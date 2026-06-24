Bộ Công an vừa ban hành dự thảo dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân, trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến các biện pháp cưỡng chế, tăng mức phạt tiền.

Biện pháp mạnh đối với cá nhân, tổ chức chây ỳ

Tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất bổ sung 4 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Thứ nhất, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn.

Thứ hai, niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ ba, yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ tư, tạm dừng đăng kiểm phương tiện; tạm dừng đăng ký phương tiện; tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng.

Tại tờ trình dự thảo luật, Bộ Công an đánh giá hiện nay nhiều cá nhân, tổ chức sau khi bị xử phạt hành chính đã không tự nguyện chấp hành, cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian hoặc tìm cách né tránh nghĩa vụ thi hành quyết định xử phạt. Một số trường hợp không thể thi hành quyết định cưỡng chế do doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không có tiền trong tài khoản, không có tài sản; doanh nghiệp giải thể không có tài sản; cá nhân bị cưỡng chế không có tiền để nộp, không có tài sản để thi hành quyết định cưỡng chế...

Bộ Công an đề xuất tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện; dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tăng mức phạt vi phạm hành chính để bảo đảm răn đe

Theo quy định hiện hành, mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định từ 50.000 đồng đến tối đa 1 tỉ đồng với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức (100.000 đồng đến 3 tỉ đồng). Do đó, trong dự thảo mới nhất, Bộ Công an đề xuất mức tối đa tăng lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân và 3 tỉ đồng với tổ chức.

Cơ quan soạn thảo cho biết mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực và mức phạt tiền cụ thể đối với các hành vi vi phạm đã được quy định trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên từng lĩnh vực. Tuy nhiên, thực tế áp dụng thời gian qua cho thấy trong một số lĩnh vực thì mức phạt tiền đối với từng hành vi còn chưa tương xứng tính chất, mức độ hậu quả vi phạm như: An toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, khoáng sản, phòng cháy - chữa cháy, an ninh mạng...

Tại các lĩnh vực trên, mức lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm thường cao gấp nhiều lần so với số tiền phạt tối đa mà cơ quan chức năng có thể áp dụng. Điều này dẫn đến việc chế tài tiền phạt không bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Đề xuất bổ sung đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đã bổ sung đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài hiện diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang Quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ Quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện nay chỉ quy định xử phạt đối với "tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam", không đề cập việc xử phạt tổ chức nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam nhưng thực hiện hành vi vi phạm có ảnh hưởng trong nước. Điều này dẫn đến khó khăn trong thực tiễn, đặc biệt đối với các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ, truyền thông xuyên biên giới, khi vi phạm phát sinh từ tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam.



