Vòng đu quay Osaka tại thành phố Suita đã dừng khẩn cấp vào khoảng 17h47 trong một cơn giông bão, khiến hành khách bị mắc kẹt trên 9 toa (Ảnh: Getty Images)

Vòng đu quay Osaka cao 123 mét tại Expocity - một khu phức hợp mua sắm và giải trí lớn ở thành phố Suita - đã phải dừng khẩn cấp vào khoảng 17h47 ngày 25/11 do sét đánh trong cơn giông bão, khiến 20 người bị mắc kẹt trên 9 toa đu quay.

Ban đầu, nhân viên đã cố gắng xoay vòng đu quay bằng tay để đưa các toa đu quay lên sân ga nhưng tiến độ diễn ra chậm. Lính cứu hỏa và các lực lượng ứng cứu khác đã được điều động đến hiện trường. Và những hành khách cuối cùng đã được đưa xuống đất an toàn vào lúc 2h41 sáng 26/11 - khoảng 9 giờ sau khi vòng đu quay dừng lại.

Không có trường hợp bị thương nào được báo cáo.

Vòng đu quay Osaka cao 123 mét tại Nhật Bản (Ảnh: Osaka Wheel)

Ông Takeshi Niwa - Giám đốc quan hệ công chúng của công ty điều hành vòng đu quay - cho biết công ty hiện đang điều tra chi tiết về nguyên nhân vòng đu quay ngừng hoạt động và cũng như xem xét lại quy trình ứng phó.

Theo ông Niwa, sét đánh được cho là đã gây ra sự cố trong nguồn điện của vòng đu quay, khiến nó phải dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, việc vòng đu quay có bị sét đánh trực tiếp hay không hiện đang được điều tra.

Mặc dù nguồn điện đã được khôi phục ngay sau sự cố mất điện, vòng đu quay vẫn không thể hoạt động trở lại do hệ thống quản lý điện năng của nó gặp sự cố, gây cản trở hoạt động cứu hộ. Hệ thống sưởi ấm và làm mát bên trong khoang cáp treo cũng không thể sử dụng được.

Vòng đu quay đã bị hư hỏng đáng kể và vẫn đang ngừng hoạt động. Hiện vẫn chưa có lịch trình mở cửa trở lại vòng đu quay.

