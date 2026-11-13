Siêu xe Lamborghini 7,5 tỷ đồng vạch trần màn đóng kịch giả tạo của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy

Ngày 12/11, tờ Sina đưa loạt ảnh chụp lén đầy chất thơ, mang đậm không khí điện ảnh ghi lại cảnh Huỳnh Hiểu Minh công khai tỏ tình Angelababy bằng siêu xe Lamborghini, đang được chia sẻ lại khắp MXH. Khi đó, vào ngày 28/2/2014, Angelababy tổ chức tiệc mừng sinh nhật ấm cúng bên người thân tại 1 nhà hàng Nhật Bản ở Hong Kong (Trung Quốc). Để tạo bất ngờ đồng thời thông qua ngày vui của Baby nhằm chính thức công khai mối quan hệ với công chúng, Huỳnh Hiểu Minh đã nói dối bạn gái rằng mình có lịch trình ở Đài Loan (Trung Quốc), không thể đến tham dự. Nhưng thực tế là tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đã bí mật mua 1 chiếc Lamborghini, sau đó đích thân lái đến nhà hàng để tặng Angelababy.

Theo lời kể của phóng viên, Huỳnh Hiểu Minh năm đó ngồi chờ bên trong xe. Angelababy không hề hay biết, được bạn bè yêu cầu tự tay mở tấm phủ xe. Ngay lúc đó, Huỳnh Hiểu Minh cầm bó hoa hồng bước ra. Trước món quà đầy bất ngờ, Angelababy cười trong hạnh phúc, ngại ngùng lấy tay che mặt và xúc động đến đỏ hoe mắt. Khoảnh khắc đó đánh dấu cột mốc hai ngôi sao hạng A công khai chuyện tình cảm, khép lại quãng thời gian 5 năm yêu đương bí mật.

Vẻ mặt đầy bất ngờ và hạnh phúc của Angelababy khi nhìn thấy thấy bạn trai và chiếc Lamborghini. Ảnh: Weibo.

Huỳnh Hiểu Minh thông qua sinh nhật 25 tuổi của Angelababy để chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: Weibo.

Tài tử Thần Điêu Đại Hiệp bảo vệ Angelababy trong vòng vây của cánh săn ảnh. Ảnh: Weibo.

Thế nhưng, chỉ 1 ngày sau, cặp đôi đã bị bóc trần sự giả tạo. Truyền thông xứ tỷ dân đã tìm ra bằng chứng cho thấy màn tặng siêu xe đầy lãng mạn và phô trương sự giàu sang của cặp trai tài gái sắc này chỉ là vở kịch được chính họ tự biên tự diễn. Đầu tiên, chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 màu đen nhám mà Huỳnh Hiểu Minh tặng Angelababy là hàng cũ, được đưa vào sử dụng vào năm 2010 với giá 3,68 triệu HKD (10 tỷ đồng). Chủ đầu tiên của siêu xe là tài tử Trương Trí Lâm, sau đó nó được chuyển nhượng qua tay 2 người khác. Đến lần bán thứ 3 cho Huỳnh Hiểu Minh, giá trị của chiếc xe chỉ còn khoảng 2,3 triệu HKD (7,5 tỷ đồng).

Không dừng lại ở đó, phóng viên còn phát hiện chiếc xe được cho là món quà Huỳnh Hiểu Minh dành tặng Angelababy thực chất đã được đăng ký sở hữu hoàn chỉnh với công ty của nữ diễn viên SN 1989 từ trước ngày sinh nhật cô. Thông tin này khiến phản ứng hồi hộp, bất ngờ và hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng khi nhìn thấy Huỳnh Hiểu Minh và siêu xe của Angelababy trở nên lố bịch, "đóng kịch trắng trợn".

Vụ Huỳnh Hiểu Minh tặng xe cho Angelababy sau đó bị bóc trần chỉ là màn kịch lừa dư luận. Siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder mà tài tử Thần Điêu Đại Hiệp tặng bạn gái là xe cũ giá rẻ, thậm chí đã được đăng ký giấy tờ sở hữu với Angelababy ngay trước sinh nhật của cô. Ảnh: Sina.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Họ bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh có hôn lễ thế kỷ "vô tiền khoáng hậu" ở Cbiz. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Theo nguồn tin thân cận, giữa cặp sao tồn tại 1 hợp đồng ly hôn với nhiều điều khoản rất nghiêm ngặt để đảm bảo quý tử trưởng thành trong môi trường an toàn, đủ đầy và không chịu ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Tờ Sohu tìm hiểu được cặp sao này trói buộc nhau bằng 10 điều khoản hậu ly hôn.

Dưới đây là các điều khoản "bảo vệ" con trai Tiểu Hải Miên giữa Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh: 1. Không tranh giành quyền nuôi con 2. Đặc biệt nghiêm cấm lôi con cái vào mâu thuẫn của người lớn 3. Không tranh giành tài sản 4. Không tung tin bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến danh dự đối phương, con cái và gia đình 2 bên sau khi ly hôn 5. Tiền ăn học, sinh hoạt phí của Tiểu Hải Miên đều được 2 bên chia đôi 50-50 chi trả 6. Thay phiên nhau chăm con vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông 7. Đồ chơi và các chuyến du lịch của con đều phải được lên danh sách mỗi năm để phân chia người phụ trách từng mục 8. Huỳnh Hiểu Minh phụ trách kèm cặp, lo liệu chuyện học hành của con trai 9. Angelababy phụ trách ăn mặc, sinh hoạt của con trai 10. Trong nhà 2 bên phải lắp camera ở không gian sinh hoạt chung, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho nhau để cha lẫn mẹ đều có thể theo dõi tình trạng của con từ xa mọi lúc

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ký với nhau 10 thỏa thuận để đảm bảo cho con trai lớn lên trong 1 môi trường lành mạnh, không bị ảnh hưởng bởi chuyện đời tư của cha mẹ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu



