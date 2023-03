"Siêu trí tuệ" nổi tiếng bậc nhất xứ Trung có màn lột xác thành nam thần: Là cựu sinh viên Thanh Hoa, trí nhớ đánh bại cả trí thông minh nhân tạo

Siêu Trí Tuệ (Super Brain) là một chương trình truyền hình khoa học thực tế có xuất sứ từ Đức, quy tụ những người chơi có trí tuệ đỉnh cao cùng những màn đối đầu nghẹt thở. Trung Quốc cũng mua bản quyền chương trình và phát sóng tập đầu tiên vào năm 2014. Phiên bản Siêu Trí Tuệ của đất nước tỷ dân thu hút lượng khán giả theo dõi vô cùng khổng lồ.

Trải qua nhiều mùa khác nhau, nhắc đến một trong những thí sinh nổi tiếng nhất của Siêu Trí Tuệ Trung Quốc, người ta không khỏi nhớ ngay đến Vương Dục Hoành (sinh năm 1980). Anh đã từng tham gia Siêu Trí Tuệ mùa 2, mùa 4, trở thành đội trưởng (Thủy đội) mùa 5...

Thiên tài v ới khả năng ghi nhớ cực đỉnh

Một trong những phần thi "kinh điển" của Vương Dục Hoành trong chương trình Siêu Trí Tuệ là đoán cốc nước. Theo đó, chương trình đã chuẩn bị những cốc nước được đánh số từ 1 - 520. Đáng chú ý, những cốc nước này đều đồng chất đồng lượng, được đong đủ 450 ml. Ban giám khảo (BGK) chọn ra một trong tổng số 520 ly nước đó và giao cho tuyển thu Vương Dục Hoành quan sát (giám khảo không được chạm tay vào). Sau một khoảng thời gian quan sát nhất định, ly nước sẽ được đưa về vị trí cũ. Nhiệm vụ của Dục Hoành là có thể đoán đúng được cốc nước mà BGK lựa chọn nằm ở số bao nhiêu.

Trước phần thi này, BGK đưa ra giả thiết rất có thể Dục Hoành sẽ nhìn vào các bọt khí có trong nước để có thể đoán đúng cốc nước. Rồi nhanh chóng, BGK đã quyết định chọn cốc nước có đánh số 383. Cứ tưởng thử thách này sẽ làm khó được anh nhưng chỉ bằng một lần quan sát, thiên tài họ Vương đã khiến cả trường quay vỡ òa khi chọn đúng được cốc nước mà giám khảo lựa chọn.

Vương Dục Hoành trong phần thi quan sát nước



Chia sẻ về khả năng của bản thân, Dục Hoành cho rằng mình có trí tưởng tượng rất tốt. Khi quan sát ly nước, anh đã biến nó thành một bức tranh trong đầu và khi nhìn thấy cốc nước 383, anh đã đoán trúng ngay lập tức. Nhờ tài ghi nhớ mà trong thời gian rảnh rỗi anh còn giúp cảnh sát giải quyết vài vụ án.

Một trong những lần thể hiện tài năng khác của Vương Dục Hoành là lần Ant Financial - công ty con của Alibaba, tổ chức một cuộc thi nhận dạng khuôn mặt giữa Mark (trí thông minh nhân tạo được phát triển bởi Ant Financial) và Vương Dục Hoành. Mark (AI) và Vương Dục Hoành phải nhận diện khuôn mặt các hot girl trên mạng xã hội Trung Quốc, điều này không đơn giản vì nhan sắc các cô gái bây giờ ngày càng... giống nhau.

Tại vòng thi đầu tiên, mỗi "thí sinh" phải tìm ra 3 cô gái được hiển thị ngẫu nhiên qua 150 bức ảnh. Mark (AI) đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn đối thủ của mình 6 phút. Vòng đấu thứ hai có thể lệ tương tự nhưng là 300 bức ảnh, Vương Dục Hoành gỡ hòa tỉ số khi nhanh hơn đối thủ của mình 1 phút. Vòng đấu thứ ba thực sự gay cấn khi phải xác định 1-2 bức ảnh lúc bé của hơn 80 cô gái. Kết quả, Vương Dục Hoành đã chiến thắng khi chọn đúng 1 ảnh, còn Mark (AI) không chọn ra được bức ảnh nào.

Vương Dục Hoành trong cuộc thi đấu với Mark (AI)



Thật ra, tài năng của Vương Dục Hoành đã được chứng minh từ khi còn là sinh viên đại học. Cho những ai chưa biết, thiên tài họ Vương là cựu sinh viên khoa Mỹ thuật của Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa thì không ai còn thấy xa lạ nữa, đây là trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Trung Quốc và châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Trường được thành lập năm 1911 như là một trường dự bị cho những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn ở các trường đại học tại Hoa Kỳ, sau đó trường mở rộng phạm vi và cung cấp các chương trình sau đại học 4 năm vào năm 1925. Chương trình dự bị của trường tiếp tục đến năm 1949. Từ năm 2015, Đại học Thanh Hoa đã vượt qua MIT để đứng đầu danh sách các trường đại học xuất sắc nhất thế giới về kỹ thuật và khoa học máy tính, được bình chọn bởi US News. Theo danh sách các trường xuất sắc nhất thế giới 2022 do THE bình chọn, Thanh Hoa hiện đang đứng thứ 16, đồng hạng với Đại học Bắc Kinh.

Đại học Thanh Hoa

Bẵng đi một thời gian, mới đây, Vương Dục Hoành lại tiếp tục "gây bão" mạng xã hội nhưng vì một lý do khác, không liên quan đến tài năng của anh. Đó chính là màn lột sáng ngoạn mục từ một anh chàng trông hết sức bình thường đến một người đàn ông sáng láng, tự tin và bảnh bao. Nhiều người còn nói đùa, có vẻ như tri thức đã khiến Vương Dục Hoành ngày càng trở nên đẹp trai hơn.

- Ôi vẻ đẹp tri thức đây sao?

- Thiên tài họ Vương không chỉ tài giỏi mà đẹp trai quá trời!

- Không hổ danh là thần tượng của mình. Bây giờ không những là "siêu trí tuệ" mà còn trở thành "siêu đẹp trai" nữa thôi!

- Sao nhìn khác so với quá khứ vậy?

Ảnh bên trái là Vương Dục Hoành của năm 2014 và ảnh bên phải là Vương Dục Hoành của năm 2023