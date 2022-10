Sau lũ ô tô ngập nước đầy đường, bảo hiểm trả chi phí sửa chữa ra sao?

Kỹ thuật viên một ga ra kiểm tra ô tô bị ngập nước ngay tại hiện trường trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Theo các hãng xe, việc có được chi trả bảo hiểm khi ô tô ngập nước hay không phụ thuộc chủ yếu vào hợp đồng giữa chủ xe và công ty bảo hiểm.



Xếp hàng chờ sửa chữa

Anh Lê Văn Lâm (39 tuổi), trú quận Hải Châu, cho biết chiếc ô tô 5 chỗ của mình bị ngập hết ghế lái trong đêm 14-10 đã được đưa về cửa hàng của hãng chờ sửa chữa. Tuy nhiên do số lượng xe xếp hàng tại đây cũng rất nhiều nên không biết khi nào mới tới lượt.

Theo anh, qua trao đổi với công ty bảo hiểm, họ đồng ý chi trả các hư hỏng do ngập lụt, nhưng việc chi trả như thế nào còn phải đợi kết quả kiểm tra thiệt hại của kỹ thuật viên.

Ghi nhận tại Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng trên đường Lê Đình Lý trưa 16-10, hàng chục ô tô ngập nước được kéo về chờ sửa chữa xếp kín cả bên trong và phía ngoài cơ sở này.

Tương tự, lượng ô tô đang chờ sửa chữa tại cơ sở chính trên đường Duy Tân gần đó cũng nhiều không kém. Tại nhiều cửa hàng chính hãng và cả ga ra tư nhân khác lúc này cũng gặp tình trạng tương tự.

Nhiều chủ xe tranh thủ mở bung các cửa hong khô ô tô trong lúc chờ cứu hộ

Theo đại diện Toyota Đà Nẵng, tới trưa nay cả hai cửa hàng của hãng đã tiếp nhận hơn 100 ô tô ngập nước sau mưa lũ. Xe cứu hộ của hãng vẫn đang tiếp tục hoạt động hết công suất để đưa các xe còn nằm đường về trung tâm sửa chữa.



Việc sửa chữa ô tô bị ngập nước nặng luôn được cho là tốn kém thời gian và tiền bạc, đặc biệt khi gặp các lỗi nghiêm trọng như nước vào máy gây thủy kích, hư hỏng hệ thống điện, điện tử.

Theo Toyota Đà Nẵng, việc xác định chi trả chi phí sửa chữa những hư hỏng do ngập nước, thủy kích thuộc về chủ xe hay công ty bảo hiểm phải căn cứ trên các điều khoản hợp đồng bảo hiểm giữa chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm.

Thông thường với ô tô bán ra chính hãng tại cửa hàng, nhân viên bán hàng sẽ tư vấn cho người mua tham gia các gói bảo hiểm thân vỏ do các công ty bảo hiểm đối tác cung cấp. Và trong trường hợp này, đa số các gói bảo hiểm bán ra đều bao gồm điều khoản bảo hiểm cho những hư hại do ngập nước, thủy kích do thiên tai.

Do lượng xe ngập nước nhiều, các dịch vụ cứu hộ giao thông tại Đà Nẵng đang hoạt động hết công suất

Tuy nhiên, trong hai ngày qua, Toyota Đà Nẵng vẫn ghi nhận một số xe bị ngập nước không có điều khoản bảo hiểm thủy kích được đưa về chờ sửa chữa.



Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm bao gồm lỗi thủy kích, chi phí chủ xe phải bỏ ra khi sửa chữa sẽ được giảm xuống tối đa. Tuy nhiên, nếu không mua bảo hiểm cho lỗi này, chi phí để khắc phục sẽ rất lớn, có thể lên tới cả trăm triệu đồng với những hư hại nặng.

Mức bảo hiểm thường thấp hơn chi phí sửa chữa

Cửa hàng Hyundai Sông Hàn cũng đang tiếp nhận hơn 65 ô tô ngập nước trong hai ngày qua. Được biết số lượng ô tô cầu cứu bên ngoài vẫn còn rất nhiều, nhưng đội ngũ cứu hộ gần như đã làm việc quá tải.

Một chiếc ô tô được kỹ thuật viên kiểm tra trước khi đưa lên xe cứu hộ về xưởng sửa chữa

Theo đại diện Hyundai Sông Hàn, để được hưởng quyền lợi bảo hiểm, ngay khi xảy ra sự cố chủ xe cần liên hệ thông báo cho công ty bảo hiểm ghi nhận vụ việc. Sau đó, đối với tình trạng ngập nước, để giảm thiểu thiệt hại lái xe cần chủ động tắt máy, không được cố khởi động lại và ngắt nguồn điện ắc quy.



Với đa số ô tô hiện nay, tỉ lệ sử dụng mạch điện, thiết bị điện tử rất nhiều. Khi ngập nước kéo dài những bộ phận này sẽ hư hỏng, oxi hóa và gây thiệt hại lớn. Do vậy, khi xử lý xe ngập nước các kỹ thuật viên luôn tranh thủ ưu tiên xử lý các mạch điện, giắc cắm, mạch điện tử càng sớm càng tốt.

Để tránh tình trạng thiệt hại nặng thêm khi thời gian kéo dài, khách hàng có thể bỏ ra chi phí xử lý trước và bảo hiểm sẽ hoàn lại sau.

Tuy nhiên, theo đại diện Hyundai Sông Hàn, thông thường mức giá duyệt bảo hiểm luôn thấp hơn so với chi phí sửa chữa thực tế. Do đó, chắc chắn chủ xe phải tham gia thanh toán một phần khi khắc phục các thiệt hại do ngập lụt.

Kỹ thuật viên Hyundai Sông Hàn kiểm tra, khắc phục một ô tô bị ngập nước trong đợt mưa lịch sử

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Trần Văn Nhân, một tư vấn viên bảo hiểm, cho biết hiện nay hầu hết chủ xe đều lựa chọn tham gia các gói bảo hiểm có điều khoản bảo hiểm thủy kích, ngập nước nên không quá lo lắng về chi phí sửa chữa phương tiện.



"Trong quá trình bán bảo hiểm tôi luôn tư vấn khách hàng chọn các gói có những điều khoản này để phòng ngừa rủi ro trong tình huống xấu. Hiện nay rất nhiều hãng bảo hiểm cung cấp sản phẩm dành cho xe ô tô, sự chênh lệch giá giữa gói bảo hiểm có hoặc không có điều khoản thủy kích, ngập nước là không đáng kể. Do đó đa số khách hàng của tôi đều chọn tham gia gói cao hơn để được an tâm", anh Nhân cho biết.