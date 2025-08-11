Masahiro Higashide sinh năm 1988, sở hữu visual điển trai vạn người mê và được khán giả nhớ mặt thuộc tên nhờ loạt tác phẩm đình đám như Death Note: Light Up the New World, Con Đường Mùa Xuân, Kiseijuu ... Không chỉ vậy, Masahiro Higashide còn được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với siêu mẫu kiêm diễn viên hàng đầu Anne Watanabe. Vợ Masahiro Higashide có xuất thân danh giá. Anne Watanabe là con gái của tài tử có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Nhật Bản - Ken Watanabe (diễn viên chính trong Hồi Ức Của Một Geisha).

Tuy nhiên, vào năm 2020, sự nghiệp, danh tiếng và cả hôn nhân của Masahiro Higashide đều sụp đổ chỉ trong 1 đêm khi anh bị phanh phui vụ ngoại tình chấn động với nữ diễn viên trẻ Erika Karata.

Masahiro Higashide sở hữu gương mặt vạn người mê, vừa điển trai kiểu mỹ nam đẹp như hoa vừa đầy nam tính

Ngoại tình với "nàng thơ" vị thành niên sau lưng bà xã đang mang thai

Theo tờ NHK, năm 2017, giữa lúc bà xã siêu mẫu đang mang thai lần 2, Masahiro Higashide đã rơi vào lưới tình của mỹ nhân Erika Karata sau khi hợp tác trong bộ phim Asako I & II. Đáng nói, khi đó Erika Karata mới 19 tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành tại Nhật Bản. Không chỉ vậy, tại LHP Cannes vào năm 2018, trong lúc đi thảm đỏ cùng "tiểu tam", Masahiro Higashide đã để lộ chứng cứ ngoại tình khi đặt tay lên vòng 3 của Erika Karata 1 cách tự nhiên ngay trước mắt "bàn dân thiên hạ".

Năm 2020, vợ chồng Anne Watanabe - Masahiro Higashide ly thân. Masahiro Higashide chủ động chuyển ra khỏi tổ ấm để tiện hú hí với nhân tình. Sau khi vụ ngoại tình của chồng vỡ lở, Anne Watanabe tổ chức họp báo xin lỗi. Người đẹp này đồng thời tuyên bố ly hôn Masahiro Higashide, và cầu xin truyền thông lẫn cư dân mạng không đào sâu scandal đời tư và làm phiền với cuộc sống riêng của cô và 3 con nhỏ.

Tài tử điển trai lén lút vụng trộm với Erika Karata khi cô còn vị thành niên

Masahiro Higashide ngang nhiên đặt tay lên vòng 3 của "tiểu tam" Erika mà không hề ngượng ngùng

Trước động thái dứt tình của vợ, Masahiro Higashide cúi gập người xin lỗi, tha thiết muốn "nối lại duyên xưa" với Anne, nhưng bị từ chối. Ngày ra tòa, Anne Watanabe giành được quyền nuôi dưỡng 3 con và đưa các bé sang Pháp sinh sống, học tập. Kể từ đó, Masahiro Higashide không còn được gặp mặt các con.

Không chỉ tan nhà nát cửa, Masahiro Higashide còn bị công ty quản lý quay lưng. Anh bị 4 nhà quảng cáo xóa bỏ tên khỏi các chiến dịch tuyên truyền, đài truyền hình tẩy chay và nhà sản xuất cắt vai. Hậu bê bối, nam diễn viên lâm cảnh khốn khổ. Anh vừa không có việc làm, vừa phải bồi thường tổn thất không nhỏ cho đối tác. Theo truyền thông Nhật Bản, sau khi chi trả hết các khoản đền bù, Masahiro Higashide chẳng có đủ tiền để chu cấp cho vợ cũ nuôi con.

Masahiro Higashide cúi gập người xin lỗi vợ, nhưng vẫn không được Anne Watanabe tha thứ

Gây xôn xao khi bỏ lên núi sống với 3 nữ diễn viên trẻ

Sau khi mất tất cả vì bê bối ngoại tình, Masahiro Higashide quyết định lên vùng núi không có tín hiệu di động, không có ga và nước sạch, đến thức ăn cũng phải tự cung tự cấp để sống ẩn dật, tránh xa sự soi mói của truyền thông. Masahiro Higashide cho biết anh phải tự kiếm thức ăn hàng ngày bằng cách săn bắn thú rừng, hái rau, đốn củi. Để lấy được nước sạch, Masahiro Higashide phải mất hơn 5 tiếng đi lại để đến các con suối.

Masahiro Higashide bỏ lên sống ẩn dật sau khi mất sự nghiệp, gia đình vì bê bối

Đáng nói, không chỉ ở 1 mình, cuộc sống trên núi của Masahiro Higashide còn có sự hiện diện của 3 nữ diễn viên trong độ tuổi từ 24 đến 29 là Mado Karasori, Nari Saito và Matsumoto Karin. Được biết, 3 nữ diễn viên này vốn là bạn thân của nhau.

Khi được truyền thông hỏi về mối quan hệ kỳ lạ này, Masahiro Higashide cho biết là 3 nữ diễn viên chủ động lên núi sống cùng anh. Nam diễn viên khằng định giữa họ không hề có mối quan liên hệ gì, chỉ đơn giản thích nhau và thích cuộc sống bình yên nơi núi rừng nên về sống chung. Chia sẻ của Higashide Masahiro khiến công chúng phẫn nộ. Đa số đều chỉ trích nam tài tử không biết xấu hổ, mặt dày khi thoải mái chung sống với 3 người phụ nữ xa lạ cùng 1 lúc.

Hình ảnh ghi lại cuộc sống tập thể của Masahiro Higashide và 3 nữ diễn viên trẻ

Tháng 4/2024, Masahiro Higashide thông báo dừng sự nghiệp nghệ thuật, chuyển sang làm thợ săn. Anh đồng thời cũng cho biết mình đã tái hôn và có con với 1 cựu diễn viên. Masahiro Higashide từ chối tiết lộ danh tính bạn đời. Đến hiện tại, truyền thông vẫn không rõ liệu vợ của Masahiro Higashide có phải là 1 trong 3 nữ diễn viên theo anh lên núi sống hay không.

