Sẽ trực tiếp rút giấy phép kinh doanh nếu phát hiện nhà thuốc tăng giá bán khẩu trang y tế

Phó thủ tướng đề nghị người dân nếu có bằng chứng thì hãy cung cấp ngay: "Người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ nhà thuốc nào tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó, đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức." - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Đồng thời Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công thương kiểm tra, theo dõi tình hình thị trường, xử lý nghiêm các cơ sở tăng giá bán bất thường, chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất trở lại.



Theo báo cáo của Bộ Công thương, hiện có 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang 3 lớp tại Việt Nam với năng lực trên 1,24 triệu chiếc/ngày, 2 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang N95 với năng suất 32.000 chiếc/ngày, năng suất này có thể đáp ứng nhu cầu trong nước.

Cửa hàng 118 Ngọc Khánh bị kiểm tra tối 31/1.

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã ra thông báo, để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, Công an thành phố đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nắm tình hình di biến động của dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Người dân cần phối hợp cơ quan công an, nếu phát hiện các điểm bán khẩu trang y tế có dấu hiêụ lợi dụng tình hình bán phá giá, “chặt chém” cần thông báo công công an, cảnh sát 113 để kịp thời xử lý.