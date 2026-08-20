Shopee Mall Outlet: Săn hàng chính hãng cùng deal và voucher hấp dẫn

Ra mắt vào tháng 4/2026 trên Shopee, Shopee Mall Outlet mang đến thêm một lựa chọn mua sắm các sản phẩm chính hãng với mức giá hấp dẫn cho người dùng. Đây là chương trình mua sắm chính hãng dành riêng cho các sản phẩm cuối mùa, những mẫu thuộc các bộ sưu tập đã qua giai đoạn cao điểm, hàng còn số lượng ít trong kho từ các thương hiệu.

Các sản phẩm thuộc Shopee Mall Outlet đều là hàng mới, chính hãng của thương hiệu, gian hàng trên Shopee Mall, với đa dạng ngành hàng từ thời trang, điện tử, đồ gia dụng đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng khám phá thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu, đồng thời an tâm mua sắm với chính sách đổi trả minh bạch, tương tự như khi mua sắm các sản phẩm thuộc Shopee Mall.

Shopee Mall Outlet - địa điểm mới cho người dùng mua sắm hàng chính hãng giá tốt trên Shopee.

Ngoài ưu đãi trên giá thành sản phẩm, người dùng còn có thể săn thêm nhiều voucher, ưu đãi khác khi mua sắm trên livestream của Shopee Mall Outlet.

Cụ thể, tại các phiên livestream diễn ra hằng ngày trên tài khoản chính thức "Shopee Mall Outlet VN", người dùng có thể nhận được voucher giảm đến 25% khi đặt hàng qua livestream. Đặc biệt, với người dùng là hội viên ShopeeVIP, mức ưu đãi cho đơn hàng đặt tại các phiên livestream này có thể lên đến 30%. Số lượng voucher cho cả hai mức ưu đãi đều có hạn nên người dùng cần lưu ý lưu và sử dụng voucher sớm trong mỗi phiên livestream.

Bên cạnh đó, Shopee Mall Outlet luôn có sẵn các bộ sưu tập deal theo nhiều mức giá, từ 99.000 đồng, 199.000 đồng, đến 399.000 đồng và 899.000 đồng, được cập nhật và hiển thị trực tiếp trên trang của chương trình, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu của bản thân.

Là một người thường xuyên mua sắm trực tuyến, Nguyên Ngọc (25 tuổi, Hải Phòng) cho biết cô biết đến Shopee Mall Outlet qua lời giới thiệu của đồng nghiệp và đã đặt đơn hàng đầu tiên qua livestream của chương trình từ tháng 7.

"Tháng trước, tôi đã đặt đơn đầu tiên trên livestream của Shopee Mall Outlet. Nhờ là thành viên ShopeeVIP, tôi mua được vài bộ quần áo với ưu đãi lên đến 30%. Shopee Mall Outlet có cả những mẫu thuộc các bộ sưu tập trước đây của thương hiệu tôi yêu thích nên tôi rất vui khi có thể tìm mua được các sản phẩm ấy với giá tốt, lại an tâm khi tất cả đều là hàng chính hãng", Nguyên Ngọc chia sẻ.

Không chỉ vậy, Shopee Mall Outlet còn thu hút cả những người dùng vốn đã quen với khái niệm outlet, như anh Lộc (34 tuổi, TPHCM).

"Tôi đã từng mua trực tiếp hàng outlet ở cửa hàng của các thương hiệu nhiều lần trước đây. Khi biết Shopee có Shopee Mall Outlet, tôi đã vào xem livestream vì tò mò là chính. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ không chỉ vì mình có thể mua hàng outlet trực tuyến ngay trên sàn, có thêm voucher ưu đãi mà còn mua được sản phẩm của nhiều thương hiệu chỉ trong cùng một phiên livestream. Đặc biệt, trong một livestream của Shopee Mall Outlet, tôi còn tình cờ bắt gặp một vài món hàng bản thân từng định mua nhưng lỡ mất deal. Khi ấy, tôi đã quyết định sử dụng voucher trên phiên live và chốt đơn ngay. Theo cá nhân tôi, Shopee Mall Outlet sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích mua sắm và muốn đặt hàng outlet trực tuyến, vừa tiện lợi lại được hưởng nhiều ưu đãi", anh Lộc cho biết.

Để khám phá các sản phẩm thuộc chương trình, người dùng có thể nhận diện thông qua nhãn "Shopee Mall Outlet" khi mua sắm trên Shopee. Ngoài ra, Shopee Mall Outlet còn được tìm kiếm trực tiếp trên thanh tìm kiếm của website hoặc ứng dụng Shopee. Người dùng cũng có thể theo dõi tài khoản Shopee Mall Outlet VN để không bỏ lỡ các phiên livestream và voucher mua sắm hấp dẫn trong thời gian phát sóng.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trang Shopee Mall Outlet và livestream dành riêng cho các sản phẩm thuộc chương trình này.