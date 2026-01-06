Showbiz có duy nhất 1 mỹ nhân lén vào nhà bạn ăn cắp kịch bản, không bị trừng phạt lại còn được cả thế giới tung hô

Showbiz có không ít những trường hợp từ bạn thành thù chỉ trong phút mốt, thậm chí cho đến hiện tại vẫn chưa "hạ hồi phân giải". Vào cuối thập niên 1990, Hollywood từng xôn xao về sự căng thẳng giữa 2 mỹ nhân nức tiếng Gwyneth Paltrow và Winona Ryder.

Cụ thể vào thời điểm còn thân thiết, Winona Ryder và Gwyneth Paltrow luôn "chúng mình có nhau", gần nhưa chia sẻ với nhau mọi thứ và thường đến nhà nhau chơi. Thế nhưng trong một đêm định mệnh, hành động lén lút của Paltrow đã thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi. Trong một lần đến chơi nhà bạn, Paltrow vô tình nhìn thấy kịch bản bộ phim Shakespeare in Love nằm trên bàn cà phê. Mong muốn vai diễn thuộc về mình, nữ diễn viên sinh năm 1972 đã nhanh trí "cuỗm" lấy nó, đồng thời liên lạc với trợ lý để kết nối với buổi thử vai.

Winona Ryder bị Gwyneth Paltrow "đâm sau lưng"

Kết quả, Paltrow đi trước Ryder một bước. Khi Ryder còn chưa kịp đi casting thì Paltrow đã trúng tuyển vai nữ chính Shakespeare in Love. Bộ phim sau đó thành công vang dội, mang về cho Gwyneth Paltrow tượng vàng Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Chiến thắng bùng nổ này đã khiến sự nghiệp của Gwyneth Paltrow lên như diều gặp gió. Cô trở thành minh tinh hạng A thực thụ với hàng loạt vai diễn ấn tượng, thậm chí gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel vào năm 2008 qua với vai Pepper Potts - vợ của Iron Man do Robert Downey Jr. đóng.

Gwyneth Paltrow được vinh danh tại Oscar

Vai diễn dài hơi này góp phần khẳng định vị thế của Paltrow tại Hollywood. Tuy nhiên sau khi kết thúc hành trình MCU của mình, Paltrow dần rút lui khỏi màn ảnh rộng, tập trung hơn cho các dự án kinh doanh và chỉ tham gia các dự án phim mà cô cảm thấy phù hợp. Năm 2025, Paltrow ra mắt cuốn tự truyện Gwyneth: The Biography, trong đó có việc phủ nhận "ồn ào" năm xưa với Rhyder. Thế nhưng, khán giả lại không tin tưởng khi có chi tiết cô gọi bạn thân bằng biệt danh khá tiêu cực.

Gwyneth Paltrow vừa trở lại với vai diễn trong phim Marty Supreme cùng Timothée Chalamet

Ngược lại, Winona Ryder đã bỏ lỡ cơ hội vàng giành Oscar từ Shakespeare in Love, và sự nghiệp của cô trải qua nhiều thăng trầm. Trong thập niên 1990, Winona tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng như Beetlejuice, Edward Scissorhands... nhưng vẫn chỉ dừng lại ở sao phòng vé. Thậm chí có giai đoạn, nữ diễn viên từng bị một số ekip phim chê bai ngoại hình, dù thực chất cô sở hữu nhan sắc biểu tượng, khiến nhiều tài tử như Johnny Depp hay Matt Damon say đắm.

Sau giai đoạn khó khăn đầu những năm 2000, Rhyder đã trở lại đỉnh cao nhờ loạt phim Stranger Things với vai Joyce Byers - người mẹ tuyệt vọng tìm con trai mất tích và đã tự tay chặt đầu phản diện Vecna trong tập cuối. Vai diễn giúp cô nhận đề cử Quả cầu vàng và vô số lời khen ngợi, lấy lại vị thế của mình bên cạnh dàn sao trẻ nổi tiếng. Cũng nhờ loạt phim ăn khách này, Winona Ryder đã nhận về 9 triệu USD (khoảng 237 tỷ đồng) chỉ riêng cho mùa 5, cũng là con số cao nhất trong cả dàn cast.