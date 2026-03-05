Siết kỷ cương sau vụ học sinh ‘liếm đất’ trong lớp học

Hình ảnh trích xuất từ camera lớp học, ghi lại thời điểm xảy ra sự việc học sinh "liếm đất" trong tiết học.

Ngày 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn trường học, siết chặt kỷ cương, chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Động thái quyết liệt này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ việc liên quan đến ứng xử của giáo viên, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Ngày 26/2, báo Tiền Phong phản ánh vụ việc một giáo viên bị tố bắt học sinh “liếm đất” tại Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, giáo viên này đã có bản tường trình, nhận khuyết điểm vì không ngăn chặn học sinh thực hiện hành vi “liếm đất” trong giờ học, bản thân không bắt các em liếm đất.

Ngay khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

Trước đó, tháng 12/2025, tại Trường Tiểu học Bá Hiến B (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ), phụ huynh phản ánh một giáo viên dùng thước kẻ tác động vào học sinh khiến em bị xây xát vùng mũi. Lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên làm tường trình, tạm dừng giảng dạy để kiểm điểm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo nội dung văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình 5 bước khi xảy ra vụ việc liên quan đến bạo lực học đường , gồm: phát hiện, cảnh báo, can thiệp, xử lý và báo cáo. Đáng chú ý, Sở nhấn mạnh nguyên tắc “không che giấu, không xử lý nội bộ” nếu có vi phạm; mọi trường hợp phải được xử lý khách quan, công khai, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đồng thời rà soát, chấn chỉnh tác phong, chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được đặt ra rõ ràng, gắn với yêu cầu quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.