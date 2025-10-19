Secret Garden mang “Khu vườn bí mật” tưới mát tâm hồn 4.000 khán giả Việt Nam

Hành trình 30 năm và “phép màu” dành cho fan Việt

Hà Nội được Secret Garden chọn là điểm mở màn cho world tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp. “Secret Garden Live in Vietnam” là chương trình thứ 3 trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân dân và IB Group Vietnam tổ chức, nhằm lan tỏa tinh hoa văn hóa, lịch sử Việt Nam ra thế giới. Toàn bộ doanh thu bán vé được dùng cho hoạt động thiện nguyện, khiến việc mời được Secret Garden đến Việt Nam biểu diễn và quay MV quảng bá du lịch được xem là một “phép màu” với người yêu nhạc.

Trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, bộ đôi Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng 6 nghệ sĩ trong ban nhạc đã mang đến hơn 20 nhạc phẩm bất hủ, chọn lọc từ 13 album được yêu thích trong suốt 30 năm qua. Những giai điệu từng làm nên thanh xuân của hàng triệu khán giả thế giới giờ đây vang lên ngay giữa lòng Hà Nội – vẫn trong trẻo, tinh tế và đầy mê hoặc như lần đầu tiên nghe trên băng đĩa.

Ban tổ chức không nói quá khi khẳng định đây là một trong những sân khấu đẹp nhất mà Secret Garden từng biểu diễn. Bên cạnh âm nhạc, phần visual art được chuẩn bị kỹ lưỡng đã biến cả không gian thành một khu vườn vừa đậm chất Bắc Âu vừa thấm đẫm hồn Việt. Những hình ảnh quen thuộc như đầm sen, khóm tre, đèn lồng Hội An, ruộng bậc thang, cánh đồng lúa vàng, non nước Ninh Bình… xuất hiện dịu dàng trên nền nhạc du dương, tạo nên trải nghiệm thị giác và thính giác hoàn hảo.

Chương trình mở màn bằng “Windancer”, tiếp nối là “Nocturne” – bản nhạc đưa Secret Garden đến chiến thắng Eurovision 1995. Khán phòng như nín thở khi hiệu ứng cực quang Bắc Âu tràn ngập trên hệ thống 7 màn hình LED, hòa cùng giai điệu “Song From A Secret Garden” – ca khúc biểu tượng của nhóm.

Những câu chuyện chữa lành sau giai điệu

Xen giữa các bản nhạc, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry thay nhau trò chuyện, chia sẻ cảm hứng sáng tác. Họ kể về những ca khúc như “Lullaby for Grown-ups” – “lời ru cho người lớn” giúp con người tìm lại sự an yên giữa bộn bề cuộc sống.

“Chúng tôi tin rằng âm nhạc có thể chữa lành. Thế giới đang quá bận rộn, ai cũng căng thẳng và phụ thuộc vào công nghệ. Hy vọng những giai điệu này giúp mọi người lắng lại, chạm đến sự bình yên trong tâm hồn,” Fionnuala nói.

Lần đầu tiên, nhóm biểu diễn “Tree of Secrets” trên sân khấu và gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt qua ca khúc “Thank You” do ca sĩ Espen thể hiện. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi Rolf Løvland chia sẻ về quãng thời gian Fionnuala phát hiện ung thư khiến nhóm phải hủy tour toàn cầu. Chính giai đoạn đó đã thôi thúc anh sáng tác “Fionnuala’s Violin” – bài nhạc đặc biệt được chơi tại Việt Nam như lời tri ân cho hành trình hồi sinh.

Khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như vỡ òa khi những nốt đầu tiên của “You Raise Me Up” vang lên. Hàng nghìn khán giả tự bật đèn flash, cùng hát trong ánh sáng lung linh – một khoảnh khắc khó quên trong đêm nhạc 2 tiếng đầy xúc cảm.

Ca khúc đã được hơn 1.000 nghệ sĩ trên thế giới thu âm bằng 50 ngôn ngữ, từng đưa Josh Groban và Westlife lên đỉnh các bảng xếp hạng. Nhưng ở Hà Nội, nó vang lên giản dị, chân thành – như lời cảm ơn mà Secret Garden gửi đến Việt Nam.