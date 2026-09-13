Sau tuổi 35, thứ dễ tăng nhất không phải thu nhập mà là tiêu chuẩn sống: Nếu không kiểm soát, càng làm lâu càng khó tích lũy

Có một nghịch lý khá phổ biến khi bước qua tuổi 35: công việc ổn định hơn, mức lương thường cao hơn những năm mới đi làm, nhưng cảm giác "có tiền" lại không rõ ràng hơn bao nhiêu.

Ngày trước, lương 10 triệu đồng vẫn có thể vui vẻ ăn một bữa cơm bình dân, đi chiếc xe cũ, mặc quần áo vài trăm nghìn đồng và ở trong căn phòng nhỏ. Đến khi thu nhập tăng lên 20-30 triệu đồng, rất nhiều thứ từng được xem là "đủ dùng" bỗng trở thành "không còn phù hợp".

Xe phải tốt hơn. Nhà phải đẹp hơn. Quán ăn phải chỉn chu hơn. Đi du lịch phải ở khách sạn tốt hơn. Đồ gia dụng không chỉ cần dùng được mà còn phải đẹp, thông minh, tiện nghi. Quần áo không nhất thiết phải hàng hiệu, nhưng ít nhất cũng phải "đúng gu", "đúng tuổi", "đúng môi trường".

Thu nhập tăng một bậc, nhưng tiêu chuẩn sống cũng tăng theo vài bậc.

Và đó là lúc một dạng lạm phát rất khó nhận ra bắt đầu xuất hiện: lạm phát lối sống.

Sau tuổi 35, rất nhiều khoản từng là "muốn" dần biến thành "cần"

Khi còn trẻ, chúng ta dễ chấp nhận sự đơn giản vì mục tiêu lớn nhất thường là tự lập và tồn tại tốt.

Nhưng sau một thời gian đi làm, mọi thứ thay đổi.

Một người từng thấy căn hộ 50m² là đủ có thể bắt đầu muốn căn 80m² vì "cần không gian sống tốt hơn". Người từng thấy chiếc điện thoại 10 triệu đồng dùng ổn có thể chuyển sang dòng 25-30 triệu đồng vì "dùng nhiều cho công việc". Người từng đi nghỉ ở khách sạn 3 sao có thể không còn muốn quay lại vì đã quen với resort, buffet sáng và phòng có view đẹp.

Những nâng cấp này không sai, vấn đề nằm ở chỗ mỗi lần nâng tiêu chuẩn lên, rất ít người chủ động hạ nó xuống. Chi phí vì thế không tăng theo từng món đồ riêng lẻ mà tăng theo cả hệ sinh thái.

Mua căn nhà tốt hơn kéo theo nội thất tốt hơn, phí dịch vụ cao hơn, đồ gia dụng đẹp hơn. Mua chiếc xe tốt hơn kéo theo bảo hiểm, bảo dưỡng và chi phí sử dụng cao hơn. Khi quen ăn uống ở mức 500.000 đồng/bữa, bữa ăn 150.000 đồng trước đây từng thấy bình thường lại bỗng trở thành quá giản tiện.

Một tiêu chuẩn mới rất nhanh sẽ trở thành mức sống mặc định.

Thu nhập tăng nhưng phần tiền được giữ lại không tăng

Giả sử ở tuổi 28, một người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng và chi tiêu khoảng 11 triệu đồng. Mỗi tháng họ còn lại 4 triệu đồng, tương đương khoảng 27% thu nhập.

Đến tuổi 36, thu nhập tăng lên 30 triệu đồng.

Nghe có vẻ tài chính đã tốt gấp đôi. Nhưng nếu chi tiêu lúc này cũng tăng lên 25 triệu đồng, số tiền tích lũy chỉ còn 5 triệu đồng.

Thu nhập tăng 15 triệu đồng, nhưng tiền để dành chỉ tăng thêm 1 triệu đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm thậm chí giảm từ khoảng 27% xuống còn chưa tới 17%.

Giai đoạn Thu nhập/tháng Chi tiêu/tháng Tiết kiệm/tháng Tỷ lệ tiết kiệm Tuổi 28 15 triệu 11 triệu 4 triệu 26,7% Tuổi 36 30 triệu 25 triệu 5 triệu 16,7%

Đây là lý do nhiều người làm việc hơn 10 năm, thu nhập nhìn trên giấy đã tăng đáng kể nhưng tài sản ròng vẫn tăng rất chậm.

Tiền không biến mất trong một khoản chi khổng lồ. Nó bị hút đi bởi hàng chục lần nâng chuẩn nhỏ.

Thêm 2 triệu đồng tiền thuê nhà vì muốn ở khu đẹp hơn. Thêm 1,5 triệu đồng tiền ăn vì ngại nấu. Thêm 2 triệu đồng mua sắm. Thêm vài triệu cho cà phê, chăm sóc bản thân, dịch vụ tiện lợi, ứng dụng trả phí, giao đồ ăn và những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Mỗi khoản đều có lý do chính đáng. Nhưng cộng lại, chúng đủ để nuốt sạch phần tăng thêm của thu nhập.

Cạm bẫy lớn nhất là nghĩ rằng "mình làm lâu rồi, mình xứng đáng"

Sau nhiều năm đi làm, tâm lý tự thưởng rất dễ xuất hiện.

"Tôi đã làm việc vất vả từng ấy năm, chẳng lẽ vẫn phải sống như hồi mới ra trường?"

Câu hỏi này không sai.

Đi làm để cuộc sống tốt lên là điều hoàn toàn hợp lý. Kiếm nhiều tiền mà không dám sử dụng tiền cũng không phải một mục tiêu tài chính lành mạnh.

Nhưng giữa nâng chất lượng sống và nâng mọi tiêu chuẩn sống có một khoảng cách rất lớn.

Một chiếc nệm tốt giúp ngủ ngon hơn có thể đáng tiền nhưng đổi toàn bộ nội thất chỉ vì thấy căn nhà trên mạng đẹp hơn chưa chắc cần thiết.

Một chuyến du lịch giúp cả gia đình nghỉ ngơi có thể đáng chi.

Nhưng nếu mỗi lần đi chơi đều phải nâng hạng phòng, chọn nhà hàng tốt hơn, mua thêm quần áo và sử dụng hàng loạt dịch vụ phụ trợ thì chi phí của một kỳ nghỉ có thể tăng gấp đôi mà trải nghiệm chưa chắc tốt gấp đôi.

Tiền bạc bắt đầu mất kiểm soát khi câu "tôi xứng đáng" được sử dụng để hợp lý hóa gần như mọi khoản nâng cấp.

Càng lớn tuổi, chi phí cố định càng khó giảm

Điều nguy hiểm của lạm phát lối sống không chỉ là tiêu nhiều hơn hôm nay.

Nó còn khiến tương lai đắt đỏ hơn.

Một người đã quen sống với mức chi 25 triệu đồng/tháng sẽ khó quay lại mức 15 triệu đồng nếu thu nhập giảm.

Sau tuổi 35, rủi ro này càng đáng chú ý bởi nhiều người bắt đầu phải cùng lúc lo cho nhà ở, con cái, cha mẹ, sức khỏe, bảo hiểm và kế hoạch tuổi già.

Nếu lúc này chi phí sống cá nhân cũng đã được đẩy lên quá cao, khả năng xoay xở sẽ ngày càng thấp.

Đó là lý do có những người thu nhập 40-50 triệu đồng vẫn luôn cảm thấy không thể nghỉ việc dù chỉ vài tháng.

Không phải vì họ không kiếm được nhiều mà vì cuộc sống hiện tại đã trở nên quá đắt để tạm dừng.

Muốn tích lũy sau tuổi 35, hãy khóa một phần tiêu chuẩn sống

Không cần ép mình sống như khi mới đi làm.

Điều cần làm là quyết định rõ: khoản nào đáng nâng cấp và khoản nào nên giữ nguyên.

Ví dụ, thu nhập tăng thêm 10 triệu đồng không nhất thiết phải khiến chi phí sống tăng thêm 10 triệu đồng.

Bạn có thể đặt một quy tắc đơn giản: mỗi khi thu nhập tăng, chỉ dùng 30-50% phần tăng thêm để cải thiện cuộc sống, phần còn lại chuyển thẳng sang tiết kiệm, đầu tư hoặc quỹ dài hạn.

Nếu lương tăng từ 25 triệu lên 30 triệu đồng, thay vì lập tức cho phép bản thân tiêu thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, có thể chỉ nâng ngân sách sống thêm 2 triệu đồng và giữ lại 3 triệu đồng.

Sau một năm, riêng khoản đó đã tạo ra 36 triệu đồng tích lũy.

Sau 5 năm, chưa tính lợi nhuận đầu tư, con số đã là 180 triệu đồng.

Khoảng cách tài chính giữa hai người có cùng mức thu nhập thường không xuất hiện từ một quyết định lớn. Nó được hình thành từ hàng trăm quyết định nhỏ như vậy.

Đừng để mọi thành công trong công việc đều biến thành một khoản chi mới

Có một cách khá đơn giản để kiểm tra lạm phát lối sống: hãy nhìn lại 5 năm gần nhất và tự hỏi.

- Thu nhập của mình đã tăng bao nhiêu?

- Chi phí sống đã tăng bao nhiêu?

- Tài sản ròng đã tăng bao nhiêu?

Nếu thu nhập đã tăng mạnh nhưng phần tiền tích lũy không thay đổi đáng kể, rất có thể vấn đề không còn nằm ở khả năng kiếm tiền.

Nó nằm ở tốc độ nâng tiêu chuẩn sống.

Sau tuổi 35, kiếm thêm tiền vẫn quan trọng. Nhưng giữ được khoảng cách giữa thu nhập tăng và chi tiêu tăng còn quan trọng hơn.

Bởi cuối cùng, mức sống cao không quyết định một người giàu đến đâu.

Khoảng tiền họ có thể giữ lại sau mỗi tháng mới là thứ quyết định họ có bao nhiêu tự do trong 5, 10 hay 20 năm tới.

Và đôi khi, một trong những kỹ năng tài chính đáng giá nhất ở tuổi trưởng thành không phải học cách kiếm nhiều hơn, mà là biết có những thứ mình hoàn toàn đủ tiền để nâng cấp nhưng vẫn lựa chọn: chưa cần.