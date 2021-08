Sau nhiều năm mắc các triệu chứng lạc nội mạc tử cung, cuối cùng cô gái trẻ này phải cắt bỏ một phần cơ thể mình

Sophie Dunne chưa từng gặp phải vấn đề nào về kinh nguyệt cho tới tháng 6/2013, khi cô bước sang tuổi 20. Những cơn đau xuất hiện và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Cô gái trẻ chia sẻ: “Chúng đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả thời điểm chu kỳ kinh nguyệt đã qua”. Một vài tháng sau kể từ khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, Sophie được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phải cúi gập người vì đau đớn. Bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe, chụp X-quang và siêu âm nhưng không thể phát hiện ra nguyên nhân.

Dưới đây là những chia sẻ của cô gái trẻ này về hành trình vật lộn với bệnh lạc nội mạc tử cung trong nhiều năm trước khi đưa ra quyết định cắt bỏ tử cung ở tuổi 28:

Chẩn đoán đầu tiên

Cuộc sống của Sophie nhanh chóng thay đổi kể từ khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Vào thời điểm đó, tôi nghi ngờ bản thân có thể đang mắc lạc nội mạc tử cung, một tình trạng sức khỏe khiến các mô trong tử cung bắt đầu phát triển và lan rộng ra nơi khác. Để xác định chắc chắn, bác sĩ cần tiến hành nội soi ổ bụng bằng một thiết bị nhỏ có thể ghi hình.

Tôi bị đau 24/7 và cảm thấy như có những tảng đá đang đè nặng trong bụng. Cơn đau dữ dội đến một cách ngẫu nhiên kèm theo tình trạng tiêu chảy hàng tuần đã vắt kiệt sức lực của tôi.

Sau khi tiến hành nội soi, bác sĩ phát hiện các tế bào lạc nội mạc tử cung đang lan rộng, xuất hiện ở ruột, bàng quang và vùng chậu. Vì hiện nay không có phương pháp chữa trị dứt điểm tình trạng này, mục tiêu của tôi vào thời điểm đó là kiểm soát các triệu chứng, giảm đau và duy trì khả năng sinh sản thông qua các cuộc phẫu thuật định kỳ, ít nhất 3 năm một lần.

Cơn đau khó có thể kiểm soát

Sophie ăn mừng lễ Giáng sinh vào năm 2018 tại Dubai.

Tuy nhiên, ba năm sau, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Vào thời điểm đó, tôi đang làm tiếp viên cho một hãng hàng không ở Dubai và phải phẫu thuật gây ra khó khăn lớn về tài chính lẫn công việc. Tôi đã nghỉ làm tới 8 tuần để hồi phục sau ca mổ. Cuộc phẫu thuật đầu tiên tạo ra vết sẹo khiến tôi phải đi gù lưng trong nhiều tuần, làm cho sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn. Kể từ đó, mặc dù những cơn đau buốt xuất hiện trở lại, tôi đã cố gắng vượt qua và tự nhủ sẽ không bao giờ bước vào phòng phẫu thuật lần thứ hai.

Các triệu chứng tiếp tục leo thang sau đó. Tôi bị tiêu chảy hàng tuần, chuyện chăn gối gần như không thể thực hiện được do lạc nội mạc trong tử cung, một tình trạng khiến mô nội mạc tử cung phát triển trong cơ của tử cung, gây co thắt dữ dội. Bụng tôi phình to ra trông như đang mang thai 7 tháng.

Mặc dù uống thuốc liên tục để tránh sự phát triển của lạc nội mạc tử cung, tôi vẫn không thể thoát khỏi những cơn đau đang hành hạ cơ thể mỗi ngày.

Bước tiến lớn

Sau một thời gian tìm hiểu, Sophie đã nhận ra cắt bỏ tử cung là phương án cuối cùng.

Vào năm 2020, tôi chuyển đến Los Angeles và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ phụ khoa kiêm chuyên gia về nội soi. Bà ấy nói tôi là “ứng cử viên” hoàn hảo cho việc này là cắt bỏ tử cung. Bác sĩ khá ngần ngại khi đưa ra đề xuất này vì tôi còn trẻ. Thực hiện phẫu thuật đồng nghĩa với việc tôi không thể sinh con trong tương lai.

Vì đang trong một mối quan hệ và có thể tiến tới hôn nhân, tôi đã chấp nhận lời đề nghị này. Tôi sẽ mãi mãi không thể làm chuyện chăn gối hay đi làm nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Nhiều lúc tôi đau đớn đến mức không thể rời khỏi nhà.

Thay vì tỏ ra nghi ngờ hoặc đặt câu hỏi về quyết định của tôi, bác sĩ chuyển sang thảo luận về kế hoạch điều trị tiếp theo và những việc cần thực hiện. Điều này khiến tôi cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng.

Giống những cuộc phẫu thuật khác, cắt bỏ tử cung đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn như cục máu đông và nhiễm trùng. Tuy nhiên, về cơ bản, thủ thuật này khá an toàn.

Quyết định đúng đắn

Sophie trong chuyến đi tới Hi Lạp, quê hương của triết học và dầu ô-liu.

Sau nhiều năm sống chung với bệnh lạc nội mạc tử cung, tôi cảm thấy thoải mái với quyết định của mình. Tôi có thể làm việc bình thường, tận hưởng cuộc sống hôn nhân và không phải lo hủy bỏ kế hoạch đi chơi vì đau đớn.

Cuộc phẫu thuật dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2021, bao gồm cắt bỏ tử cung, ống dẫn trứng cổ tử cung và chỉ giữ lại buồng trứng. Đây là một tin tuyệt vời vì tôi sẽ không bị mãn kinh sớm hay phải điều trị bằng liệu pháp thay thế hormone.

Ban đầu, tôi rất lo lắng khi nói với mọi người về quyết định trên vì lo sợ họ sẽ phản đối hoặc phán xét. Tuy nhiên, cho đến nay, gia đình và bạn bè của tôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Đối với những người đang phải đối mặt với tình trạng tương tự, lời khuyên của tôi là hãy kiên trì tìm kiếm câu trả lời. Tiếp theo, bạn cần quyết đoán thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là hãy lắng nghe cơ thể và những gì chúng đang cố gắng kêu cứu.

