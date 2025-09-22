Siêu bão dữ dội nhất hành tinh năm 2025 sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta vào ngày nào?

Tối nay, siêu bão đi vào vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7h ngày 22/9, siêu bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 200 km về phía Đông Bắc, với cường độ cấp 16–17 (184–220 km/giờ), giật trên cấp 17, nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Sagasa ngày 22/9 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo tối nay (22/9), bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm, di chuyển nhanh khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16–17, giật trên cấp 17 trong ngày 22–23/9, tương đương hoặc vượt cường độ mạnh nhất của bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Đến sáng 25/9, bão có khả năng tiến vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12–14, giật cấp 15–16 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Các trung tâm dự báo quốc tế và Việt Nam đều nhận định Ragasacó hoàn lưu rất rộng, quỹ đạo và cường độ còn phức tạp do tương tác với khối không khí lạnh đầu mùa, chỉ cần bão lệch 50–100 km sẽ gây khác biệt lớn về phạm vi và mức độ tác động.

Dự báo từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10–14, vùng gần tâm bão cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội; từ ngày 24–26/9, Vịnh Bắc Bộ và ven biển Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ khả năng có gió mạnh cấp 9–12, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 15–16, kèm mưa lớn diện rộng.

Chuyên gia dự báo 2 kịch bản siêu bão Sagasa ảnh hưởng tới Việt Nam

Hôm qua, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ 2 kịch bản di chuyển của siêu bão:

Thứ nhất, bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam. Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kich bản thứ 2 là khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Cơn bão dữ dội nhất hành tinh từ đầu năm 2025 đến nay

Tờ Người đưa tin dẫn thông tin từ trang The Weather Network cho biết, cuối tuần qua, siêu bão Ragasa đã đạt đến sức mạnh kỷ lục, trở thành cơn bão dữ dội nhất hành tinh tính từ đầu năm 2025 cho đến nay.

Theo đó, ngày 21/9, Ragasa được ghi nhận sức gió duy trì lên tới 270 km/giờ. Vị trí hiện nay của siêu bão nằm ở phía đông bắc Manila (Philippines). Với cường độ này, Ragasa được xếp tương đương cấp 5 trên thang Saffir-Simpson - mức cao nhất để phân loại bão.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão nhỏ, rõ ràng, với dải mây đối xứng hoàn hảo - dấu hiệu điển hình của một siêu bão đã phát triển đến mức cực đại.