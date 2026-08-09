Seo Hyeong Won lần đầu tới Việt Nam, hội ngộ NSND Vi Hoa tại sự kiện ở Hà Nội

Tối 8/8 tại Hà Nội, NSND Vi Hoa cùng các nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam đã có màn chạm mặt thú vị với người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Seo Hyeong Won và nghệ sĩ Park Ji Min đến từ Hàn Quốc, trong đêm ra mắt thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp HAJOlés.

Bốn gương mặt nghệ sĩ đại diện cho hai nền văn hóa đã tạo nên phần nhìn được chú ý nhất của sự kiện. Phía Việt Nam, dàn nghệ sĩ mang tới phần trình diễn âm nhạc nhiều màu sắc, giữ nhịp sôi động cho cả đêm.

Phía Hàn Quốc, sự góp mặt của Seo Hyeong Won và Park Ji Min bổ sung màu sắc giải trí xứ kim chi, đúng với tinh thần kết nối Việt - Hàn mà thương hiệu này theo đuổi ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh các nghệ sĩ, sự kiện còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban ngành, chuyên gia lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và y tế cùng đại diện doanh nghiệp, đối tác.

Đáng chú ý nhất trong dàn khách mời là NSND Vi Hoa, gương mặt gạo cội hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện thương mại. Việc một nghệ sĩ có hơn ba thập kỷ đứng trên sân khấu chọn đồng hành cùng một đêm ra mắt thương hiệu wellness ít nhiều cũng là một thông điệp, rằng chăm sóc sức khỏe chủ động chính là cách giữ gìn phong độ nghệ thuật bền lâu.

HAJOlés được phát triển bởi EZWAY Corporation, tập đoàn Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và các giải pháp wellness. Việt Nam được chọn làm thị trường quốc tế để hiện thực hóa triết lý "Korean Wellness for Better Living", hướng người tiêu dùng tới lối sống chủ động chăm sóc sức khỏe thay vì chỉ đi tìm giải pháp khi cơ thể đã gặp vấn đề. Tại Việt Nam, thương hiệu xây dựng hệ sinh thái wellness dựa trên năm trụ cột gồm Daily Wellness, Body Wellness, Women's Wellness, Beauty Wellness và Experience Wellness, kết hợp sản phẩm, dịch vụ, chuyên gia và cộng đồng.

Ra mắt cùng thương hiệu là hai sản phẩm đầu tiên. HAJOlés Albumin Plus là nước uống bổ sung dinh dưỡng với 26 thành phần, trong đó có protein Albumin chiết xuất từ trứng gà theo công nghệ Đan Mạch, Peptides Tơ Tằm và tinh dầu hắc mai biển cùng các dưỡng chất hỗ trợ vóc dáng, làn da. Sản phẩm thứ hai là HAJOlés Samkul Samkul, dòng sâm núi bảy năm tuổi Hàn Quốc, được định vị như một món quà sức khỏe cao cấp gắn với văn hóa tặng quà tri ân vốn rất phổ biến tại xứ kim chi. Cả hai đều được giới thiệu để nghệ sĩ và khách mời trải nghiệm ngay trong đêm.

Với khán giả Việt, cái tên Vi Hoa gắn liền với danh xưng "chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc". Nữ nghệ sĩ người dân tộc Thái quê Sơn La mang quân hàm Đại tá, có hơn 30 năm gắn bó với Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và ghi dấu qua những ca khúc như "Tình ca Tây Bắc", "Chiều biên giới", "Phiên chợ vùng cao". Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001, Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015, từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn văn nghệ toàn quốc và danh hiệu "Giọng hát vàng ASEAN" năm 1996.