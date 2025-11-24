Shoreland Lutheran High School – Bệ phóng trung học STEM vững chắc cho hành trình đại học top đầu tại Mỹ

Học sinh trực tiếp thực hành tại học viện STEM danh tiếng của SLHS

Phát triển toàn diện với lộ trình STEM chuyên sâu

Điểm đặc biệt của Shoreland Lutheran High School (SLHS) nằm ở Học viện STEM – chương trình đạt chuẩn Project Lead The Way (PLTW), một trong những hệ thống đào tạo STEM uy tín hàng đầu tại Mỹ. Tại đây, học sinh được theo học lộ trình 4 năm chuyên sâu trong các lĩnh vực: Kỹ thuật (Engineering), Khoa học Y sinh (Biomedical Science), Khoa học Máy tính (Computer Science) và Robotics. Không chỉ học lý thuyết, học sinh còn tự tay thiết kế mô hình, tham gia thí nghiệm và các cuộc thi khoa học quốc gia, qua đó phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề – những kỹ năng then chốt giúp nổi bật trong hồ sơ đại học sau này.

Bên cạnh đó, học sinh có thể tham gia các môn Advanced Placement (AP) như Toán, Khoa học, Tiếng Anh và Nghệ thuật để tích lũy tín chỉ, làm quen với chương trình ở bậc đại học. Việc theo đuổi STEM từ trung học tạo lợi thế lớn trong hồ sơ ứng tuyển các khối ngành liên quan đến STEM và mở ra cơ hội ở lại Mỹ làm việc lên đến 3 năm sau khi hoàn thành chương trình đại học.

Học tại SLHS: Tấm vé vào đại học hàng đầu Mỹ

Các khóa học AP và sự hỗ trợ cá nhân hóa giúp học sinh tích lũy tín chỉ đại học sớm và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai

Chất lượng đào tạo của SLHS được minh chứng qua các thành tích thực tế. Trường liên tục nhận được đánh giá cao từ Bang Wisconsin và được công nhận là Trường tư thục Hàng đầu trong chương trình Lựa chọn của Phụ huynh khu vực Racine, Kenosha và Walworth. Với nền tảng học thuật vững chắc và hệ thống cố vấn đại học cá nhân hóa, nhiều học sinh tốt nghiệp SLHS đã được nhận vào các trường đại học hàng đầu như Northwestern University, University of Pennsylvania, Purdue University, và University of Wisconsin–Madison. Đội ngũ cố vấn luôn sẵn sàng đồng hành cùng học sinh trong học tập, xây dựng hồ sơ và định hướng đại học, đảm bảo mỗi cá nhân đều có một lộ trình phát triển phù hợp với mục tiêu tương lai.

Hỗ trợ toàn diện: Hòa nhập nhanh chóng từ những ngày đầu

SLHS tạo dựng một cộng đồng an toàn, thân thiện và đa văn hóa để học sinh quốc tế yên tâm học tập. Chương trình SL Lights giúp học sinh quốc tế kết nối với bạn bè người Mỹ thông qua các chương trình cố vấn và sự kiện giao lưu, giúp các em nhanh chóng hòa nhập ngay từ ngày đầu tiên. Đội ngũ điều phối viên tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong học tập, định hướng đại học hoặc bất kỳ vấn đề nào khi sinh sống tại Mỹ.

Cuộc sống tại SLHS không chỉ có học thuật. Các em sẽ được phát triển toàn diện thông qua các hoạt động đa dạng từ câu lạc bộ thể thao, âm nhạc, kịch nghệ đến các câu lạc bộ học thuật. Đây là cơ hội tốt để kết bạn, học hỏi tinh thần đồng đội và xây dựng kỹ năng lãnh đạo.

Học sinh tại SLHS phát triển kỹ năng lãnh đạo và kết nối qua các Câu lạc bộ học thuật và hoạt động thể thao đa dạng

Học sinh quốc tế sẽ sống cùng Gia đình Bản Xứ (Host Family) được lựa chọn kỹ càng, giúp các em trải nghiệm văn hóa Mỹ chân thực, rèn luyện tiếng Anh và cảm thấy an toàn như ở nhà. Trường tọa lạc tại Somers, Wisconsin – một cộng đồng nhỏ yên bình, lý tưởng cho việc tập trung học tập nhưng vẫn gần gũi với các trung tâm văn hóa lớn như Chicago và Milwaukee.

Cơ hội học bổng lên đến $10,000

SLHS là một lựa chọn chất lượng với mức đầu tư cạnh tranh. Tổng kinh phí dành cho học sinh quốc tế năm học 2025–2026 khoảng 39.000 USD (bao gồm học phí và ăn ở). Đặc biệt, nhằm hỗ trợ tài chính, trường hiện đang cung cấp chương trình học bổng lên đến $10,000 USD cho học sinh quốc tế. Đây là cơ hội tốt giúp học sinh giảm bớt gánh nặng tài chính và tập trung tối đa vào việc học tập.

SLHS – Lựa chọn du học phổ thông chất lượng cao tại cộng đồng an toàn ở Wisconsin, Mỹ

Sẵn sàng bắt đầu hành trình của bạn?

Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường trung học Mỹ có chương trình STEM hàng đầu, môi trường an toàn, thân thiện và cơ hội phát triển toàn diện, Shoreland Lutheran High School chính là điểm đến lý tưởng.

Liên hệ Capstone Education – đối tác chính thức của Shoreland Lutheran tại Việt Nam để được tư vấn chi tiết về chương trình học, học bổng và quy trình nộp hồ sơ. Đăng ký ngay tại đây .

Capstone Việt Nam là công ty tư vấn giáo dục quốc tế uy tín, chuyên nghiệp hoạt động từ năm 2009. Với sự am hiểu sâu sắc về hệ thống giáo dục quốc tế cùng mạng lưới hơn 800 đối tác toàn cầu, Capstone hỗ trợ học sinh Việt Nam xây dựng lộ trình du học tối ưu, từ việc lựa chọn trường phù hợp, chuẩn bị hồ sơ, luyện phỏng vấn học bổng đến hoàn tất thủ tục visa. Capstone cam kết mang đến những cơ hội giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được mục tiêu học thuật của mình.

Website: https://capstone.edu.vn

Facebook: fb.me/CapstoneVN

Zalo: zalo.me/capstonevietnam