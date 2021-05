Shark Liên "lấn sân" làm tiktoker, đăng clip cạo tóc hút ngay triệu views, biểu cảm của người cạo còn gây bất ngờ hơn

“Tái nhiệm kỳ” ngồi ghế nóng nhà đầu tư trong Shark Tank mùa 4, cái tên Shark Liên tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Tuy nhiên, câu chuyện đời tư của bà dường như vẫn không được bật mí nhiều.



Vậy mà thật bất ngờ, điều mà khán giả hâm mộ tò mò lại nằm trọn trên trang Tiktok cá nhân của Shark Liên. Được biết, Shark Liên đã tham gia làm Tiktoker được hơn một tháng nay, nội dung các clip được bà thường xuyên đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống riêng tư và cảnh hậu trường Shark Tank.

Đáng nói hơn, dù chỉ là “ma mới” tại nền tảng chuyên dành cho giới trẻ này, các clip của Shark Liên vẫn thu hút được lượng lớn người xem. Nổi bật nhất trong số đó là đoạn clip gần nhất ghi lại cảnh Shark Liên được ông xã cạo tóc cho, chỉ trong 3 giờ đăng tải, clip này đã nhận về được 1,4 triệu lượt xem.

Clip Shark Liên nhờ ông xã cạo tóc cho hút triệu views trên tiktok

Trong clip,Shark Liên với tâm trạng vui vẻ ngồi trước, trong khi đó ông xã của bà lại ngồi phía sau, tỉ mẩn và có phần hơi “căng thẳng” dùng tông đơ cắt tóc cho vợ. Và cũng chính sự trái ngược hài hước này, dân mạng đã để lại không ít bình luận thú vị: “Thợ cắt tóc nhìn căng quá Shark Liên ơi”, “phát cười với độ nghiêm túc của ‘thợ cắt tóc’ và sự nhí nhảnh của bà Ngoại U60”,...

Bên cạnh đó, có vẻ như vẫn còn rất nhiều người tò mò lý do Shark Liên cắt tóc mặc dù tiêu đề clip, bà có ghi rõ là do mình… “thích”. Lý do sâu xa hơn, trước đây bà đã từng tiết lộ một lần trên facebook như sau:

"TÓC RỒI SẼ CÒN DÀI RA - CƠ HỘI CỦA CHÚNG TA VẪN CÒN Ở PHÍA TRƯỚC

Nhiều chị em phụ nữ tôi biết, luôn tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình khi đặt chân sang ngưỡng cửa 40, 50, U60. Tuổi là phải dành thời gian “hy sinh” cho gia đình; là phải làm gương cho con cái; là chấp nhận cuộc sống với những sự lựa chọn ở tuổi 20, dù những sự lựa chọn ấy có sai lầm như thế nào đi chăng nữa;...



Những rào cản cứ thế sinh ra và buộc người phụ nữ ở các tuổi này sống cuộc đời nhàn nhạt với một niềm tin vô cùng tai hại: “Ở cái tuổi này rồi, đã quá muộn để thay đổi hay bắt đầu lại từ đầu”.

Với tôi, làm phụ nữ, chúng ta có quyền sống một cuộc đời mình mong muốn dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Bước sang tuổi 40, 50, 60 bản thân chúng ta không chống lại được quy luật của thời gian, gương mặt chẳng còn son trẻ, làn da bắt đầu có nếp nhăn, nhưng chỉ cần “sức đề kháng” tâm lý vẫn còn tốt, chúng ta hoàn toàn có thể sống như thuở thanh xuân đôi mươi mười chín.

Tâm lý của tuổi 20 là luôn tin rằng bản thân sẽ luôn còn có cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu giữ niềm tin ấy ở tuổi 40, 50 hay thậm chí gần 60 như tôi bây giờ, bạn sẽ có đủ sức mạnh, sự tự do, lòng hiếu kỳ với cuộc đời để tiếp tục khai phá thêm nhiều khía cạnh mới của bản thân.

Tôi cạo tóc là vì niềm tin ấy. Tóc rồi sẽ còn dài ra nữa, thử một lần cạo tóc đi để không mất nhiều thời gian gội đầu bới chải, thoải mái giống ông xã tôi bây giờ và còn có thể thử phối hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, tại sao không?

Nếu không ưng ý, đợi một hay vài năm, tóc tôi sẽ trở lại như cũ. Cơ hội để tôi làm lại từ đầu vẫn còn ở phía trước, hà cớ gì cứ phải sợ những nỗi sợ do chính bản thân mình đặt ra. Không chỉ chuyện tóc tai, bây giờ ở tuổi này, tôi còn tập tành học thêm nhiều thứ, nghiên cứu thêm nhiều lĩnh vực mới, thử tự mình viết sách để làm “cây viết trẻ”,...

Đừng “mua dây tự buộc mình” các tình yêu của tôi, hãy luôn tin rằng, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp, cơ hội vẫn còn đầy ra đó, thay vì sống buồn bã trong những sự lựa chọn “đã rồi”, hãy dùng sự chín chắn của lứa tuổi 40, 50... cùng niềm tin tuổi 20 đối thoại với cuộc đời và tìm kiếm sự tự do cho bản thân".