dấu ấn qua dự án "AWS-Powered Agentic Ordering for KFC Vietnam" với trợ lý AI KFCBot hỗ trợ khách hàng tìm kiếm món ăn, lựa chọn sản phẩm và đặt KFC trực tiếp trên Zalo và WhatsApp mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng Amazon Bedrock AgentCore, kết hợp các dịch vụ AI và điện toán đám mây của AWS để xử lý toàn bộ quy trình đặt hàng chỉ trong 3-5 giây. Dự án được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối giữa công nghệ AI và tính ứng dụng trong thực tế.

Chia sẻ sau cuộc thi, Minh Việt cho biết trong quá trình học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại FPTU, cậu bạn có nhiều cơ hội tiếp cận AI và học cách đưa AI vào từng giai đoạn phát triển sản phẩm. Việt chia sẻ: "Chương trình Harness giúp em nắm rõ quy trình từ hình thành ý tưởng, phân tích yêu cầu đến thiết kế và hoàn thiện sản phẩm. Nhờ vậy, em tự tin hơn khi thử nghiệm công nghệ mới và biến ý tưởng thành giải pháp thực tế".

Bùi Minh Việt sinh viên K18 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT.

Trong khi đó, với Anh Duy, dấu ấn lớn nhất của cuộc thi không chỉ là giải thưởng mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân. Nam sinh nhớ lại quãng thời gian gần như thức trắng suốt 48 giờ để hoàn thiện sản phẩm trước thời điểm nộp bài, liên tục tối ưu kiến trúc hệ thống và xử lý các lỗi phát sinh.

Anh Duy bày tỏ: "Đây là cuộc thi hackathon đầu tiên em tham gia nên khi nghe tên OneTeam được xướng lên ở vị trí Top 1, em thực sự vỡ òa. Điều quý giá nhất sau cuộc thi là cơ hội được học hỏi, kết nối với những người bạn mới và làm việc cùng các thành viên đến từ nhiều nền tảng khác nhau".

Nguyễn Văn Anh Duy – sinh viên K18 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học FPT.

Ngoài thành tích Top 1 hạng mục Built with AWS của Minh Việt và Anh Duy, các nhóm sinh viên FPTU cùng tham gia cuộc thi Agentic AI Build Week 2026 cũng gặt hái nhiều giải thưởng khác như: Top 2 Runner-Up AWS Track, Judge’s Choice – Built with AWS Track, Top 6 AWS Track, Top 10 AWS Track.

Nhóm sinh viên FPTU giành nhiều thành tích tại Agentic AI Build Week 2026.

Việc tích cực tham gia các sân chơi công nghệ giúp sinh viên FPTU rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới kết nối với cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế. Thành tích của OneTeam là minh chứng cho việc sinh viên Trường Đại học FPT được trang bị nền tảng liên ngành, kết hợp giữa phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây để tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng, sẵn sàng giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.