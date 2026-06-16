Say bye "nấm lùn" – Bật chiều cao, bé là "siêu sao" với Nutricare Smarta Grow Opti

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh - nền tảng quan trọng để tối ưu hấp thu Canxi, thúc đẩy phát triển chiều cao ở trẻ

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí BMC Pediatrics thực hiện trên 1.511 trẻ em Việt Nam từ 0-48 tháng tuổi cho thấy có tới 10% trẻ gặp ít nhất một rối loạn tiêu hóa chức năng. Trong đó, nôn trớ là tình trạng phổ biến ở trẻ từ 0-6 tháng tuổi, còn táo bón chức năng thường gặp ở nhóm trẻ từ 7-48 tháng tuổi.

Những vấn đề tiêu hóa tưởng chừng quen thuộc này không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất của trẻ. Các nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu dưỡng chất và duy trì sức khỏe tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, cơ thể trẻ sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để hấp thu các dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ xương và chiều cao như Canxi, Vitamin D3 hay Vitamin K2.

Tuy nhiên, với mong muốn giúp con phát triển chiều cao tốt hơn, không ít phụ huynh hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào việc tăng cường bổ sung Canxi mà chưa thực sự quan tâm đến nền tảng tiêu hóa và khả năng hấp thu của trẻ.

Trên thực tế, bổ sung nhiều Canxi không đồng nghĩa với việc cơ thể có thể hấp thu và sử dụng hiệu quả toàn bộ lượng Canxi đó. Trong trường hợp hấp thu chưa tối ưu, lượng Canxi dư thừa có thể tạo thành các muối Canxi khó hòa tan trong đường ruột, góp phần làm phân trở nên khô, cứng hơn, từ đó, làm tăng nguy cơ táo bón ở trẻ. Tình trạng này kéo dài có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa và hiệu quả hấp thu dưỡng chất của trẻ.

Trẻ sẽ cải thiện chiều cao khi được bổ sung Canxi đúng cách

Vì vậy, để hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao tốt hơn, bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất phù hợp, cha mẹ cũng cần chú trọng chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh - nền tảng giúp cơ thể hấp thu hiệu quả các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển thể chất và chiều cao trong những năm đầu đời.

Nutricare Smarta Grow Opti - Bật chiều cao, bé là "siêu sao"

Thấu hiểu mong muốn của nhiều bậc phụ huynh trong chăm sóc, tăng cường phát triển chiều cao cho trẻ, Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) đã nghiên cứu và phát triển thành công thực phẩm bổ sung sản phẩm dinh dưỡng Nutricare Smarta Grow Opti và thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Nutricare Smarta Grow Opti với công thức đáp ứng 100% nhu cầu Canxi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ (*).

Nutricare Smarta Grow Opti - Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ "bật chiều cao"

Sở hữu công nghệ đột phá, Smarta Grow Opti bổ sung thêm đạm sữa thủy phân Casein Phosphopeptide (CPP) (**). CPP đóng vai trò như "nam châm" hấp thu Kẽm và Canxi cũng như duy trì Canxi ở trạng thái hòa tan, hạn chế việc Canxi kết tủa tại môi trường kiềm trong ruột non, từ đó hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thu Canxi hiệu quả.

Không chỉ vậy, bộ đôi K2 (MK7) và D3 còn đóng vai trò như những "người dẫn đường", vận chuyển hiệu quả Canxi từ máu vào xương, đồng thời giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao.

Ứng dụng đột phá công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, Smarta Grow Opti bổ sung 20 tỷ lợi khuẩn Postbiotic (***) hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, kết hợp với chất xơ hòa tan (FOS và Inulin) hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho trẻ. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, cơ thể trẻ sẽ hấp thu tốt hơn các dưỡng chất quan trọng như Canxi, Kẽm và Vitamin D3, từ đó tạo nền tảng cho quá trình phát triển chiều cao một cách khỏe mạnh và bền vững.

Với công thức tiên tiến, Smarta Grow Opti được kỳ vọng là giải pháp dinh dưỡng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình tăng trưởng, phát triển chiều cao ở trẻ, đặc biệt phù hợp với trẻ có hệ tiêu hóa kém.

Sản phẩm được thiết kế với nhiều quy cách, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, bao gồm sữa bột 850g và sữa dinh dưỡng pha sẵn tiện lợi (110ml, 180ml). Các bậc phụ huynh có thể sử dụng cho bé tại nhà, khi đến trường hoặc trong những chuyến đi hay hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó, mức giá hợp lý cũng giúp nhiều gia đình có thêm lựa chọn dinh dưỡng trong hành trình chăm sóc và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Ứng dụng khoa học dinh dưỡng chuẩn Hoa Kỳ cho trẻ em Việt

Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) được thành lập tại bang Florida (Hoa Kỳ) với định hướng nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp Dinh dưỡng Y học tiên tiến, đặc biệt theo chuẩn Hoa Kỳ, nhằm chăm sóc và nâng cao chất lượng sống cho gia đình Việt Nam.

Nutricare hợp tác cùng NMNI-USA ứng dụng khoa học dinh dưỡng chuẩn Hoa Kỳ cho trẻ em Việt Nam.

NMNI-USA quy tụ đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng và nhà khoa học quốc tế, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức y khoa và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng. Trong đó, Tiến sĩ David Clark – Viện trưởng NMNI-USA – là chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học dinh dưỡng tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á, từng tham gia nhiều chương trình nghiên cứu và sở hữu nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí y khoa quốc tế uy tín.

Chính nền tảng nghiên cứu khoa học và đội ngũ chuyên gia quốc tế này là cơ sở để Nutricare hợp tác với NMNI-USA, nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm dinh dưỡng đột phá như Smarta Grow Opti, đồng hành cùng con trên hành trình phát triển.

(*) 3 ly pha chuẩn cung cấp 100% nhu cầu Canxi hàng ngày cho trẻ trên 3 tuổi - 10 tuổi và 4 hộp 110ml cung cấp 100% nhu cầu Canxi hàng ngày cho trẻ từ 1 - 3 tuổi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ (theo cam kết của đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm).

(**) Hàm lượng Casein phosphopeptide (CPP): 165 mg/100 g.

(***) Lượng tế bào Lợi khuẩn Postbiotic tối thiểu trong 3 ly pha chuẩn hoặc 3 hộp 110 ml.

Tham khảo thêm thông tin về Thực phẩm bổ sung sản phẩm dinh dưỡng Nutricare Smarta Grow Opti và Thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Nutricare Smarta Grow Opti tại:

Website: https://nutricare.com.vn/nutricare-smarta-grow-opti-3/

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