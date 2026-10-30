Sau một lần đòi chia tiền ăn trưa, tôi bị bạn đại học "bóc" trong nhóm chat: Nguồn cơn thực sự

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 15 năm ngày tốt nghiệp đại học, tôi bất ngờ kết nối lại với Lan, cô bạn từng khá thân thiết thời sinh viên. Ngày trước, chúng tôi thường rủ nhau đi ăn, chia nhau từng chiếc bánh mì, cốc trà đá. Sau nhiều năm mỗi người một cuộc sống, Lan chủ động nhắn tin hỏi thăm rồi thường xuyên rủ tôi đi ăn trưa, uống cà phê để ôn lại chuyện cũ.

Tôi vui vẻ nhận lời vì nghĩ rằng đây là cơ hội để hai đứa thân thiết trở lại. Những lần gặp gỡ, Lan thường kể chuyện công việc, gia đình và những khó khăn cô ấy đang gặp phải. Tôi cũng chia sẻ về cuộc sống của mình. Mỗi buổi ăn uống thường hết khoảng 500.000 đồng. Với điều kiện kinh tế hiện tại, số tiền ấy không phải gánh nặng đối với tôi, nên những buổi hẹn đó, tôi thanh toán mà không suy nghĩ nhiều.

Sau khoảng 1 tháng kết nối lại và hẹn hò với Lan, tôi bắt đầu nhận ra điều bất thường. Trong các cuộc hẹn ăn trưa hay cafe, khi nhân viên mang hóa đơn ra, Lan lại nói có điện thoại quan trọng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đành thanh toán cả hai phần. Lúc ra về, cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện, không một lời đề cập đến tiền ăn hay đề nghị gửi lại phần của mình.

Tuy nhiên, sau lần ấy, Lan tiếp tục chủ động hẹn tôi đi ăn trưa. Lần này cô ấy chọn một nhà hàng khá ngon, vừa ăn vừa hào hứng kể chuyện dự định đi du lịch. Khi hóa đơn được mang ra, Lan lại đứng lên, lấy lý do cần nghe điện thoại riêng. Lúc đó, tôi quyết định không thanh toán ngay như những lần trước mà ngồi chờ bạn quay lại để chia đôi số tiền.

Thấy tôi vẫn ngồi bên bàn, Lan thoáng ngạc nhiên. Tôi nhẹ nhàng nói rằng hôm nay mỗi người trả phần của mình cho thoải mái. Không ngờ, gương mặt cô ấy lập tức sa sầm. Lan miễn cưỡng chuyển khoản phần tiền ăn rồi im lặng suốt quãng đường ra về. Tôi cũng không giải thích thêm, chỉ nghĩ rằng có lẽ cô ấy không quen với việc bị nhắc đến chuyện tiền bạc.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Vài ngày sau, một người bạn học cũ nhắn tin hỏi tôi có chuyện gì với Lan không. Qua lời kể của người này, tôi mới biết Lan đang nói với một số bạn trong lớp rằng tôi giàu có, thành đạt nhưng lại tính toán, tiếc cả một bữa ăn với bạn cũ. Cô ấy còn kể rằng những lần trước tôi tự nguyện trả tiền, vậy mà đến lần thứ tư lại đòi chia đôi hóa đơn, khiến cô ấy mất mặt. Nghe xong, tôi vừa bất ngờ vừa chạnh lòng.

Tôi không giận vì phải trả vài trăm nghìn đồng, càng không muốn tranh cãi để chứng minh mình đúng. Điều khiến tôi buồn là Lan dường như xem sự nhiệt tình của tôi như một nghĩa vụ. Tôi nhớ lại những lần cô ấy chủ động rủ đi ăn, những câu chuyện tâm sự kéo dài hàng giờ và cả việc mình luôn sẵn lòng lắng nghe mỗi khi bạn có chuyện không vui. Hóa ra, trong mắt cô ấy, tất cả những điều ấy có lẽ chẳng đáng kể bằng việc tôi không tiếp tục trả tiền cho những cuộc hẹn.

Tôi nhắn cho Lan một tin, nói rõ rằng tôi rất vui khi gặp lại bạn cũ, nhưng việc đi ăn uống nên là sự thoải mái từ cả hai phía. Tôi không ngại mời bạn bè một bữa khi có điều kiện, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải mặc nhiên thanh toán mọi lần. Tôi cũng nói rằng nếu cách cư xử của mình khiến cô ấy không hài lòng, chúng tôi có thể thẳng thắn trao đổi thay vì kể chuyện theo hướng khiến người khác hiểu lầm. Lan chỉ trả lời ngắn gọn rằng tôi quá để ý chuyện tiền bạc, rồi từ đó không chủ động liên lạc nữa.

Ban đầu, tôi vẫn thấy tiếc vì một mối quan hệ tưởng chừng có thể nối lại sau 15 năm lại kết thúc chóng vánh như vậy. Nhưng rồi tôi nghĩ, tình bạn trưởng thành không thể chỉ dựa vào những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Mỗi người đều có hoàn cảnh và cách sống riêng, nhưng sự tôn trọng, chân thành vẫn là điều cần có nếu muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài. Tôi không cần bạn bè phải chia đều từng đồng trong mọi cuộc vui, nhưng cũng không muốn lòng tốt của mình trở thành điều người khác mặc nhiên đòi hỏi.

Sau chuyện ấy, tôi vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn sẵn lòng mời mọi người ăn uống khi vui vẻ và có điều kiện. Chỉ có điều, tôi hiểu rằng đôi khi đặt ra một giới hạn không phải là keo kiệt, mà là cách giữ gìn sự thoải mái cho chính mình. Tôi mất đi một người bạn cũ, nhưng cũng nhận ra rằng không phải cứ quen biết lâu năm thì tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Có những mối quan hệ nên được trân trọng bằng sự chân thành ở hiện tại, chứ không phải bằng những kỷ niệm đã thuộc về quá khứ.

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền