Sáng 24/7, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, nữ minh tinh Shin Min Ah vừa đón tin vui sau nửa năm cưới tài tử Kim Woo Bin. Theo đó, mới đây cô đã chính thức được chọn làm đại sứ của thương hiệu đồng hồ Omega lừng danh thế giới.

Ngay trong sáng 24/7, đại diện Omega cũng vừa xác nhận thông tin bổ nhiệm Shin Min Ah làm đại sứ mới, đồng thời dành cho nữ diễn viên xứ Hàn nhiều lời khen “có cánh” : “Chúng tôi quyết định chọn Shin Min Ah làm đại sứ thương hiệu mới cho thương hiệu. Vẻ đẹp thanh lịch, sự chân thành cùng năng lực diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên hoàn toàn phù hợp với phong cách mà thương hiệu chúng tôi hướng tới”.

CEO Raynald Aeschlimann của Omega cũng bày tỏ sự vui mừng khi được hợp tác cùng mỹ nhân họ Shin: “Shin Min Ah là nữ diễn viên nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của đông đảo công chúng nhờ lối diễn xuất nổi bật, khí chất thanh tao cùng thái độ chân thành trong công việc. Hình ảnh không ngừng nỗ lực chinh phục những thử thách mới của cô ấy có sự gần gũi với giá trị cốt lõi mà thương hiệu chúng tôi luôn theo đuổi”.

Mới đây, Shin Min Ah vừa bày tỏ cảm xúc khi chính thức được chọn làm đại sứ cho thương hiệu nổi tiếng thế giới: “Việc biết được bề dày lịch sử của Omega và tận mắt chứng kiến năng lực chế tác đỉnh cao của thương hiệu đã để lại 1 ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Và tôi cũng vô cùng vinh dự khi có cơ hội được lan tỏa triết lý cũng như những giá trị cốt lõi của thương hiệu đến đông đảo công chúng trên khắp thế giới”.

Shin Min Ah vừa đón nhận tin vui lớn sau nửa năm cưới Kim Woo Bin. Ảnh: Naver

Sau khi chính thức được chọn làm đại sứ cho Omega, Shin Min Ah sẽ đồng hành cùng dàn đại sứ toàn cầu đình đám của thương hiệu này bao gồm Hyun Bin, Park Bo Gum, George Clooney, Nicole Kidman, Eddie Redmayne, Naomie Harris, Aaron Taylor-Johnson,...

Shin Min Ah sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Arang Sử Đạo Truyện, My Love, My Bride, Hometown Cha-Cha-Cha... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là “nữ hoàng phim rom-com” xứ Hàn.

Nữ diễn viên họ Shin gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có mối tình cảm động với ông xã kém 5 tuổi Kim Woo Bin. 2 ngôi sao lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á.

Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.