Sau sinh 3 con vẫn có "vóc dáng trẻ trung khó tin", bà xã Châu Kiệt Luân tiết lộ 11 động tác chống lão hóa, phụ nữ U40 nên tập

Sau 3 lần sinh con, Côn Lăng - bà xã Châu Kiệt Luân - vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn, săn chắc. Tuy nhiên, trong video ghi lại một ngày tập luyện mới đây, cô tiết lộ một vấn đề khiến cô quyết định thay đổi cách tập: Lượng cơ bắp chưa đạt mức mong muốn, khiến chỉ số tuổi cơ thể tăng thêm 1,5 tuổi.

Thay vì chỉ tập trung giữ cân nặng hay vóc dáng mảnh mai, người đẹp quyết định nhờ huấn luyện viên hỗ trợ tăng cường sức bền cơ bắp. Lịch tập của cô kết hợp nhiều hình thức, từ giãn cơ, tập bụng, squat đến các bài tập phản xạ và chơi tennis.

Lịch tập của Côn Lăng có gì đặc biệt?

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, Côn Lăng bắt đầu buổi tập bằng cách sử dụng con lăn để thư giãn cơ chân, sau đó chuyển sang các bài tập tăng cường sức mạnh và khả năng kiểm soát cơ thể.

Các động tác như bird dog (tư thế chim săn mồi), bird dog nâng cao và plank giúp rèn luyện cơ lõi, khả năng giữ thăng bằng và ổn định thân mình. Trong khi đó, động tác chùng chân kết hợp vươn người sang bên và gập thân với hai chân tách rộng tập trung cải thiện độ linh hoạt của hông, đồng thời kéo giãn cơ lưng và chân.

Côn Lăng còn thực hiện plank trong 30 giây, plank nâng chân luân phiên và bài tập kéo dây kháng lực theo ba bước. Những động tác này hướng đến việc tăng sức bền cơ bắp, cải thiện khả năng phối hợp và giúp cơ thể kiểm soát chuyển động tốt hơn.

11 động tác tập luyện: Từ squat đến bài tập phản xạ

Bên cạnh nhóm bài tập cơ lõi, lịch tập của Côn Lăng còn có những động tác đòi hỏi sức mạnh và sự phối hợp toàn thân.

Tập với con lăn: Hỗ trợ thư giãn cơ, thường được sử dụng trước hoặc sau buổi tập.

Bird dog và bird dog nâng cao: Rèn luyện cơ lõi, khả năng giữ thăng bằng.

Chùng chân kết hợp vươn người sang bên: Tăng độ linh hoạt vùng hông và thân mình.

Gập thân với hai chân tách rộng: Kéo giãn cơ chân và vùng lưng.

Plank 30 giây và plank nâng chân luân phiên: Tăng sức bền cơ bụng và khả năng ổn định thân mình.

Bài tập kéo dây kháng lực theo ba bước: Rèn luyện khả năng kiểm soát chuyển động.

Tập với thang dây nhanh nhẹn: Cải thiện tốc độ chân và khả năng phản ứng.

Squat với tạ đơn: Tăng cường sức mạnh cơ đùi, mông và các nhóm cơ thân dưới.

Xoay người ném, bắt bóng tạ: Rèn luyện khả năng phối hợp toàn thân và kiểm soát chuyển động xoay.

Sau các bài tập này, Côn Lăng còn chơi tennis. Môn thể thao đòi hỏi người chơi liên tục di chuyển, đổi hướng, dừng đột ngột và vung vợt, qua đó kết hợp vận động tim mạch, sức bền và sự phối hợp giữa nhiều nhóm cơ.

Điểm đáng chú ý trong lịch tập của người đẹp là sự kết hợp giữa sức mạnh, độ linh hoạt, thăng bằng và vận động toàn thân, thay vì chỉ tập trung vào việc đốt cháy calo.

Muốn giữ dáng sau tuổi 40, đừng chỉ nhìn vào cân nặng

Câu chuyện của Côn Lăng gợi nhắc một điều quan trọng: cân nặng không phản ánh đầy đủ tình trạng sức khỏe hay thể lực. Một người có vóc dáng mảnh mai vẫn có thể chưa đạt sức mạnh cơ bắp như mong muốn.

Theo tuổi tác, khối lượng và sức mạnh cơ bắp có xu hướng suy giảm, đặc biệt khi ít vận động. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng, thực hiện các hoạt động hằng ngày và duy trì sự độc lập khi về già.

Tập luyện sức mạnh đều đặn là một trong những cách giúp duy trì cơ bắp và chức năng vận động. Tuy nhiên, không cần bắt đầu bằng những bài tập cường độ cao như người nổi tiếng. Bạn có thể lựa chọn các động tác cơ bản như squat với trọng lượng cơ thể, bird dog, plank biến thể hoặc tập với dây kháng lực, sau đó tăng dần độ khó theo thể lực.

Để đạt hiệu quả lâu dài, nên kết hợp tập luyện với chế độ ăn đủ protein, năng lượng và giấc ngủ chất lượng. Nếu có bệnh nền, đau khớp hoặc tiền sử chấn thương, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế hoặc huấn luyện viên có chuyên môn trước khi tập.

Giữ vóc dáng không chỉ là giảm cân hay mặc vừa một chiếc váy đẹp. Đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên, duy trì cơ bắp, sức mạnh và khả năng vận động mới là nền tảng quan trọng để cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt theo thời gian.