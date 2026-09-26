Showbiz có tin vui: 2 diễn viên phim giờ vàng “phim giả tình thật” dù chênh nhau 10 tuổi, quyết cưới trong năm sau

Sáng 26/9, tờ Koreaboo cho hay, 1 nguồn tin mới đây vừa hé lộ về mối quan hệ “phim giả tình thật” của 1 cặp đôi màn ảnh Hàn Quốc. Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ này hóa thân vào cặp đôi yêu nhau trong 1 tác phẩm truyền hình của đài tvN. Đáng nói, trong phim, họ đảm nhận vai nam nữ chính và là linh hồn của tác phẩm.

Người tung tin khẳng định: “Nữ diễn viên A xuất thân là 1 cựu thần tượng trong nhóm nhạc nữ. Trong khi đó, nam diễn viên B từng tham gia 1 tác phẩm toàn cầu trước khi nên duyên cùng nữ minh tinh A trong bộ phim của tvN lên sóng hồi năm 2024. Nam tài tử B từng vướng tin đồn hẹn hò với 1 bạn diễn cũ. Dù nữ diễn viên A chưa bao giờ công khai hẹn hò bất cứ ai song cô cũng từng dính nghi vấn yêu đương bạn diễn ở bộ phim đầu tay”.

“A-B hẹn hò trước khi bộ phim phát sóng và đã cùng nhau đi du lịch nhiều lần hồi năm ngoái. Cặp đôi này dự kiến sẽ sớm công bố chuyện tình cảm với công chúng, sẽ tổ chức hôn lễ và chính thức về chung 1 nhà vào năm sau. Hiện tại, cả 2 diễn viên đều đang bận rộn trong quá trình ghi hình cho các bộ phim khác nhau”, nguồn tin hé lộ luôn về thời điểm cặp đôi “phim giả tình thật” sẽ tổ chức đám cưới.

Nguồn tin tiết lộ, 1 cặp đôi “phim giả tình thật” sắp cử hành hôn lễ trong năm tới. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, Wi Ha Joon (phim Squid Game) và Jung Ryeo Won (phim Tên Tôi Là Kim Sam Soon) chính là 2 gương mặt lọt vào tầm ngắm của công chúng, bởi lẽ họ có nhiều dữ kiện trùng khớp với thông tin kể trên.

Đầu tiên, Wi Ha Joon và Jung Ryeo Won từng đóng chính, hóa thân vào vai cặp đôi yêu nhau trong bộ phim tình cảm The Midnight Romance In Hagwon phát sóng hồi năm 2024 của tvN. Ngoài ra, Jung Ryeo Won từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Chakra, trong khi Wi Ha Joon đã ghi dấu ấn chói lọi qua bộ phim gây sốt toàn cầu Squid Game (Trò Chơi Con Mực). Đáng nói, Wi Ha Joon kém mỹ nhân họ Jung tận 10 tuổi.

Đến nay, cả Wi Ha Joon lẫn Jung Ryeo Won đều chưa có động thái lên tiếng về thông tin họ đã nên duyên ngoài đời thật và sắp sửa cử hành hôn lễ với nhau.

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ Wi Ha Joon - Jung Ryeo Won. Ảnh: Naver

Còn nhớ Wi Ha Joon - Jung Ryeo Won từng dính nghi vấn hẹn hò hồi giữa năm 2024 sau màn hợp tác ăn ý hết nấc ở bộ phim giờ vàng The Midnight Romance In Hagwon. Thậm chí, màn tương tác của 2 ngôi sao trong buổi họp báo tuyên truyền phim The Midnight Romance In Hagwon hồi đó cũng gây xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trong phim, Wi Ha Joon và Jung Ryeo Won vào vai 1 cặp đôi yêu nhau say đắm, điều này đã thể hiện rõ nét ngay từ poster phim. Thế nhưng chẳng ai ngờ, cặp đôi màn ảnh lại mang khoảnh khắc mùi mẫn đó lên cả thảm đỏ sự kiện khi mạnh dạn diễn lại cảnh mũi chạm mũi ở trên poster ngay trước ống kính phóng viên.

Có thể nói đây là lần hiếm hoi có cặp sao Hàn dám tạo dáng theo kiểu “tình tứ quá mức cho phép” như vậy tại 1 buổi họp báo. Việc Wi Ha Joon và Jung Ryeo Won “bạo gan” như vậy đã khiến MXH xứ Hàn được dịp bùng nổ. Rất nhiều khán giả chia sẻ lại khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi màn ảnh, đồng thời đặt ra nghi vấn 2 nghệ sĩ này đã nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim cùng nhau.

Wi Ha Joon - Jung Ryeo Won có màn tương tác đáng ngờ ở sự kiện cách đây 2 năm, làm bùng lên nghi vấn “phim giả tình thật”. Ảnh: X

Wi Ha Joon sinh ngày 5/8/1991, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất kể từ năm 2015. Hồi cấp 2, anh là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường học. Wi Ha Joon cũng từng tham gia thử giọng nhưng bị từ chối. Bởi vậy, nam diễn viên mới quyết định rẽ hướng.

Vốn dĩ ban đầu Wi Ha Joon mơ ước làm 1 nghệ sĩ giải trí. Thế nhưng, cuối cùng anh lại trở thành 1 diễn viên. Dự án đầu tiên mà nam diễn viên 31 tuổi tham dự là Phố người Hoa (Coin locker girl) - bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Kim Go Eun, Park Bo Gum, Kim Hye Soo hay Go Kyung Pyo.

Sau Phố người Hoa, Wi Ha Joon chăm chỉ đi đóng phim. Anh không nề hà những vai nhỏ để tìm kiếm cơ hội cho những vai lớn hơn. Năm 2018, Wi Ha Joon may mắn góp mặt trong bộ phim đình đám Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi của Son Ye Jin - Jung Hae In. Ở tác phẩm này, mỹ nam 31 tuổi đảm nhận vai Yoon Seung Ho, em trai của nữ chính Yoon Jin Ah (Son Ye Jin). Bước sang năm 2019, Wi Ha Joon tiếp tục có cơ hội làm việc chung với 1 ngôi sao hạng A khác, đó là Lee Jong Suk trong phim Phụ Lục Tình Yêu. Và phải tới năm 2021, anh mới bắt đầu trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai chàng cảnh sát có tính cách quyết đoán, táo bạo ở bộ phim gây sốt toàn cầu Squid Game.

Wi Ha Joon trở thành hiện tượng nhờ siêu phẩm Squid Game. Ảnh: X

Trong khi đó, Jung Ryeo Won sinh năm 1981, từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng Chakra trước khi chính thức lấn sân sang mảng diễn xuất. Bộ phim Tên Tôi Là Kim Sam Soon, nơi cô đóng cặp cùng Hyun Bin chính là tác phẩm tạo nên bước ngoặt để đời giúp Jung Ryeo Won trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á.

Kể từ đó tới nay, người đẹp tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim đáng chú ý khác như Bong Bóng Tình Yêu, Chảo Lửa Tình Yêu, Ja Myung Go, History of a Salaryman,...