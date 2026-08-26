Sau phóng hỏa, người đàn ông ôm nhân tình tự sát

Ngày 26/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ người đàn ông phóng hỏa đốt nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 cùng ngày, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông N.T.B (SN 1972, thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây) dùng xăng đốt nhà của bà T.T.H (SN 1985, trú cùng thôn).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: M.C

Sau khi phóng hỏa, ông B. ôm bà H. đứng trong đám cháy với ý định tự tử, nhưng được người dân xung quanh cứu thoát kịp thời nên chỉ bị thương. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai.

Sau vụ việc, Công an xã Tuy Phước Tây đã báo cáo trực ban Công an tỉnh Gia Lai, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Vụ cháy làm thiệt hại căn nhà của bà T.T.H cùng nhiều tài sản bên trong, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.