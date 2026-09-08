Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu tiền cho con cũng phải có giới hạn: 3 quỹ giúp tuổi già không rơi vào cảnh “còn tình nhưng hết tiền”

Trước khi nghỉ hưu, bà Hương từng nghĩ mình sẽ không cần quản lý tiền quá chi tiết. Hai vợ chồng có nhà riêng, các con đã trưởng thành, lương hưu của bà và chồng cộng lại hơn 16 triệu đồng/tháng. "Tôi từng nghĩ tuổi này thì còn tiêu gì nhiều. Tiền ăn uống, điện nước, thuốc men là chính, còn lại cứ để trong tài khoản là được", bà kể.

Nhưng chỉ sau khoảng hai năm nghỉ hưu, bà nhận ra tiền vẫn có thể "mỏng đi" rất nhanh dù cuộc sống không hề xa xỉ.

Một lần con gái cần tiền đặt cọc thuê mặt bằng, bà chuyển ngay 80 triệu đồng. Vài tháng sau, con trai sửa nhà, hai vợ chồng lại hỗ trợ thêm 100 triệu đồng. Cùng thời điểm đó, chồng bà phải điều trị răng và kiểm tra sức khỏe kéo dài, chi phí hơn 30 triệu đồng.

"Không khoản nào là quá lớn nếu nhìn riêng lẻ. Nhưng cộng lại, tôi giật mình vì số dư giảm rất nhanh. Lúc đó tôi mới hiểu, tuổi già không đáng sợ vì ít tiền, mà đáng sợ vì không biết khoản nào được phép tiêu và khoản nào tuyệt đối không được động vào", bà nói.

Từ đó, bà chia toàn bộ tiền tích lũy sau nghỉ hưu thành 3 quỹ riêng.

Quỹ 1: Tiền sinh hoạt - đủ dùng trong 12 tháng

Đây là khoản tiền phục vụ toàn bộ chi phí thường ngày của hai vợ chồng: ăn uống, điện nước, hiếu hỉ, đi lại, mua sắm nhỏ và những khoản phát sinh không đáng kể.

Chi phí trung bình của gia đình bà hiện khoảng 11–12 triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy, bà luôn cố duy trì khoảng 130–150 triệu đồng trong quỹ này, tương đương gần một năm sinh hoạt.

Khoản tiền này được để trong tài khoản thanh toán và một phần gửi tiết kiệm ngắn hạn để dễ rút.

Theo bà Hương, việc giữ sẵn tiền sinh hoạt cho 12 tháng giúp hai vợ chồng không rơi vào tình trạng "tháng nào tiêu tháng đó".

"Có tháng tiền thuốc tăng, có tháng phải đi đám cưới, có tháng sửa đồ trong nhà. Nếu chỉ trông vào tiền hưu tháng đó thì rất dễ thấy áp lực. Nhưng khi biết mình đã có sẵn một năm chi phí, tâm lý nhẹ hơn hẳn."

Điều quan trọng là quỹ này chỉ phục vụ đời sống của hai vợ chồng. Bà không dùng nó để cho con vay hay hỗ trợ những khoản lớn.

Quỹ 2: Tiền sức khỏe - khoản không được phép tiếc

Nếu trước tuổi 50, bà Hương gần như không có khái niệm dành riêng tiền cho sức khỏe thì sau nghỉ hưu, đây lại là quỹ bà ưu tiên hàng đầu.

Hai vợ chồng hiện duy trì khoảng 150 triệu đồng cho quỹ này. Tiền được dùng cho khám sức khỏe định kỳ, thuốc men, nha khoa, điều trị ngắn hạn hoặc những khoản y tế không nằm trong phần được bảo hiểm chi trả.

"Có tuổi rồi mới thấy một lần đau ốm có thể tiêu bằng vài tháng sinh hoạt. Tôi không muốn lúc cần chữa bệnh lại phải gọi điện hỏi con xem có xoay được tiền hay không."

Mỗi năm, nếu quỹ sức khỏe không dùng hết, bà không chuyển tiền sang tiêu dùng mà tiếp tục giữ lại. Khi số dư thấp hơn mức bà cảm thấy an toàn, hai vợ chồng sẽ dùng một phần tiền tiết kiệm mới để bù vào.

Đây cũng là quỹ mà bà đặt nguyên tắc không cho bất kỳ ai vay.

"Con có thể cần tiền hôm nay, nhưng sức khỏe của mình cũng có thể cần tiền ngày mai. Khoản này tôi coi như không tồn tại".

Quỹ 3: Quỹ linh hoạt - tiền để giúp con, đi chơi và sống thoải mái hơn

Quỹ thứ ba mới là nơi bà Hương sử dụng cho những khoản không thiết yếu nhưng vẫn có ý nghĩa với cuộc sống: đi du lịch, sửa sang nhà cửa, mua một món đồ lớn hoặc hỗ trợ con cái.

Hiện quỹ này dao động khoảng 100–200 triệu đồng tùy thời điểm.

Nếu con cần hỗ trợ, bà chỉ nhìn vào quỹ linh hoạt chứ không cộng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.

Ví dụ, nếu quỹ này đang có 150 triệu đồng và bà muốn giữ tối thiểu 80 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa bà cân nhắc sẽ chỉ khoảng 70 triệu đồng.

"Trước đây con cần 100 triệu, nếu tài khoản có 120 triệu tôi cũng có thể đưa. Bây giờ thì không. Tôi phải biết sau khi đưa tiền, mình còn lại bao nhiêu."

Theo bà, chính sự thay đổi nhỏ này khiến việc giúp con trở nên nhẹ nhàng hơn. Bà không còn rơi vào tâm lý vừa cho tiền vừa lo lắng, cũng không cần tính toán xem bao giờ con hoàn lại.

Nguyên tắc duy nhất: Không bao giờ giúp con bằng tiền sống còn của mình

Trong nhiều gia đình, cha mẹ nghỉ hưu vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho con: tiền mua nhà, sửa nhà, chăm cháu, vốn làm ăn hoặc xử lý những giai đoạn khó khăn. Bản thân bà Hương cũng cho rằng điều đó hoàn toàn bình thường nếu cha mẹ có điều kiện.

Nhưng sau vài lần chứng kiến số dư tài khoản giảm mạnh, bà đặt ra giới hạn rõ ràng.

"Có thể cho con tiền, nhưng không cho đến mức tài khoản mình gần bằng 0."

Với bà, một khoản hỗ trợ chỉ được thực hiện khi sau đó hai vợ chồng vẫn còn đủ quỹ sinh hoạt và quỹ sức khỏe.

Nếu khoản tiền con cần vượt quá khả năng của quỹ linh hoạt, bà sẽ nói thẳng rằng mình chỉ hỗ trợ được một phần.

Ban đầu, bà từng sợ con nghĩ cha mẹ tính toán. Nhưng thực tế, khi nói rõ giới hạn tài chính, các con lại dễ chấp nhận hơn bà tưởng.

"Cha mẹ có tiền không có nghĩa là toàn bộ số tiền đó đều là tiền nhàn rỗi. Tuổi trẻ còn có thể kiếm lại, tuổi già thì khả năng tạo ra thu nhập mới đã giảm đi rất nhiều."

Sau nghỉ hưu, điều đáng giữ không chỉ là tiền mà là quyền chủ động

Điều thay đổi lớn nhất sau khi chia thành 3 quỹ, theo bà Hương, không nằm ở số tiền tiết kiệm được thêm mà ở cảm giác kiểm soát.

Trước đây, bà chỉ nhìn một con số tổng trong tài khoản. Khi số dư còn lớn, bà cảm thấy mình "có tiền" và dễ đưa ra quyết định hỗ trợ người khác. Nhưng cách nhìn đó rất dễ gây nhầm lẫn.

Một người có 500 triệu đồng trong tài khoản chưa chắc đã có 500 triệu đồng để tiêu. Trong đó có thể đã bao gồm tiền sinh hoạt của vài năm tới, tiền y tế và khoản dự phòng cho những tình huống chưa xảy ra.

Việc tách tiền thành từng mục đích giúp bà hiểu rõ đâu là tiền có thể sử dụng, đâu là tiền cần bảo vệ.

Hiện tại, mỗi tháng sau khi nhận lương hưu, hai vợ chồng bà dùng tiền cho sinh hoạt trước. Phần còn dư sẽ được bổ sung lần lượt vào quỹ sức khỏe và quỹ linh hoạt.

Bà cũng không đặt mục tiêu tiết kiệm quá cực đoan. Hai vợ chồng vẫn đi du lịch vài chuyến ngắn mỗi năm, ăn ngoài khi muốn và thỉnh thoảng mua những món đồ giúp cuộc sống tiện hơn.

"Tôi không tiết kiệm để giữ một con số thật đẹp trong ngân hàng. Tôi giữ tiền để mình có quyền lựa chọn."

Tuổi già có thể giúp con, nhưng trước tiên phải tự lo được cho mình

Nhiều người bước vào tuổi nghỉ hưu vẫn giữ suy nghĩ rằng tài sản cuối cùng rồi cũng để lại cho con nên cho sớm hay cho muộn cũng giống nhau. Nhưng về mặt tài chính, hai thời điểm này hoàn toàn khác biệt.

Một khoản tiền được giữ lại ở tuổi 60 có thể là chi phí y tế ở tuổi 70, tiền chăm sóc ở tuổi 80 hoặc đơn giản là sự tự do để không phải phụ thuộc vào con cái.

Vì thế, thay vì hỏi "mình còn bao nhiêu tiền để cho con?", bà Hương cho rằng người nghỉ hưu nên hỏi một câu khác trước: "Nếu đưa khoản tiền này đi, phần đời còn lại của mình có còn an toàn không?"

Sau nhiều năm, bà chỉ giữ một nguyên tắc rất đơn giản: cha mẹ có thể giúp con bằng phần tiền dư, nhưng không nên giúp bằng chính quỹ an toàn của tuổi già.

"Ngày trước tôi cứ nghĩ thương con là cố cho con thật nhiều. Bây giờ tôi nghĩ khác. Mình giữ được tài chính ổn định, không phải nhờ con khi đau ốm hay khó khăn, đôi khi đó cũng là một cách giúp con."

Và với bà, đó mới là ý nghĩa thực sự của việc có tiền sau nghỉ hưu: không phải để giàu hơn, mà để sống chủ động hơn.