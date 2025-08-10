Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang 2 dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Năm 1998, cô đăng quang Hoa hậu Hong Kong. Tại showbiz xứ Cảng thơm, Lý Gia Hân nằm trong top Tứ đại mỹ nhân bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà và Quan Chi Lâm. Không chỉ vậy, cô còn được mệnh là "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong (Trung Quốc)". Theo tờ On, Lý Gia Hân có nhan sắc Hoa hậu của mọi Hoa hậu, đến nay vẫn chưa có người đẹp nào có thể soán ngôi nữ thần sắc đẹp của Lý Gia Hân.

Năm 2011, Lý Gia Hân kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh - con trai của tỷ phú ngành vận tải biển Hứa Thế Huân. Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng vì xuất thân không "môn đăng hộ đối", lại từng làm "tiểu tam" ầm ĩ trước đó, minh tinh hàng đầu không được cha mẹ chồng yêu quý.

Lý Gia Hân thời trẻ sở hữu nhan sắc rung động lòng người. Cô được xem là "Hoa hậu của mọi Hoa hậu"

Bộ 8 quy tắc làm dâu hào môn gây sốc của Lý Gia Hân

Trước khi yên bề gia thất bên Hứa Tấn Hanh, tuyệt sắc mỹ nhân của xứ Cảng Thơm có tình trường tai tiếng. Lý Gia Hân từng cặp kè với tỷ phú Lưu Loan Hùng - đại gia hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình. Sau khi làm nhân tình của đại gia, Lý Gia Hân trở thành bà hoàng được cung phụng hết mực, sở hữu xe sang, nhà "khủng" và dát đồ hiệu từ đầu đến chân. Đổi lại cuộc sống xa hoa bên người tình, mỹ nhân sinh năm 1970 nhận về vô số lời đàm tiếu, chỉ trích, khinh miệt là "hồ ly tinh" giật chồng người khác.

Cũng vì quá khứ phức tạp của Lý Gia Hân, nhà chồng luôn thể hiện thái độ không hài lòng và ghét bỏ cô ra mặt. Họ đã đặt ra 8 điều "gia quy" để gây khó dễ cho Hoa hậu Hong Kong 1998 khi cô bước chân vào cánh cổng hào môn.

Lý Gia Hân không được lòng cha mẹ chồng vì quá khứ chen chân vào hôn nhân của người khác

1. Sau nhận 100 triệu HKD (334 tỷ đồng) tiền sính lễ, Lý Gia Hân và gia đình cô không được phép mượn danh nghĩa của nhà họ Hứa để kinh doanh, thu lợi riêng. 2. Trừ khi thực sự cần thiết, nghiêm cấm về nhà mẹ đẻ ở qua đêm. 3. Trong những ngày lễ truyền thống lớn, sinh nhật, con dâu phải quỳ xuống đất dập đầu dâng trà cung kính với cha mẹ chồng. 4. 1 tuần ít nhất phải có 2 buổi tối ở nhà ăn cơm. 5. Trừ khi thực sự cần thiết, không được phép tham gia đóng phim hay tham dự các sự kiện giải trí. 6. Làm bất kỳ việc gì cũng phải kín tiếng, ở bên ngoài không được nhiều lời. 7. Phẩm hạnh phải đoan chính, hạn chế quần áo hở hang. 8. Nghiêm cấm có những hành động thân thiết quá mức với chồng và cả bạn khác giới khi ở ngoài đường.

Sau khi bước vào hào môn, Lý Gia Hân chấp nhận dừng hoạt động nghệ thuật, lui về làm hậu phương cho chồng. Cô phải học thêm tiếng Nhật, tiếng Pháp, nấu nướng, vẽ tranh cùng nhiều quy tắc, luật lệ của tầng lớp quý tộc.

Những nguyên tắc làm dâu nhà tỷ phú của Lý Gia Hân từng gây sốc cho dư luận vì quá nghiêm ngặt và khắt khe. Qua hoàn cảnh của Hoa hậu Hong Kong, có thể thấy rằng việc kết hôn với gia đình tài phiệt không hề lý tưởng và màu hồng như vẻ bề ngoài. Phải đến khi Lý Gia Hân sinh quý tử, mối quan hệ của cô và nhà chồng mới được cải thiện phần nào. Tuy nhiên, điều này cũng không thể giúp Lý Gia Hân có tên trong danh sách thừa kế của cha chồng, thậm chí chồng thiếu gia của cô cũng bị tỷ phú Hứa Thế Huân gạch tên.

Cô phải quỳ xuống dập đầu dâng trà cho cha mẹ chồng trong dịp Tết hoặc sinh nhật họ. Cô cũng bị cấm đoán về nhà mẹ đẻ ở qua đêm, không được mặc trang phục hở hang

Lý Gia Hân và ông xã không được hưởng 1 đồng từ tài sản nghìn tỷ của cha chồng

Tỷ phú Hứa Thế Huân qua đời vào năm 2018. Trước khi mất, ông sở hữu khối tài sản 420 tỷ HKD (hơn 1.400 tỷ đồng), là 1 trong 10 người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc). Ông Hứa Thế Huân có 3 người con. Trong đó, con trai cả đã mất vào năm 2015, con gái đã lấy chồng và Hứa Tấn Hanh là con út. Những tưởng Hứa Tấn Hanh - cậu ấm độc nhất - sẽ ôm trọn gia sản sau khi cha mất, ai ngờ tỷ phú Hứa Thế Huân lại không để các con đụng đến tiền bạc của ông.

Theo đó, trước khi qua đời, ông Hứa Thế Huân đã lập di chúc và phân phối khối tài sản nghìn tỷ của mình như sau: 1 phần được trích ra làm từ thiện, 1 phần khác dùng để lập quỹ ủy thác cho gia tộc nhằm đảm bảo con cháu cả đời không lo vấn đề cơm áo gạo tiền. Mỗi tháng, người nhà họ Hứa bao gồm vợ chồng Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân sẽ nhận được 2 triệu HKD (6,6 tỷ đồng) sinh hoạt phí.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hứa Tấn Hanh và cả Lý Gia Hân đều không được thừa kế 1 đồng nào từ tài sản của người cha giàu có. Họ chỉ có thể nhận được khoản tiền trợ cấp hàng tháng.

Vợ chồng Lý Gia Hân không thể đụng vào tài sản của tỷ phú Hứa Thế Huân khi ông qua đời. Mỗi tháng, họ chỉ được trợ cấp 6,6 tỷ tiền sinh hoạt phí

Kết quả phân chia tài sản của nhà họ Hứa từng khiến công chúng ngỡ ngàng. Không ít người còn cười nhạo Lý Gia Hân làm đủ cách gả vào nhà giàu, cam chịu 7 năm quỳ gối dập đầu trước cha mẹ chồng nhưng cuối cùng lại "công dã tràng", hàng tháng chỉ được nhận vài đồng lẻ tiền sinh hoạt phí.

