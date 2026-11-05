Sau nhiều tháng sử dụng, điều gì khiến chủ xe Geely EX2 muốn tiếp tục gắn bó?

Từ cảm xúc ban đầu đến sự hài lòng trong mỗi ngày sử dụng

Một chiếc xe có thể gây ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng sự hài lòng lâu dài chỉ được kiểm chứng khi xe trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Với chị Nguyễn Thảo, câu chuyện về Geely EX2 bắt đầu bằng một hình ảnh hài hước. Trong bài đăng trên mạng xã hội, chị ví ánh mắt háo hức của chồng khi ngắm chiếc xe với sự say mê dành cho người vợ đã đồng hành suốt tám năm. Đằng sau cách kể dí dỏm ấy là những đánh giá về một chiếc xe phù hợp với nhu cầu gia đình.

Theo chị Thảo, Geely EX2 có ba điểm đáng chú ý: thiết kế nhỏ gọn, nội thất được bố trí hợp lý và công nghệ hỗ trợ lái. Kích thước xe giúp việc di chuyển trong phố đông, tìm chỗ đỗ thuận tiện hơn, trong khi không gian bên trong vẫn đáp ứng nhu cầu đi làm và di chuyển cùng gia đình. Camera 540 độ cùng các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS cũng là những trang bị chị đánh giá cao.

Sự hài lòng tương tự xuất hiện trong chia sẻ của tài khoản Mẹ Ốc, chủ xe Geely EX2 Max sau khoảng 3–6 tháng sử dụng. Ban đầu bị thu hút bởi thiết kế và mức giá, nhưng trải nghiệm thực tế đã mang đến nhiều điểm cộng hơn kỳ vọng.

Xe vận hành êm, tăng tốc tốt, dễ xoay trở trong ngõ nhỏ và có không gian nội thất rộng rãi hơn tưởng tượng. Với nhu cầu đi học, đi làm và đưa đón gia đình, chủ xe cho biết chi phí sạc điện tại nhà dưới 500.000 đồng mỗi tháng.

Điều đáng chú ý là sau nhiều tháng sử dụng, khi đã có thời gian kiểm chứng cả ưu điểm lẫn hạn chế, Mẹ Ốc vẫn khẳng định: "Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn Geely EX2 Max", đồng thời sẵn sàng giới thiệu mẫu xe cho bạn bè có nhu cầu.

Gần 900 km và trải nghiệm khác về một chiếc xe điện đô thị

Nếu những hành trình hằng ngày cho thấy tính tiện dụng của Geely EX2, chuyến đi của anh Hoàng Luân lại mang đến góc nhìn về khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài.

Sau năm tháng sở hữu và hơn 3.000 km vận hành, anh thực hiện hành trình khứ hồi TP.HCM – Bảo Lộc – Đà Lạt với tổng quãng đường gần 900 km.

Theo chia sẻ, anh sử dụng hệ thống trạm sạc ESKY trong suốt chuyến đi. Nhờ chính sách ưu đãi tại thời điểm đó, tổng chi phí sạc khoảng 260.000 đồng. Mỗi lần dừng sạc kéo dài 30–35 phút, kết hợp với thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục di chuyển.

Đặc biệt, trên đường từ Đà Lạt trở về, sau một lần sạc tại khu vực thác Bobla, anh tiếp tục hành trình về TP.HCM và kết thúc chuyến đi với mức pin còn gần 40%.

Những con số này phản ánh điều kiện sử dụng và chính sách ưu đãi cụ thể, nhưng cũng cho thấy khả năng đáp ứng những chuyến đi liên tỉnh của EX2 khi người dùng chủ động lên kế hoạch sạc điện phù hợp.

Sau hơn 3.000 km, anh Luân đánh giá chiếc xe có thiết kế đẹp, nội thất rộng, vận hành mượt mà, tiết kiệm và nhiều công nghệ, đáp ứng tốt kỳ vọng của anh trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng.

Niềm tin đến từ cả những lời khen và góp ý thẳng thắn

Điểm đáng chú ý trong những chia sẻ trên không chỉ là các đánh giá tích cực. Người dùng cũng đề cập trực tiếp đến những điều chưa hài lòng.

Anh Hoàng Luân nhận xét cần gạt mưa nguyên bản đôi khi phát ra tiếng kêu, hệ thống ADAS có thời điểm phản ứng quá nhạy. Trong khi đó, Mẹ Ốc mong muốn cảm giác vô-lăng đầm chắc hơn.

Những góp ý này mang tính cá nhân, nhưng cũng là nguồn thông tin cần thiết để thương hiệu hiểu rõ trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Đó cũng là tinh thần của chương trình "Góp tiếng nói, chia sẻ thật", được Geely Việt Nam và Tasco Auto triển khai từ ngày 12–31/10/2026, khuyến khích chủ xe chia sẻ công khai những điểm hài lòng, hạn chế và mong muốn cải thiện trong quá trình sử dụng.Khách hàng và những người quan tâm có thể tìm kiếm hashtag #ChiaseGeely trên các nền tảng mạng xã hội để khám phá những câu chuyện và đánh giá thực tế từ chính cộng đồng chủ xe Geely.

Chương trình có chính sách hỗ trợ bằng điểm ví VETC cho các nội dung đủ điều kiện, tối đa tương đương 2,5 triệu đồng mỗi khách hàng. Một nội dung xuất sắc được Ban Tổ chức bình chọn có cơ hội nhận chuyến du lịch Trung Quốc trị giá 50 triệu đồng, dự kiến tổ chức trong năm 2027.

Với Geely Việt Nam và Tasco Auto, việc tạo điều kiện để khách hàng chia sẻ cả những điều chưa hài lòng thể hiện định hướng duy trì đối thoại sau bán hàng. Tuy nhiên, giá trị lâu dài của hoạt động này còn phụ thuộc vào cách các phản hồi được tiếp nhận và chuyển thành cải thiện cụ thể.

Từ những con phố đông đúc đến hành trình gần 900 km, ba chủ xe có những nhu cầu và trải nghiệm khác nhau. Điểm chung là sự hài lòng được hình thành sau thời gian sử dụng, khi chiếc xe thực sự đáp ứng những kỳ vọng ban đầu.

Đối với người đang cân nhắc mua xe, những câu chuyện ấy mang đến nguồn tham khảo gần gũi. Còn với Geely, mỗi lời khen hay góp ý đều là cơ hội để hiểu khách hàng hơn. Bởi niềm tin với một thương hiệu ô tô không chỉ được quyết định tại thời điểm mua xe, mà tiếp tục được xây dựng trong suốt hành trình sở hữu.