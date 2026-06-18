Sau Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp này nhận lộc lớn, 1 con giáp hao tiền thấy rõ

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) không chỉ là dịp để ăn rượu nếp, bánh ú, giết sâu bọ theo đúng phong tục người Việt. Về mặt lý số, đây là thời điểm khí dương đạt đỉnh trong năm, mở ra một giai đoạn chuyển hóa năng lượng quan trọng. Sau ngày này, khí hậu chuyển sang nửa sau của tháng Ngọ, khi hỏa khí bắt đầu dịu bớt và các luồng tài vận, thời vận có sự phân hóa rõ nét giữa 12 con giáp. Dưới đây là điểm qua 4 con giáp nổi bật nhất trong giai đoạn sau Đoan Ngọ này.

Tuổi Dần: Tài lộc bất ngờ, thời cơ ập đến

Sau Tết Đoan Ngọ, Dần được hưởng lợi từ thế tam hợp Dần Ngọ Tuất. Khi tháng Ngọ đang vận hành đầy đủ, những người tuổi Dần có thể nhận thấy các cơ hội xuất hiện theo cách không hoàn toàn được lên kế hoạch trước: Một hợp đồng bất ngờ, một lời giới thiệu đúng lúc, hay một khoản thu nhập thêm từ đúng nơi mình ít trông đợi nhất. Đây là thời điểm nên chủ động gặp gỡ, mở rộng quan hệ và không ngại bắt đầu những điều mới. Người tuổi Dần làm công việc liên quan đến sáng tạo, buôn bán, dịch vụ sẽ cảm nhận rõ sự thông suốt hơn trong tuần đầu tiên sau Đoan Ngọ.

Tuổi Tuất: Quý nhân xuất hiện, sự nghiệp khởi sắc

Cũng nằm trong vòng tam hợp với Ngọ, tuổi Tuất sau Đoan Ngọ bước vào một giai đoạn quý nhân hỗ trợ khá rõ ràng. Không phải là tài lộc ào đến một lúc, mà là những người đúng thời điểm đứng ra giúp đỡ, bảo lãnh hoặc tạo điều kiện. Với những ai đang chờ đợi một quyết định liên quan đến công việc hay sự nghiệp, giai đoạn này có thể là lúc mọi thứ chốt lại theo chiều thuận. Tuổi Tuất nên tận dụng cơ hội giao tiếp, đừng giữ ý kiến cho riêng mình vì chính tiếng nói của bạn trong thời điểm này có sức nặng hơn bình thường.

Tuổi Ngọ: Chính vượng khí, chủ động thì thắng

Tháng Ngọ là tháng của người tuổi Ngọ, đặc biệt sau Đoan Ngọ khi vượng khí đang ở đỉnh cao. Đây là thời điểm bản mệnh đang khỏe, năng lượng sung mãn, phù hợp để ra quyết định lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý: Vượng khí mạnh cũng dễ khiến người tuổi Ngọ tự tin thái quá, đưa ra quyết định nhanh mà thiếu cân nhắc. Tài lộc thực sự có, nhưng đi kèm điều kiện: Chủ động thì được, bị động hoặc chần chừ thì vuột mất. Đây là lúc hành động, không phải lúc chờ đợi.

Tuổi Mùi: Cẩn thận chi tiêu, tránh đầu tư nóng vội

Nếu ba con giáp trên đang được hưởng lợi, người tuổi Mùi lại cần thận trọng hơn trong giai đoạn sau Đoan Ngọ. Ngọ Mùi tương hình, tức là hai chi này có mối quan hệ xung khắc nhẹ khiến cho các vấn đề liên quan đến tiền bạc dễ phát sinh theo chiều không mong muốn. Không nhất thiết là tai họa tài chính lớn, nhưng là những khoản chi tăng lên không rõ lý do: sửa chữa đột xuất, mua sắm theo cảm xúc, hoặc bị cuốn vào một quyết định đầu tư chưa đủ thông tin. Tuổi Mùi nên giữ ví chặt hơn, hạn chế vay mượn và hoãn những kế hoạch tài chính lớn sang tháng sau khi khí hậu ổn định hơn.

Mỗi giai đoạn trong năm đều mang theo những thông điệp riêng từ lý số và phong tục cổ truyền. Điều quan trọng không phải là tin tuyệt đối vào từng con số, mà là dùng những tín hiệu này như một lời nhắc để chú ý hơn đến những gì đang diễn ra xung quanh mình, từ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn trong cuộc sống hàng ngày.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo