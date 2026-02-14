Siêu thị quá tải chiều 27 Tết, nhiều người dân Hà Nội xếp hàng cả tiếng để chờ tới lượt thanh toán

Theo ghi nhận, vào chiều tối ngày 27 Tết, tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, người dân đổ xô đi mua sắm Tết khiến khu vực này trở nên quá tải. Các quầy hàng thiết yếu trong dịp Tết như thực phẩm tươi sống, trái cây, bánh kẹo, nước giải khát,... luôn trong tình trạng chật kín.

Nhiều mặt hàng bán chạy được nhân viên liên tục bổ sung lên kệ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đã vơi đi rất nhanh.

Bãi gửi xe tại siêu thị luôn trong tình trạng kín chỗ

Do lượng người đổ về ngày càng đông nên lối đi chung thường bị kẹt cứng. Khách hàng phải chờ đợi để có thể di chuyển tới quầy hàng yêu thích để lựa chọn các sản phẩm cần thiết trong dịp Tết.

Anh Thuận (quê Bắc Ninh) chia sẻ: "Biết là đông nhưng tôi vẫn cố gắng chen chân mua sắm bánh kẹo ở siêu thị trước khi đón xe về quê ăn Tết. Hàng hoá tại đây cũng đảm bảo chất lượng hơn, lại có nhiều ưu đãi cuối năm nên tôi cảm thấy yên tâm".

Các quầy thanh toán tại siêu thị luôn kín chỗ. Người dân xếp hàng dài chờ tới lượt thanh toán, có người phải đợi cả tiếng đồng hồ nên tỏ ra khá mệt mỏi. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy hài lòng khi đi mua một lần mà đã sắm đủ hết các món đồ cần thiết.

"Năm nào tôi cũng đi mua sắm vào dịp 27-28 Tết. Nhiều mặt hàng được giảm giá sâu, lại cảm nhận rõ không khí Tết đến gần nên chen lấn một chút cũng đáng", chị Thảo (quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Trong giai đoạn cao điểm mua sắm Tết, do nhu cầu tăng cao nên các siêu thị thường khuyến khích người dân đến tận nơi để tham quan và mua sắm.

Dịch vụ giao hàng tận nhà gặp nhiều khó khăn do không có đủ nhân viên giao hàng để đáp ứng lượng đơn hàng quá lớn.