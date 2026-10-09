Siết quản lý phim ngắn AI trên không gian mạng

Tại họp báo thường kỳ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quý III diễn ra ngày 9/10, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác quản lý phim ngắn, phim sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên không gian mạng và việc xử lý nội dung vi phạm.

Theo ông Việt, Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, đã quy định rõ về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu tại họp báo thường kỳ quý III. (Ảnh: Trần Huấn).

Theo đó, khoản 2 Điều 3 của Luật Điện ảnh quy định khái niệm phim, làm cơ sở xác định các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Điện ảnh. Không phải tất cả nội dung hình ảnh động trên mạng đều thuộc phạm vi quản lý của lĩnh vực điện ảnh.

Bên cạnh đó, khoản 1 và khoản 2, Điều 21 của luật quy định về chủ thể được quyền phổ biến phim trên không gian mạng và nghĩa vụ của những chủ thể này.

“Tất cả các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng, dù là phim ngắn hay phim ứng dụng công nghệ AI, đều phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về điện ảnh”, ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Luật Điện ảnh năm 2022 đã tính đến sự phát triển của công nghệ và xu hướng gia tăng số lượng phim được sản xuất, phổ biến trên môi trường số. Theo đó, trách nhiệm kiểm tra, phân loại phim trước khi phổ biến được giao cho các chủ thể đủ điều kiện theo quy định, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, Cục đã kiểm tra hoạt động phổ biến các tác phẩm điện ảnh trên không gian mạng, không chỉ riêng phim ngắn. Qua kiểm tra, một số nền tảng và phim có hoạt động phổ biến chưa đúng quy định đã bị xử lý, trong đó có trường hợp bị yêu cầu gỡ bỏ.

Trong số các trường hợp được yêu cầu gỡ bỏ có phim My Stubborn: Sao anh bảo không thích trẻ con và một số tác phẩm khác. Đáng chú ý, theo ông Việt, nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan, một số trường hợp đã được xử lý và gỡ bỏ chỉ sau hơn 2 giờ làm việc.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh thừa nhận việc kiểm tra, phát hiện vi phạm trên không gian mạng còn nhiều khó khăn do lượng phim và nội dung được đăng tải rất lớn. Cơ quan quản lý không thể phát hiện, xử lý ngay lập tức toàn bộ trường hợp vi phạm.

Dù vậy, hoạt động hậu kiểm thời gian qua đã góp phần chấn chỉnh việc phổ biến phim trên môi trường số. Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với phim ứng dụng AI, ông Đỗ Quốc Việt lưu ý công nghệ chưa hoàn thiện có thể tạo ra những sản phẩm không như mong muốn, đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội dung trước và sau khi tác phẩm được phổ biến.

Về hoàn thiện thể chế, sau khi các nội dung sửa đổi pháp luật được thông qua, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản dưới luật, trong đó có Nghị định 131, Thông tư 05 và các thông tư liên quan đến thẩm định, phân loại phim.

Công nghệ AI chưa hoàn thiện có thể tạo ra nội dung ngoài mong muốn, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát phim trước và sau khi phổ biến.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời yêu cầu các chủ thể thực hiện nghiêm quy định pháp luật.

Theo ông Việt, Cục Điện ảnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện đúng quy định về phân loại và phổ biến phim trên không gian mạng. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí, an ninh mạng và những đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Việc quản lý không chỉ dừng ở xử phạt hay yêu cầu gỡ bỏ tác phẩm vi phạm mà còn hướng tới xây dựng môi trường phổ biến phim lành mạnh, tạo điều kiện cho các sản phẩm điện ảnh ứng dụng công nghệ mới phát triển trong khuôn khổ pháp luật.