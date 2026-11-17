Ngày 17/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Thanh Tú (37 tuổi, tên gọi khác là Cơ), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 17/11.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly Meo , 24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra nhiều ngày

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2024, Tú và Hà (chung sống như vợ chồng tại TPHCM) bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Ngày 21/2/2024, Tú mua ma túy của một người tên “Anh 2” (chưa rõ lai lịch) để bán lại.

Tối 26/2/2024, lực lượng công an kiểm tra căn nhà của Tú và Hà. Phát hiện công an, Tú bỏ chạy nhưng bị khống chế. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20g ma túy, một khẩu súng cùng 7 viên đạn được xác định là vũ khí quân dụng.

Đối với Ly Meo, hồ sơ vụ án xác định, ngày 23/2/2024, Ly đến nhà một bị cáo chơi, chứng kiến Tú sử dụng ma túy và rủ mình cùng sử dụng. Những ngày sau đó, Ly tiếp tục chứng kiến Tú giao ma túy cho nhiều người, mang súng theo người.

Bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly Meo) tại phiên tòa.

Đáng chú ý, sáng 25/2/2024, Ly còn chứng kiến nhóm của Tú dùng kéo cắt túi ma túy rồi đổ xuống bồn cầu phi tang khi nghe tin công an xuất hiện. Tuy nhiên, Ly không trình báo cơ quan chức năng nên bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an không xác định được nơi ở của Ly nên không thể thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 7/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với Ly. Đến 10h20 ngày 14/8/2026, Ly đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đầu thú.

Theo cáo trạng, ngày 30/9/2024, Ly bị TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 16, TPHCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ” trong vụ án khác. Ly chưa chấp hành hình phạt của bản án này.