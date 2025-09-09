Shopee "chiếm sóng" YouTube, mở ra nhiều quyền lợi hấp dẫn cho các nhà sáng tạo nội dung dịp 9.9

Mới đầu tháng 9 thôi mà dân tình đã đứng ngồi không yên khi Shopee chính thức khởi động sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" với loạt ưu đãi hấp dẫn cho người dùng như Voucher Xtra giảm tới 3 triệu, deal chốt đơn chỉ từ 9.000 đồng hay mã freeship 0 đồng. Nhưng đó chưa phải tất cả, mùa sale năm nay còn đánh dấu sự bùng nổ của cộng đồng sáng tạo (creator) nội dung khi Shopee "đổ bộ" mạnh mẽ trên cả Youtube, mở ra cơ hội để các creator gia tăng sức ảnh hưởng, đồng thời hưởng quyền lợi tiếp thị liên kết hấp dẫn chưa từng có từ Shopee.

Siêu sale Shopee 9.9 mở ra sân chơi gia tăng thu nhập cho các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube.

"Bắt tay" với Shopee, YouTube Shopping trở thành "sàn diễn" cho nhà sáng tạo nội dung

Nếu trước đây YouTube chủ yếu gắn liền với những video giải trí hay giáo dục thì trong vòng một năm trở lại đây, nền tảng này đang dần chuyển mình mạnh mẽ khi hợp tác cùng Shopee ra mắt tính năng YouTube Shopping. Mỗi video không chỉ còn là nơi chia sẻ thông tin hay truyền cảm hứng, mà đã trở thành "cánh cửa" kết nối trực tiếp đến giỏ hàng của người xem.

Nhiều KOL nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp như Hứa Ngân Review, Foxie hay Fung Chen đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng mới. Thông qua video của họ, người xem không chỉ được tiếp cận với đa dạng nội dung, sản phẩm mà còn có thể mua ngay sản phẩm xuất hiện trong clip nhờ thẻ gắn trực tiếp. Chính sự liền mạch giữa trải nghiệm giải trí và mua sắm này giúp khách hàng có thể vừa tận hưởng nội dung từ nhà sáng tạo mình yêu thích, vừa dễ dàng sở hữu món đồ mong muốn.

Điển hình, Hứa Ngân Review không chỉ mang đến những video review chân thực còn khéo léo kết hợp YouTube Shopping, giúp người xem dễ dàng ‘chốt đơn’ ngay khi đang thưởng thức video.

Trong khi đó, vốn nổi tiếng với những video hướng dẫn makeup "thay đầu", các sản phẩm được gắn thẻ trên video của cô nàng cáo Foxie đều được các bạn trẻ săn lùng ráo riết.

Những video swatch màu son chân thực của Fung Chen khiến ai cũng muốn bấm vào link mua hàng để chốt đơn ngay lập tức.

Chỉ sau một năm hợp tác, Shopee và YouTube Shopping đã tạo nên cú hích rõ rệt cho cộng đồng sáng tạo nội dung. Các creator đã cho ra đời hàng triệu video với đủ định dạng, gắn thẻ hơn 2,4 triệu sản phẩm trên Shopee. Thời gian xem nội dung liên quan đến mua sắm cũng được YouTube ghi nhận tăng hơn 500%.

Cơ hội tận hưởng đặc quyền "khủng" tại sự kiện 9.9

Càng đến gần "giờ G", cộng đồng content creator lại càng rộn ràng bàn tán về những quyền lợi siêu khủng của mùa 9.9. Tất cả đã được Shopee công bố trong sự kiện kỷ niệm một năm YouTube Shopping ngày 22.8 vừa qua, khiến không ít creator lập tức lên kế hoạch tăng tốc cho mùa sale cuối năm.

Mức hoa hồng độc quyền từ Shopee dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung của YouTube.

Theo đó, các creator tham gia Shopee x YouTube Shopping có thể nhận mức hoa hồng cơ bản lên đến 12,15% (giới hạn 100.000 đồng, áp dụng từ tháng 7.2025) và mức hoa hồng Xtra từ các nhãn hàng lên đến 35%.

Đặc biệt, riêng ngày 9.9, Shopee tung ưu đãi hoa hồng độc quyền 20%, song song với mức 18% từ top nhãn hàng. Kèm theo đó là voucher giảm đến 20% giá trị đơn hàng (tối đa 2 triệu đồng) cho nội dung gắn thẻ trên YouTube. Ngoài ra, các nhà sáng tạo nội dung còn có cơ hội hợp tác trực tiếp trải nghiệm sớm sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn như Samsung, OPPO, LocknLock, Laneige, Bioderma, Kiehl’s, Bobby...

Song song đó, khi tham gia chương trình " Chinh phục YouTube Shopping - Săn thưởng khủng lên đến 150 triệu đồng ", creator còn có thể nhận nhiều phần thưởng có giá trị lớn.

Đa dạng các chương trình từ Shopee và YouTube mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho mùa mua sắm cuối năm cho creator.

Bí quyết để "hô biến" nội dung thành doanh thu trên YouTube Shopping

Cơ hội để bứt phá với Youtube Shopping là vô cùng lớn, nhưng để biến lượt xem thành đơn hàng và doanh thu, các nhà sáng tạo cần làm nhiều hơn là chỉ đăng tải video cho đủ số lượng.

Gắn thẻ sản phẩm trực tiếp vào video là cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Khán giả có thể vừa xem video vừa có thể "chốt đơn" ngay món đồ mình ưng ý. Việc đăng tải nội dung sớm cũng là một lợi thế bởi video càng tồn tại lâu trên YouTube thì càng tích lũy nhiều lượt xem và đem lại nguồn doanh thu ổn định.

Bên cạnh đó, việc thử nghiệm những định dạng mới sẽ giúp bạn mở rộng tệp khán giả. Quan trọng hơn cả, các KOL và KOC cần xây dựng kế hoạch nội dung dài hơi cho chuỗi mega sale cuối năm, thường xuyên cập nhật những sản phẩm hot, lựa chọn mặt hàng có hoa hồng Xtra cao và đặc biệt chú trọng đến chất lượng để giữ vững niềm tin từ người xem.

Cá nhân hóa nội dung và áp dụng các tính năng mới của YouTube Shopping là một trong những chiến lược giúp tối đa hóa hiệu quả chuyển đổi.

Mùa 9.9 không chỉ là cuộc vui săn deal của người tiêu dùng mà còn là "bệ phóng" cho các nhà sáng tạo nội dung với hàng loạt ưu đãi, mức hoa hồng hấp dẫn và cơ hội hợp tác cùng thương hiệu lớn. Tham gia YouTube Shopping và gắn thẻ sản phẩm ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội bứt phá thu nhập trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm!