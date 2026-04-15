Bạn đã bao giờ nghe nói về "mùi cơ thể do tuổi tác" chưa? Mùi cơ thể do tuổi tác còn được biết đến rộng rãi với tên gọi "mùi người già". Nhiều người nhận thấy rằng khi họ già đi, cơ thể họ phát ra một mùi đặc trưng, dù không dễ chịu.

Mặc dù không nhất thiết là mùi hăng hoặc khó chịu, nhưng nó thường khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Và bạn có biết rằng mùi cơ thể do tuổi tác không chỉ giới hạn ở người già? Nhiều người thực sự bắt đầu nhận thấy sự thay đổi về mùi cơ thể này từ khoảng 40 tuổi!

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về nguyên nhân và mùi cơ thể thường gặp của "mùi cơ thể lão hóa", cũng như các phương pháp phòng ngừa và cải thiện được bác sĩ khuyên làm.

1. Tại sao lại có "mùi người già"? Chìa khóa nằm ở bã nhờn và quá trình trao đổi chất

Cái gọi là "mùi lão hóa" hay "mùi người già" chủ yếu xuất phát từ quá trình oxy hóa bã nhờn tạo ra. Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất chậm lại, và thành phần của bã nhờn do da tiết ra cũng thay đổi. Cụ thể, các axit béo trong bã nhờn bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, tạo ra một chất gọi là "2-nonenal".

Thành phần này có mùi cỏ, dầu và hơi chua. Không giống như mùi cơ thể thông thường hoặc chứng hôi nách. Nó không chỉ đơn thuần đến từ mồ hôi hoặc sự phân hủy mồ hôi của vi khuẩn, mà là từ những thay đổi tự nhiên xảy ra khi da lão hóa.

Bên cạnh quá trình oxy hóa bã nhờn, các yếu tố sau đây cũng có thể làm trầm trọng thêm mùi cơ thể này:

- Giảm khả năng chống oxy hóa.

- Thay đổi nội tiết tố.

- Suy giảm chức năng hàng rào bảo vệ da.

- Chế độ ăn nhiều chất béo và gia vị đậm đà trong thời gian dài (ví dụ: ăn nhiều thịt đỏ).

- Uống không đủ nước và chức năng giải độc bị suy giảm.

2. "Mùi người già" như thế nào?

Chất 2-Nonenal thường được mô tả là:

- Sự pha trộn giữa hương cỏ và mùi dầu

- Hơi chua, với vị hơi cũ

- Tương tự như mùi chiếu rơm hoặc chăn bông để lâu ngày

Những mùi này khác với mùi cơ thể hay chứng hôi nách mà chúng ta thường gặp; chúng không phải do mồ hôi gây ra, mà là do phản ứng hóa học được tạo ra bởi bã nhờn bị lão hóa. Nam giới thường có mùi cơ thể rõ rệt hơn nữ giới vì tuyến bã nhờn của họ hoạt động mạnh hơn. Các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh thận cũng có thể làm cho mùi cơ thể trở nên đặc trưng hoặc nồng nặc hơn.

3. Ở độ tuổi nào thì con người bắt đầu xuất hiện mùi cơ thể do tuổi tác? Đây không chỉ là vấn đề của người lớn tuổi!



Theo Park Mi-kyung, một thầy thuốc Đông y tại Hàn Quốc, mùi cơ thể do tuổi tác thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng 40 tuổi, và mùi này có thể ngày càng trở nên rõ rệt hơn khi tuổi tác tăng lên và lối sống thay đổi.

Bà cũng nhắc nhở rằng khi con người già đi, cơ thể dễ bị mất nước và giảm tiết nước bọt, dẫn đến khô miệng và hôi miệng; sự suy giảm trao đổi chất và chức năng giải độc yếu đi khiến các chất thải tích tụ trong cơ thể, điều này đương nhiên làm tăng khả năng tạo ra mùi, thậm chí có thể kết hợp với hôi miệng, mùi cơ thể và mùi phân.

4. Trà thì là có giúp giảm mùi cơ thể không? Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng "điều đó là đúng"

Bác sĩ Park Mi-kyung khuyên dùng trà thì là như một phương pháp tự nhiên giúp cải thiện mùi cơ thể, vì những lý do sau:

- Hỗ trợ chuyển hóa chất béo: Thì là có thể kích hoạt các enzyme tiêu hóa, giúp tiết mật, thúc đẩy quá trình phân giải chất béo và giảm tích tụ chất béo cũng như sự hình thành các sản phẩm oxy hóa.

- Cải thiện chức năng tiêu hóa và loại bỏ hơi thở hôi: Sản phẩm đặc biệt hiệu quả đối với những người có nhu động ruột chậm và tiết axit dạ dày không đủ sau khi ăn thịt.

Các phương pháp sử dụng trà thì là:

- Uống một tách trà thì là nóng sau bữa ăn

- Nhai một ít hạt thì là trực tiếp để cải thiện hơi thở

- Cho chúng vào túi thơm và mang theo bên mình để có hương thơm dịu nhẹ.

5. Đừng quên giữ vệ sinh và vận động

Tắm mỗi ngày là chưa đủ! Axit béo không dễ tan trong nước và sẽ bị oxy hóa, gây mùi khó chịu nếu lưu lại trên da. Nên tắm hai lần một tuần để mở lỗ chân lông và làm sạch da kỹ lưỡng.

Bã nhờn có thể bám vào quần áo và ga trải giường, đặc biệt là đồ lót, vỏ gối và vỏ chăn. Nếu không giặt trong thời gian dài, chúng dễ tích tụ mùi khó chịu. Nên giặt bằng nước nóng hoặc phơi khô thường xuyên và thay mới định kỳ.

Tập thể dục là cách tốt nhất để loại bỏ mùi cơ thể! Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tuần hoàn máu ở lỗ chân lông.

So với việc chỉ tắm rửa hay lau dọn nhà cửa, tập thể dục có thể cải thiện đáng kể quá trình trao đổi chất của lỗ chân lông và phân giải chất béo:

- Nên tập thể dục nhịp điệu (đi bộ nhanh, chạy bộ, aerobic...) ít nhất 30 phút, 3-5 lần mỗi tuần.

- Điều này làm tăng hoạt động của tuyến mồ hôi, giúp loại bỏ độc tố và axit béo dư thừa ra khỏi cơ thể.

Nếu bạn đã nỗ lực vệ sinh mà mùi vẫn nồng, hoặc kèm theo các dấu hiệu như da đầu quá dầu, rụng tóc, hay mùi lạ (mùi ngọt, mùi khai), đó có thể là dấu hiệu của rối loạn nội tiết hoặc bệnh mãn tính. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ.